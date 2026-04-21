Ειδικότερα, με το άρθρο 16 του ν. 5293/2026 τροποποιείται η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του Νόμος 651/1977.

Βελτιώσεις στο καθεστώς μεταβίβασης ακινήτων φέρνει νέα νομοθετική ρύθμιση, που καταργεί την υποχρεωτική επισύναψη τοπογραφικού διαγράμματος σε συγκεκριμένες περιπτώσεις συμβολαίων.

Ειδικότερα, με το άρθρο 16 του ν. 5293/2026 τροποποιείται η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του Νόμος 651/1977, που ρυθμίζει την υποχρέωση προσκόμισης τοπογραφικού διαγράμματος σε συμβάσεις μεταβίβασης ακινήτων.

Με βάση τη νέα διατύπωση, παραμένει ως γενικός κανόνας ότι σε κάθε δικαιοπραξία πώλησης οικοπέδου ή αγροτεμαχίου —με ή χωρίς κτίσματα— απαιτείται τοπογραφικό διάγραμμα υπογεγραμμένο από τους συμβαλλόμενους και τον αρμόδιο μηχανικό, στο οποίο αποτυπώνονται με ακρίβεια τα όρια, οι διαστάσεις, οι όμορες ιδιοκτησίες και το εμβαδόν του ακινήτου. Παράλληλα, ο μηχανικός οφείλει να δηλώνει υπεύθυνα αν το ακίνητο είναι οικοδομήσιμο, καθώς και αν πληρούνται οι όροι δόμησης για τυχόν υπόλοιπο τμήμα της ιδιοκτησίας.

Ωστόσο, η βασική αλλαγή αφορά τις περιοχές όπου λειτουργεί Κτηματολόγιο. Πλέον, δεν απαιτείται η επισύναψη τοπογραφικού διαγράμματος σε συμβόλαια μεταβίβασης ακινήτων που βρίσκονται σε περιοχές με ενεργό κτηματολόγιο, υπό την προϋπόθεση ότι έχει κυρωθεί και μεταγραφεί πράξη εφαρμογής και ότι με τη μεταβίβαση δεν μεταβάλλονται τα όρια του ακινήτου.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η πώληση ενός διαμερίσματος σε εντός σχεδίου περιοχή με ολοκληρωμένο Κτηματολόγιο. Σε αυτή την περίπτωση, ο συμβολαιογράφος μπορεί να προχωρήσει στη σύνταξη του συμβολαίου χωρίς τοπογραφικό, καθώς τα στοιχεία του ακινήτου είναι ήδη καταχωρισμένα και διασφαλισμένα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αντίθετα, σε μεταβίβαση οικοπέδου ή αγροτεμαχίου σε περιοχή όπου δεν έχει ολοκληρωθεί η κτηματογράφηση, η υποχρέωση παραμένει. Ο μηχανικός οφείλει να συντάξει τοπογραφικό διάγραμμα με πλήρη αποτύπωση των ορίων, του εμβαδού και των όμορων ιδιοκτησιών, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Νόμο 651/1977.