Οι τοξικολογικές εξετάσεις θα ρίξουν «φως» στον θάνατο των δύο γυναικών.

Ολοκληρώθηκε η νεκροψία στις σορούς της μάνας και της κόρης που εντοπίστηκαν σε προχωρημένη σήψη σε διαμέρισμα στη Ζωγράφου, χωρίς να προκύψουν σαφή στοιχεία για τα αίτια του θανάτου τους. Η αιτία παραμένει αδιευκρίνιστη, καθώς δεν βρέθηκαν τραύματα από μαχαίρι, στραγγαλισμό ή πυροβολισμό, ούτε κάποιο παθολογικό εύρημα με τον θάνατο και των δύο γυναικών να υπολογίζεται πριν από περίπου δύο μήνες ενώ αναμένονται οι τοξικολογικές εξετάσεις που ενδεχομένως θα δώσουν απαντήσεις.

Ο 54χρονος γιος της οικογένειας κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή και παράνομη οπλοκατοχή, καθώς στην κατοχή του εντοπίστηκε ένα κουζινομάχαιρο. Ο άνδρας παραπέμφθηκε σε ανακριτή και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή 3 Απριλίου. Γείτονες τον περιγράφουν ως αμίλητο και με ψυχολογικά προβλήματα.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε στις 29 Μαρτίου, όταν συγγενείς των θυμάτων ειδοποίησαν την αστυνομία λόγω της πολύμηνης απουσίας επικοινωνίας. Ο 54χρονος αρχικά προσπάθησε να παραπλανήσει τις Αρχές, οδηγώντας τους σε άλλο διαμέρισμα, μέχρι που τελικά οδήγησε τους αστυνομικούς στο δωμάτιο όπου έκρυβε τις σορούς.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι οι γυναίκες πέθαναν από παθολογικά αίτια – η αδερφή του από καρκίνο και η μητέρα του δύο μέρες μετά – και ότι έκρυψε τις σορούς για να μη μαθευτεί η τραγωδία. Το δωμάτιο είχε σφραγιστεί με στόκο, ενώ ο άνδρας φέρεται να ήθελε να συνεχίσει τη ζωή του κανονικά, χωρίς να αποκαλυφθεί ο θάνατός τους.

Προσπαθώντας, δε, να δικαιολογήσει ότι δεν απέκρυψε τους δύο θανάτους, ισχυρίστηκε πως φοβόταν ότι θα του πάρουν το σπίτι στο οποίο βρέθηκαν οι σοροί των δύο γυναικών. «Πέθαναν μόνες τους, δεν το είπα γιατί φοβόμουν ότι θα μου πάρουν το σπίτι» ανέφερε.

Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση

Η μακάβρια ανακάλυψη έγινε μετά από καταγγελίες συγγενών των δύο γυναικών στο ΑΤ Ζωγράφου, την περασμένη Πέμπτη (26/3). Σύμφωνα με τις καταγγελίες, οι γυναίκες αγνοούνταν για μήνες ενώ εκφράζονταν φόβοι ότι πιθανόν να τους είχε κάνει κακό ο γιος της οικογένειας. Το Σάββατο (28/3) αστυνομικοί πήγαν στο διαμέρισμα που τους υπέδειξαν οι συγγενείς των δύο γυναικών αλλά κανείς δεν τους άνοιξε το σπίτι. Ωστόσο, το απόγευμα της Κυριακής (29/3) ο 54χρονος γιος της οικογένειας άνοιξε την πόρτα και αρχικά δεν άφησε τους αστυνομικούς να μπουν στο διαμέρισμα, ενώ στη συνέχεια τους είπε ότι οι δύο γυναίκες έμεναν σε σπίτι που βρισκόταν σε άλλη οδό. Όταν οι αστυνομικοί πήγαν εκεί που τους υπέδειξε ο γιος, διαπίστωσαν ότι ήταν ψευδή όσα τους είχε πει ο άντρας και επέστρεψαν στο αρχικό διαμέρισμα. Κατά τον έλεγχο του διαμερίσματος, όλοι οι χώροι ήταν σε φυσιολογική κατάσταση, πλην ενός δωματίου, του οποίου η πόρτα ήταν σφραγισμένη με στόκο. Αφού ενημερώθηκε ο εισαγγελέας και έδωσε τη σχετική άδεια, οι αστυνομικοί μπήκαν στο σφραγισμένο δωμάτιο στο οποίο εντόπισαν τις σορούς των δύο γυναικών σε προχωρημένη σήψη.