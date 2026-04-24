Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Παρασκευής (24/04) στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, καθώς εντοπίστηκε χειροβομβίδα σε εξωτερικό χώρο της περιοχής.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν σε αποκλεισμό του σημείου για λόγους ασφαλείας. Στην περιοχή αναμένεται να μεταβεί κλιμάκιο πυροτεχνουργών για την εξέταση και την ασφαλή απομάκρυνση ή εξουδετέρωση του ευρήματος.

Πώς εντοπίστηκε η χειροβομβίδα

Όπως έγινε γνωστό, λίγο μετά τις 11:30, διερχόμενος πολίτης εντόπισε εντός της Πανεπιστημιούπολης τη χειροβομβίδα και κάλεσε άμεσα τις αρχές. Tο σημείο έχει αποκλειστεί από αστυνομικές δυνάμεις, ενώ έχει σπεύσει κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ).

