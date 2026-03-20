«Η εταιρεία δεν εμπορεύεται τους συγκεκριμένους πίνακες ζωγραφικής που βρέθηκαν στις αποθήκες».

Σε διευκρινίσεις προχώρησε η γκαλερί Τσαγκαράκη, μετά τον εντοπισμό περισσότερων από 400 έργων τέχνης στις αποθήκες της, ξεκαθαρίζοντας ότι οι συγκεκριμένοι πίνακες δεν αποτελούν αντικείμενο εμπορικής δραστηριότητας.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, τα έργα ανήκουν στην προσωπική περιουσία και συλλογή του γκαλερίστα Γιώργου Τσαγκαράκη και προέρχονται από κληροδότημα των γονέων του. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η κατοχή τους χρονολογείται εδώ και περίπου τέσσερις δεκαετίες, ως μέρος οικογενειακής συλλογής. Η εταιρεία τονίζει ότι δεν διακινεί τα συγκεκριμένα έργα στην αγορά, επιχειρώντας να διαχωρίσει τη θέση της από τις έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη σχετικά με τη γνησιότητά τους. Όσον αφορά το Ευαγγέλιο που έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο, η γκαλερί αναφέρει ότι έχει ήδη κινηθεί προς την παράδοσή του στις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να εξεταστεί η αυθεντικότητα και η προέλευσή του, καθώς και η πιθανότητα απόκτησής του από το ελληνικό Δημόσιο.

Η ανακοίνωση της Gallerie Τσαγκαράκης

Η εταιρεία ΓΚΑΛΕΡΙ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΠΕ δεν εμπορεύεται τους συγκεκριμένους πίνακες ζωγραφικής που βρέθηκαν στις αποθήκες της εταιρείας, διότι αποτελούν προσωπική περιουσία και προσωπική συλλογή του κ. Τσαγκαράκη και προέρχονται από κληροδότημα από τους θανόντες γονείς του. Η κατοχή των συγκεκριμένων αλλά και των περισσότερων έργων τέχνης ανάγεται προ τεσσαρακονταετίας, ως προσωπικά και συλλεκτικά αντικείμενα της οικογένειας του κ. Τσαγκαράκη. Σχετικά με το Ευαγγέλιο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, η εταιρεία ήδη έπραξε τα δέοντα προκειμένου να το παραδώσει στις αρμόδιες αρχές ώστε να αξιολογήσουν τη γνησιότητα, την χρονολογία του και την πιθανότητα αγοράς του από το ελληνικό δημόσιο, διότι η εταιρεία δεν διαθέτει έμπειρο γνώστη θρησκευτικών και άλλων παρόμοιων αντικειμένων.

Γιώργος Τσαγκαράκης: Τι οδήγησε στη σύλληψη για αρχαιοκαπηλία και πλαστογραφία

Για πλαστογραφία και αρχαιοκαπηλία συνελήφθη ο γνωστός γκαλερίστας το μεσημέρι της Παρασκευής μετά από έφοδο του ελληνικού FBI σε αποθήκες του. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο Γιώργος Τσαγκαράκης ήταν ύποπτος για τέλεση αξιόποινης πράξης και για τον λόγο αυτό τέθηκε υπό κράτηση κατά τη διάρκεια τη εφόδου στην πρώτη αποθήκη που έλεγξαν οι αρχές στο Ελληνικό. Ακολούθησε νέα έρευνα σε άλλη αποθήκη του γκαλερίστα στη Γλυφάδα.

Στη συνέχεια ο Γιώργος Τσαγκαράκης οδηγήθηκε στην Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος όπου συνελήφθη για πλαστογραφία και αρχαιοκαπηλία. Πληροφορίες αναφέρουν ότι σε συνεργασία με την αρμόδια εισαγγελία αναμένεται να ακολουθήσουν έρευνες στα καταστήματά του σε όλη τη χώρα αλλά και στο σπίτι του. Ο γνωστός γκαλερίστας θα κρατηθεί απόψε στο Μέγαρο της ΓΑΔΑ και αύριο (21/03), προκειται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα.

Αφορμή για την έρευνα και την έφοδο που ακολούθησε σε αποθήκες της γκαλερί Τσαγκαράκη, και τις κατασχέσεις τεράστιου χρηματικού ποσού αλλά και εκατοντάδων πινάκων που εντοπίστηκαν εκεί, ήταν ένα βίντεο που ανάρτησε ο ίδιος διαφημίζοντας ένα Ευαγγέλιο του 18ου αιώνα, το οποίο ο Γιώργος Τσαγκαράκης έθεσε ως πώληση σε τιμή που κυμαίνεται από 8.000 έως 12.000 ευρώ. Το Ευαγγέλιο είναι γνήσιο αλλά υπάγεται στο νόμο περί αρχαιοτήτων καθώς είναι πριν το 1821 όπως ορίζει ο νόμος. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι εντοπίστηκαν στις αποθήκες του περίπου 500 πίνακες. Εκατό από αυτούς ανήκουν σε Έλληνες ζωγράφους και φέρονται να είναι πλαστοί, αν και τα ρεπορτάζ αναφέρουν ότι οι πλαστοί πίνακες ενδέχεται να φτάνουν και τους 300. Άλλοι 150 είναι γνήσιοι αλλά ελέγχονται τα έγγραφα απόκτησής τους.

Στο βίντεο που έκτοτε έχει κατέβει από τα social media αλλά παραμένει στο κανάλι του στο Youtube, ο διάσημος γκαλερίστας αναφέρει πως «Έχω την ευλογία να βρίσκεται στα χέρια μου, που 36 χρόνια που βρίσκομαι στον χώρο δεν έχει ξαναπεράσει ποτέ κάτι τέτοιο. Θα σας το αποκαλύψω αμέσως και πρόκειται να το δημοπρατήσω. Πρόκειται για ένα συλλεκτικό, μουσειακό Ευαγγέλιο που γράφτηκε το 1745 στη Βενετία, την περίοδο που Πατριάρχης Ιεροσολύμων ήταν ο Χρυσόστομος Νοταράς».

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό πώς έφτασε στην κατοχή του το συγκεκριμένο Ευαγγέλιο εννώ πληροφορίες από την αστυνομία αναφέρουν ότι ούτε ο ίδιος έχει καταφέρει να αιτιολογήσει την απόκτησή του.

Σημειώνεται ό,τι είναι πριν το 1821 εμπίπτει στην κατηγορία των αρχαιοτήτων και αυτό κινητοποίησε τις Αρχές. Η κατοχή είναι νόμιμη μόνο εφόσον έχει πάρει άδεια από το υπουργείο Πολιτισμού.

