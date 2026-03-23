Το Γραφείο Τύπου του ΚΚΕ, σχολιάζοντας τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ασκεί έντονη κριτική, υποστηρίζοντας ότι δεν στοχεύουν στην ουσιαστική ανακούφιση των νοικοκυριών, αλλά στη στήριξη της κερδοφορίας των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η κυβερνητική πολιτική αφήνει ανεπηρέαστες τις βασικές αιτίες της ακρίβειας, ενώ τα κρατικά έσοδα αυξάνονται λόγω των έμμεσων φόρων σε ενέργεια και βασικά καταναλωτικά αγαθά. Το Γραφείο Τύπου κάνει λόγο για επαναφορά επιδοματικών μέτρων τύπου «pass», τα οποία –όπως σημειώνει– λειτουργούν τελικά ως έμμεση ενίσχυση των αυξήσεων στις τιμές.

Παράλληλα, επικρίνεται η επιλογή επιδότησης κλάδων όπως η ακτοπλοΐα, με την επισήμανση ότι τα εισιτήρια παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, καθώς και η περιορισμένη παρέμβαση στο κόστος των αγροτικών εφοδίων. Ειδικότερα, τονίζεται ότι η επιδότηση μέρους της αγοράς λιπασμάτων δεν αντισταθμίζει τις σημαντικές αυξήσεις τιμών, επιβαρύνοντας τελικά τους παραγωγούς.

Το Γραφείο Τύπου καταλήγει ότι απαιτούνται πιο δραστικές παρεμβάσεις, όπως η μείωση της φορολογίας στην ενέργεια και στα βασικά αγαθά, η επιβολή ανώτατων τιμών στην αγορά καυσίμων και ενέργειας, καθώς και ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς με επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.