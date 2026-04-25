Σε μια περίοδο που οι τιμές στην αγορά ακινήτων εξακολουθούν να αυξάνονται και δεν υπάρχουν ενδείξεις αποθέρμανσης, η κυβέρνηση βρίσκεται ενώπιον του διλήμματος τι θα κάνει με τις αντικειμενικές αξίες. Η προσαρμογή των αντικειμενικών προς τα τρέχοντα επίπεδα τιμών, πέραν της αύξησης των φορολογικών επιβαρύνσεων για χιλιάδες ιδιοκτήτες, ενδέχεται να περιορίσει τη ζήτηση, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου οι αποκλίσεις είναι μεγάλες, συμβάλλοντας έτσι σε μια σταδιακή εξισορρόπηση της αγοράς ακινήτων. Ωστόσο, πρόκειται για μια πολιτικά ευαίσθητη απόφαση, καθώς επηρεάζει άμεσα ευρεία κοινωνικά στρώματα και μέρος της εκλογικής βάσης.

Ήδη από τη φορολογική διοίκηση προωθείται η ανάπτυξη ενός πλήρως αυτοματοποιημένου συστήματος υπολογισμού των αντικειμενικών αξιών σε πανελλαδικό επίπεδο, με στόχο να τεθεί σε λειτουργία στις αρχές του 2027. Το νέο μοντέλο θα επιτρέπει τη δυναμική προσαρμογή των τιμών ζώνης, ώστε να ακολουθούν σε πραγματικό χρόνο τις τάσεις της αγοράς: σε περιόδους ανόδου θα αυξάνονται, ενώ σε φάσεις κάμψης θα μειώνονται αντίστοιχα. Οι πρώτες αυτόματες αναπροσαρμογές εκτιμάται ότι θα αποτυπωθούν στις τιμές που θα ισχύσουν από το 2028, υπό την προϋπόθεση λήψης της σχετικής πολιτικής απόφασης.

Το ΜΙΔΑ και το Κτηματολόγιο

Καθοριστικό ρόλο στην υλοποίηση του σχεδίου διαδραματίζει η ολοκλήρωση του Μητρώου Ιδιοκτησίας Ακινήτων και η διασύνδεσή του με το Κτηματολόγιο, εξέλιξη που θα επιτρέψει στη φορολογική διοίκηση να αποκτήσει πλήρη εικόνα της ακίνητης περιουσίας των πολιτών. Το σύστημα θα συγκεντρώνει κρίσιμα δεδομένα, όπως τιμές αγοραπωλησιών και επίπεδα ενοικίων, δημιουργώντας μια ενιαία βάση πληροφοριών για κάθε κατηγορία ακινήτου.Παράλληλα, έχουν ήδη γίνει σημαντικά βήματα στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό, με την αναβάθμιση της πλατφόρμας valuemaps.gov.gr, η οποία λειτουργεί ως γεωπύλη απεικόνισης των αντικειμενικών αξιών. Μέσω αυτής παρέχονται χάρτες, τιμές εκκίνησης, συντελεστές και εργαλεία υπολογισμού, προσφέροντας μεγαλύτερη διαφάνεια και πρόσβαση στην πληροφορία.

Επόμενος στόχος είναι η ολοκλήρωση του Πληροφοριακού Συστήματος Μαζικών Εκτιμήσεων Αξιών Ακινήτων, που θα βασίζεται σε σύγχρονα στατιστικά μοντέλα και διεθνείς πρακτικές. Το σύστημα θα αντλεί δεδομένα από δημόσιους φορείς, συμβολαιογράφους, εταιρείες real estate και την Τράπεζα της Ελλάδος, ενώ θα λαμβάνει υπόψη και την πορεία της αγοράς ενοικίων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η τελευταία αναπροσαρμογή στις αντικειμενικές αξίες ακινήτων πραγματοποιήθηκε το 2021, με ισχύ από το 2022. Έκτοτε, οι τιμές έχουν αυξηθεί σημαντικά, σε ορισμένες περιπτώσεις έως και 70%, γεγονός που προμηνύει αυξημένες φορολογικές επιβαρύνσεις εφόσον οι νέες αντικειμενικές αξίες ευθυγραμμιστούν πλήρως με τα επίπεδα της αγοράς.