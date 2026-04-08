Τραγικές εικόνες εξελίχθηκαν το βράδυ της Μ. Τρίτης στη Λάρισα, όταν οι αστυνομικοί ειδοποιήθηκαν ώστε να εισέλθουν σε διαμέρισμα οικοδομής στο κέντρο της πόλης.
Λίγο πριν τις 9 μ.μ. σύμφωνα με το larissanet.gr, οι αστυνομικοί μπήκαν στο διαμέρισμα όπου βρήκαν νεκρές – και σε προχωρημένη σήψη – δύο αδελφές ηλικίας 76 και 83 ετών.
Αμέσως ενημερώθηκε εισαγγελέας, ενώ παραγγέλθηκε νεκροψία – νεκροτομή ώστε να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου τους.
Από την μέχρι τώρα έρευνα δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.
Προανάκριση διενεργεί το Α.Τ. Λάρισας.