Εξετάζεται το ενδεχόμενο ύπαρξης και άλλων εμπλεκόμενων προσώπων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του γκαλερίστα Γιώργου Τσαγκαράκη, καθώς συνελήφθη και υπάλληλος της επιχείρησής του, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση με το Ευαγγέλιο του 18ου αιώνα. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, η υπάλληλος κατηγορείται ότι επιχείρησε να αποκρύψει το Ευαγγέλιο, έπειτα από σχετική εντολή, όταν έγινε αντιληπτό ότι επίκειται αστυνομικός έλεγχος. Το βιβλίο έχει ήδη εξεταστεί και θεωρείται αυθεντικό.

Την ίδια ώρα, η έρευνα των Αρχών αποκάλυψε σοκαριστικά ευρήματα. Από τα περισσότερα από 300 έργα τέχνης που κατασχέθηκαν, μόλις 7 εκτιμάται ότι είναι γνήσια, ενώ τα υπόλοιπα ελέγχονται ως πιθανώς πλαστά. Παράλληλα, εντοπίστηκε και σημαντικό χρηματικό ποσό σε μετρητά.

Οι Αρχές επικεντρώνουν πλέον την έρευνά τους στην προέλευση των έργων, το εύρος της διακίνησης και τις συναλλαγές της γκαλερί, ενώ εξετάζεται και η πιθανή ύπαρξη κυκλώματος. Την ίδια στιγμή, πολίτες που έχουν αγοράσει έργα εμφανίζονται ανήσυχοι και αναζητούν τρόπους πιστοποίησης της γνησιότητάς τους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε η γκαλερί, οι πλαστοί πίνακες που βρέθηκαν ανήκουν στην προσωπική συλλογή του γνωστού γκαλερίστα, και προέρχονται από κληρονομιά, ενώ για το Ευαγγέλιο ανέφεραν πως το παρέδωσαν στις Αρχές. Ωστόσο, η ανακοίνωση λίγο αργότερα κατέβηκε. Από την μεριά του, ο γνωστός γκαλερίστας ισχυρίζεται πως δεν γνώριζε τον νόμο περί αρχαιοτήτων.

Ειδικότερα στην ανακοίνωση αναφερόταν ότι «Η εταιρεία ΓΚΑΛΕΡΙ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΠΕ δεν εμπορεύεται τους συγκεκριμένους πίνακες ζωγραφικής που βρέθηκαν στις αποθήκες της εταιρείας, διότι αποτελούν προσωπική περιουσία και προσωπική συλλογή του κ. Τσαγκαράκη και προέρχονται από κληροδότημα από τους θανόντες γονείς του. Η κατοχή των συγκεκριμένων αλλά και των περισσότερων έργων τέχνης ανάγεται προ τεσσαρακονταετίας, ως προσωπικά και συλλεκτικά αντικείμενα της οικογένειας του κ. Τσαγκαράκη. Σχετικά με το Ευαγγέλιο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, η εταιρεία ήδη έπραξε τα δέοντα προκειμένου να το παραδώσει στις αρμόδιες αρχές ώστε να αξιολογήσουν τη γνησιότητα, την χρονολογία του και την πιθανότητα αγοράς του από το ελληνικό δημόσιο, διότι η εταιρεία δεν διαθέτει έμπειρο γνώστη θρησκευτικών και άλλων παρόμοιων αντικειμένων.»

Στον εισαγγελέα είναι αυτή την ώρα ο γκαλερίστας

Αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες για αρχαιοκαπηλία, πλαστογραφία και απάτη, βρίσκεται ο γνωστός γκαλερίστας ενώ οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπλοκής του και σε ευρύτερο κύκλωμα διακίνησης έργων αμφιβόλου γνησιότητας.

Η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από πληροφορίες και καταγγελίες που έφτασαν στις αρμόδιες υπηρεσίες, σε συνδυασμό με υλικό που εντοπίστηκε στο διαδίκτυο και φέρεται να σχετίζεται με απόπειρα πώλησης σπάνιων αντικειμένων. Οι εξελίξεις οδήγησαν σε συντονισμένη επιχείρηση, κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε καταστήματα και αποθηκευτικούς χώρους που συνδέονται με τον γκαλερίστα.

Κατά τις έρευνες εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν περισσότερα από 300 έργα τέχνης, τα οποία εξετάζονται εξονυχιστικά από ειδικούς. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, μόνο ελάχιστα από αυτά φαίνεται να είναι γνήσια, ενώ τα υπόλοιπα θεωρούνται πιθανώς πλαστά ή αμφιβόλου προέλευσης. Παράλληλα, βρέθηκε και σημαντικό χρηματικό ποσό σε μετρητά, γεγονός που εντείνει τα ερωτήματα για τη νομιμότητα των συναλλαγών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η υπόθεση ενός σπάνιου Ευαγγελίου του 18ου αιώνα, το οποίο φέρεται να αποτέλεσε την αφορμή για την ενεργοποίηση των Αρχών. Το συγκεκριμένο αντικείμενο εξετάστηκε από ειδικούς και εκτιμάται ότι είναι αυθεντικό, με τις συνθήκες κατοχής και διακίνησής του να βρίσκονται στο μικροσκόπιο των ερευνών. Στο πλαίσιο της υπόθεσης συνελήφθη και υπάλληλος της γκαλερί, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην απόκρυψη του αντικειμένου.

Οι Αρχές επικεντρώνουν πλέον την έρευνά τους στην προέλευση των έργων, στο δίκτυο προμηθευτών και αγοραστών, καθώς και στο εύρος των οικονομικών συναλλαγών της επιχείρησης. Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο ύπαρξης και άλλων εμπλεκόμενων προσώπων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Παράλληλα αυξάνεται η ανησυχία μεταξύ πολιτών που έχουν αγοράσει έργα από τη συγκεκριμένη γκαλερί, καθώς ζητούν διευκρινίσεις για τη γνησιότητα των αντικειμένων που έχουν αποκτήσει. Οι ειδικοί αναμένεται να προχωρήσουν σε περαιτέρω ελέγχους, προκειμένου να διαπιστωθεί η αυθεντικότητα των έργων και να δοθούν απαντήσεις στους ενδιαφερόμενους.

Το βίντεο με το Ευαγγέλιο του 1745 κίνησε την έρευνα των Αρχών για τον γκαλερίστα

Στο βίντεο που έκτοτε έχει κατέβει από τα social media αλλά παραμένει στο κανάλι του στο Youtube, ο διάσημος γκαλερίστας αναφέρει πως «Έχω την ευλογία να βρίσκεται στα χέρια μου, που 36 χρόνια που βρίσκομαι στον χώρο δεν έχει ξαναπεράσει ποτέ κάτι τέτοιο. Θα σας το αποκαλύψω αμέσως και πρόκειται να το δημοπρατήσω. Πρόκειται για ένα συλλεκτικό, μουσειακό Ευαγγέλιο που γράφτηκε το 1745 στη Βενετία, την περίοδο που Πατριάρχης Ιεροσολύμων ήταν ο Χρυσόστομος Νοταράς».

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό πώς έφτασε στην κατοχή του το συγκεκριμένο Ευαγγέλιο ενώ πληροφορίες από την αστυνομία αναφέρουν ότι ούτε ο ίδιος έχει καταφέρει να αιτιολογήσει την απόκτησή του. Σημειώνεται ό,τι είναι πριν το 1821 εμπίπτει στην κατηγορία των αρχαιοτήτων και αυτό κινητοποίησε τις Αρχές. Η κατοχή είναι νόμιμη μόνο εφόσον έχει πάρει άδεια από το υπουργείο Πολιτισμού.

