Οι 22 συλληφθέντες, οι οποίοι φέρονται να συμμετείχαν σε κύκλωμα με εικονικές εταιρείες και να ζημίωσαν το ελληνικό Δημόσιο, με περισσότερα από τριάντα εκατομμύρια ευρώ.

Ποινική δίωξη άσκησε ο Εισαγγελέας σε βάρος των 22 συλληφθέντων, μελών μεγάλου κυκλώματος που φέρεται να εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ μέσω εικονικών εταιρειών, προκαλώντας εκτιμώμενη ζημιά 11 εκατομμυρίων ευρώ. Τα μέλη του κυκλώματος φέρονται ως δημιουργοί εταιρειών χωρίς πραγματική δραστηριότητα, εμφανίζοντας ότι απασχολούν προσωπικό, ενώ δεν καταβάλλουν τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ. Με αυτό τον τρόπο, το κύκλωμα φέρεται να προκάλεσε ζημία ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ στον ΕΦΚΑ και 11 εκατομμυρίων ευρώ στο ελληνικό Δημόσιο.

Η επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος οδήγησε στη σύλληψη 22 ατόμων, μεταξύ των οποίων λογιστές, επιχειρηματίες και οι λεγόμενοι «αχυράνθρωποι», ενώ οι έρευνες για τυχόν άλλα εμπλεκόμενα άτομα συνεχίζονται. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα, ο οποίος άσκησε ποινική δίωξη για σειρά σοβαρών κακουργημάτων και πλημμελημάτων.

Συγκεκριμένα, οι κατηγορίες περιλαμβάνουν:

Συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης

Απάτη από κοινού και κατ’ εξακολούθηση άνω των 120.000 ευρώ

Πλαστογραφία και υπαίτια δήλωση παραπλανητικών εγγράφων στο ΓΕΜΗ

Φοροδιαφυγή με τη μορφή έκδοσης και αποδοχής εικονικών τιμολογίων για ανύπαρκτες συναλλαγές, προκαλώντας ζημία άνω των 75.000 και 200.000 ευρώ

Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος κατ’ εξακολούθηση και από κοινού

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Επιπλέον, στη δίωξη περιλαμβάνονται και πλημμελήματα, όπως η μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών εισφορών και η προμήθεια ναρκωτικών για ίδια χρήση, γεγονός που καταδεικνύει τον πολυσχιδή χαρακτήρα των παρανομιών του κυκλώματος.

Η δικογραφία έχει ανατεθεί σε ανακριτή, ενώ οι κατηγορούμενοι θα κληθούν να απολογηθούν. Οι αρχές σημειώνουν ότι η υπόθεση αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, με οργανωμένο χαρακτήρα και σοβαρές συνέπειες για τα ασφαλιστικά ταμεία και το Δημόσιο. Η διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται με στόχο την πλήρη αποκάλυψη των εμπλεκόμενων και την ανάκτηση των ζημιών που προκλήθηκαν, ενώ οι έρευνες εστιάζουν τόσο στη χρηματοοικονομική δραστηριότητα των εικονικών εταιρειών όσο και στη διασύνδεση των μελών του κυκλώματος με άλλα δίκτυα οικονομικών παρανομιών.

