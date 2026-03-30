Θρίλερ στου Ζωγράφου καθώς πριν από λίγο εντοπίστηκαν δύο γυναίκες σε προχωρημένη σήψη.

Συναγερμός έχει σημάνει στην ΕΛ.ΑΣ. καθώς το πρωί εντός διαμερίσματος στην οδό Κουσίδη στου Ζωγράφου εντοπίστηκαν 2 σoροί γυναικών, μητέρα και κόρη, σε προχωρημένη σήψη.

Σύμφωνα τις με πρώτες πληροφορίες, οι σοροί βρέθηκαν εντός δωματίου διαμερίσματος του οποίου η πόρτα ήταν σφραγισμένη με δομικό υλικό, ενώ έχει προσαχθεί και εξετάζεται ο γιος. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ένοικος του διαμερίσματος είναι ο γιος της οικογένειας. Μάλιστα, οι δύο γυναίκες βρέθηκαν σε προχωρημένη σήψη ενώ η πόρτα γύρω - γύρω είχε στόκο, πιθανότατα για την δυσοσμία.

Συγγενείς των θυμάτων προσπάθησαν να επικοινωνήσουν μαζί τους καθώς είχαν μήνες να μάθουν νέα τους. Κάπως έτσι ανησύχησαν και κάλεσαν την αστυνομία.

Το σημείο παραμένει αποκλεισμένο από αστυνομικές δυνάμεις.

