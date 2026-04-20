Ζήτημα «αδικαιολόγητης άρνησης καταβολής αγροτικών ενισχύσεων και σοβαρών καθυστερήσεων στις διαδικασίες εξέτασης δασικών χαρτών» θέτει ο βουλευτής της ΝΔ Ευριπίδης Στυλιανίδης, με ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή.

Η ερώτηση απευθύνεται προς τον νέο υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά, τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου και τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου.

Σύμφωνα με τον βουλευτή, το πρόβλημα αναδείχθηκε έντονα κατά την εκκαθάριση της βασικής ενίσχυσης του Δεκεμβρίου, όταν για πρώτη φορά εμφανίστηκε ο κωδικός «54350», που αφορά εκτάσεις καταγεγραμμένες στο Κτηματολόγιο με κύριο φορέα το Ελληνικό Δημόσιο. Όπως επισημαίνεται, το συγκεκριμένο κριτήριο δεν υπήρχε σε προηγούμενες πληρωμές, όπως στην προκαταβολή του Νοεμβρίου ή τα προηγούμενα έτη, με αποτέλεσμα να προκύψει αιφνίδια μείωση ή και μηδενισμός επιλέξιμων καλλιεργήσιμων εκτάσεων. Αυτό, όπως τονίζεται στην ερώτηση επηρεάζει συνολικά τις ενισχύσεις, αλλά και τη συμμετοχή σε αγροπεριβαλλοντικά προγράμματα.

Το ζήτημα όπως λέει ο κ. Στυλιανίδης συνδέεται άμεσα με την κύρωση των δασικών χαρτών στη Ροδόπη το 2022, αλλά και με τη λειτουργία του Κτηματολογίου, όπου πολλές εκτάσεις εμφανίζονται ως δημόσιες, παρότι καλλιεργούνται και κατέχονται από ιδιώτες εδώ και δεκαετίες.

Ο κ. Στυλιανίδης αναφέρει ότι εκατοντάδες παραγωγοί έχουν ήδη υποβάλει αιτήσεις διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων ή αντιρρήσεις, οι οποίες όμως δεν έχουν εξεταστεί, ενώ αντίστοιχη είναι η καθυστέρηση και στις επιτροπές επίλυσης διαφορών της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε εκτάσεις στις περιοχές Αρδάτου και Καλλίστης, οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως κοινόχρηστες ή χορτολιβαδικές και έχουν καταχωρηθεί ως ιδιοκτησία του Δημοσίου, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν ιδιωτικές διεκδικήσεις με τίτλους ιδιοκτησίας προγενέστερους του 1993.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι, αν και πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση δίνει τη δυνατότητα δικαστικής διεκδίκησης των εκτάσεων, η διαδικασία αυτή αναμένεται να είναι χρονοβόρα, την ώρα που οι αγρότες βρίσκονται ήδη αντιμέτωποι με άμεσες οικονομικές απώλειες.

Στο πλαίσιο αυτό, ο βουλευτής ζητά την προσωρινή άρση του κωδικού «54350» για τις περιπτώσεις όπου οι παραγωγοί αποδεδειγμένα κατέχουν νόμιμα τις εκτάσεις τους, ώστε να αποδεσμευτούν οι πληρωμές και να αποκατασταθεί η πρόσβαση σε ενισχύσεις και προγράμματα. Όπως τονίζει, «η παρατεταμένη διοικητική καθυστέρηση θίγει τον πυρήνα του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος της ιδιοκτησίας και θέτει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα των αγροτικών νοικοκυριών», ζητώντας σαφείς απαντήσεις και άμεσες ενέργειες από τα αρμόδια υπουργεία.