Την έντονη αντίθεσή της στη σύλληψη των τριών φοιτητριών στην Πανεπιστημιούπολη του ΕΚΠΑ εκφράζει η ΚΝΕ.

Τη σύλληψη τριών φοιτητριών στις φοιτητικές εστίες του ΕΚΠΑ καταγγέλει η ΚΝΕ, κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας για τις κακές συνθήκες διαβίωσης. Με ανακοίνωση της, η Κομμουνιστική Νεολαία κάνει λόγο για αστυνομική αυθαιρεσία και προσπάθεια ποινικοποίησης των φοιτητικών κινητοποιήσεων, συνδέοντάς την με την κυβερνητική πολιτική και το νέο νομοθετικό πλαίσιο για την ανώτατη εκπαίδευση.

Παράλληλα, αναδεικνύει τα σοβαρά προβλήματα στις εστίες (υποδομές, προσωπικό, βασικές παροχές) και κατηγορεί την κυβέρνηση ότι αντί να τα επιλύει, καταστέλλει τις αντιδράσεις των φοιτητών.

Η ΚΝΕ ζητάει απόσυρση των κατηγοριών και τερματισμό των διώξεων, τονίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης του αγώνα για δωρεάν, σύγχρονες σπουδές και αξιοπρεπή φοιτητική στέγαση.

Αναλυτικά η τοποθέτηση της ΚΝΕ

Καταγγέλλουμε την αδιανόητη σύλληψη τριών φοιτητριών, οικότροφων στη Φοιτητική Εστία του Πανεπιστημίου της Αθήνας, εκ των οποίων η μία είναι η πρόεδρος του Συλλόγου Οικότροφων και οι άλλες δύο εκλεγμένα μέλη στα διοικητικά συμβούλια φοιτητικών συλλόγων.

Δυνάμεις της αστυνομίας, αποθρασυμμένες από την πολιτική της κυβέρνησης, εισέβαλαν στην εστία όπου διαμένουν οι φοιτήτριες και τις προσήγαγαν κατά τη διάρκεια σημερινής διαμαρτυρίας για τις απαράδεκτες συνθήκες διαβίωσης στην εστία και τα μεγάλα προβλήματα που προστίθενται από την προσπάθεια εφαρμογής του νέου αυταρχικού νόμου για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση που ψηφίστηκε το καλοκαίρι.

Μια απλή διαμαρτυρία βαφτίζεται «διατάραξη λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας» και οι φοιτητές διώκονται ως «εγκληματίες», αποκαλύπτοντας τις βαθύτερες στοχεύσεις του αντιδραστικού νομοθετικού πλαισίου που έχουν χτίσει όλες οι κυβερνήσεις και στρέφεται ενάντια στις δίκαιες φοιτητικές διεκδικήσεις!

Σε μία εστία χωρίς πόσιμο νερό, χωρίς επαρκές προσωπικό, με ασυντήρητες και επικίνδυνες υποδομές, αντί να τιμωρούνται οι υπεύθυνοι για αυτή την τριτοκοσμική κατάσταση και την πολιτική που την προκαλεί, συλλαμβάνονται οι οικότροφοι που την αναδεικνύουν και διεκδικούν λύσεις! Η πολιτική του «πάμε κι όπου βγει» ζει και βασιλεύει, προετοιμάζοντας νέα εγκλήματα, και η κυβέρνηση φιμώνει όσους τα αποκαλύπτουν!

Το σχέδιο τρομοκράτησης των φοιτητών δε θα περάσει!

Απαιτούμε να παρθούν τώρα πίσω όλες οι ανυπόστατες κατηγορίες, να σταματήσουν οι ποινικές διώξεις.

Δυναμώνουμε τον αγώνα για σύγχρονες, δωρεάν σπουδές και στέγαση που έχουν ανάγκη οι φοιτητές.