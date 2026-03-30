Ο 54χρονος φέρεται να μετακίνησε της σορούς προκειμένου να αποκρύψει τον θάνατο μητέρας και κόρης.

Σοκ προκαλεί η υπόθεση που αποκαλύφθηκε στου Ζωγράφου. Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία συνελήφθη 54χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τις δολοφονίες της 91χρονης μητέρας του και της 56χρονης αδελφής του. Τη σύλληψή του διέταξε την Κυριακή 30 Μαρτίου 2026 ο εισαγγελέας που χειρίζεται την υπόθεση, μετά από τα ευρήματα των αστυνομικών στο διαμέρισμα της οικογένειας.

Οι σοροί των δύο γυναικών εντοπίστηκαν σε προχωρημένη σήψη μέσα σε σφραγισμένο δωμάτιο του σπιτιού, έπειτα από καταγγελία συγγενών που ανησυχούσαν καθώς είχαν να τις δουν και να επικοινωνήσουν μαζί τους για μήνες. Οι αρχές που έσπευσαν στο σημείο ήρθαν αντιμέτωπες με ένα αποτρόπαιο θέαμα, γεγονός που οδήγησε στην άμεση έναρξη έρευνας για ανθρωποκτονία.

Τι υποστήριξε ο 54χρονος

Ο 54χρονος προσήχθη εξαρχής ως βασικός ύποπτος και στη συνέχεια συνελήφθη. Στις καταθέσεις του υποστήριξε ότι η μητέρα και η αδελφή του πέθαναν από φυσικά αίτια πριν από περίπου τρεις μήνες και ότι ο ίδιος μετέφερε τις σορούς στο δωμάτιο προκειμένου να αποκρύψει τον θάνατό τους.

Η νεκροψία – νεκροτομή που αναμένεται να πραγματοποιηθεί θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια θανάτου, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις του ιατροδικαστή, οι σοροί φαίνεται να τοποθετήθηκαν στο συγκεκριμένο σημείο τουλάχιστον έναν μήνα πριν εντοπιστούν.

Μαρτυρίες γειτόνων αναφέρουν ότι η 56χρονη αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας, ενώ τόσο εκείνη όσο και η ηλικιωμένη μητέρα της ζούσαν απομονωμένες, με τον 54χρονο να είναι το μόνο άτομο που έβγαινε συστηματικά από το σπίτι για τα απαραίτητα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πώς αποκαλύφθηκε το αποτρόπαιο θέαμα

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται στις 26 Μαρτίου, όταν συγγενείς κατήγγειλαν την εξαφάνιση των δύο γυναικών.

Ακολούθησαν επισκέψεις της αστυνομίας στο διαμέρισμα, με τον 54χρονο αρχικά να ισχυρίζεται ότι είχαν μετακομίσει και να αρνείται την είσοδο. Τελικά, με εισαγγελική εντολή πραγματοποιήθηκε έφοδος, κατά την οποία αποκαλύφθηκε η φρικιαστική αλήθεια.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα γύρω από τις συνθήκες θανάτου των δύο γυναικών.

