Οδηγίες για τη δυνατότητα άρσης κατάσχεσης που έχει επιβληθεί σε ακίνητο από τη φορολογική διοίκηση, προκειμένου ο οφειλέτης να το πουλήσει και να εξοφλήσει τις οφειλές του, έδωσε σήμερα η ΑΑΔΕ με αφορμή την τροποποίηση του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας. Η ρύθμιση δίνει διέξοδο σε χιλιάδες φορολογούμενους που αδυνατούν να μεταβιβάσουν την ακίνητη περιουσία τους λόγω κατασχέσεων από οφειλές προς την εφορία.

Σύμφωνα με τις διευκρινήσεις της ΑΑΔΕ, ο οφειλέτης μπορεί να υποβάλει πλέον αίτηση στη φορολογική διοίκηση για άρση της κατάσχεσης, η οποία εξετάζεται με βάση τρεις σωρευτικές προϋποθέσεις.

Πρώτον, ο οφειλέτης πρέπει να πληροί τους όρους για τη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής.

Δεύτερον, το τίμημα πώλησης δεν μπορεί να είναι κατώτερο της εμπορικής αξίας του ακινήτου όπως αυτή είχε προσδιοριστεί κατά τον χρόνο της κατάσχεσης, ή της αντικειμενικής αξίας αν αυτή είναι υψηλότερη. Εάν η κατάσχεση έχει επιβληθεί πριν από περισσότερα από πέντε χρόνια, απαιτείται έκθεση εκτίμησης από ανεξάρτητο πιστοποιημένο εκτιμητή, καθώς οι αξίες της αγοράς ενδέχεται να έχουν μεταβληθεί σημαντικά.

Τρίτον, μέρος του τιμήματος παρακρατείται υποχρεωτικά από τον συμβολαιογράφο και αποδίδεται απευθείας στη Φορολογική Διοίκηση κατά την υπογραφή του συμβολαίου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το ποσοστό παρακράτησης

Το κρίσιμο ζήτημα για κάθε οφειλέτη είναι το ύψος του ποσού που θα παρακρατηθεί. Αυτό καθορίζεται με βάση δύο κριτήρια: τη φορολογική συνέπεια του οφειλέτη και την εισπραξιμότητα της υπόλοιπης οφειλής. Σε κάθε περίπτωση, το ποσοστό δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 25% του τρέχοντος υπολοίπου της κατάσχεσης. Αν το ποσό που προκύπτει από την παρακράτηση υπερβαίνει το συνολικό τίμημα πώλησης, τότε παρακρατείται το σύνολο του τιμήματος και η κατάσχεση αίρεται ούτως ή άλλως. Εξαίρεση από την υποχρέωση παρακράτησης ισχύει μόνο όταν οι οφειλές έχουν ήδη διασφαλιστεί πλήρως από εγγυήσεις ή εμπράγματες ασφάλειες.

Παράδειγμα 1

Έστω φορολογούμενος έχει οφειλή 80.000 ευρώ στην εφορία και κατάσχεση σε διαμέρισμα εμπορικής αξίας 150.000 ευρώ. Βρίσκει αγοραστή έτοιμο να καταβάλει 150.000 ευρώ και υποβάλει αίτηση άρσης της κατάσχεσης. Εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις ενημερότητας, η Φορολογική Διοίκηση καθορίζει ποσοστό παρακράτησης, έστω 40%, λόγω ικανοποιητικής φορολογικής συνέπειας. Ο συμβολαιογράφος παρακρατεί 60.000 ευρώ και τα αποδίδει στην εφορία, ενώ ο Παπαδόπουλος εισπράττει τα υπόλοιπα 90.000 ευρώ. Η εναπομένουσα οφειλή των 20.000 ευρώ ρυθμίζεται με τους συνήθεις τρόπους.

Παράδειγμα 2

Έστω φορολογούμενος έχει οφειλή 200.000 ευρώ και κατάσχεση σε ακίνητο αξίας 60.000 ευρώ. Βρίσκει αγοραστή για 60.000 ευρώ, ωστόσο το ποσοστό παρακράτησης που προκύπτει από τα κριτήρια φορολογικής συνέπειας ανέρχεται σε 50%, δηλαδή 100.000 ευρώ, ποσό που υπερβαίνει το τίμημα. Στην περίπτωση αυτή, ο συμβολαιογράφος αποδίδει στην εφορία το σύνολο του τιμήματος, δηλαδή 60.000 ευρώ, και η κατάσχεση αίρεται. Η εναπομένουσα οφειλή των 140.000 ευρώ παραμένει και εξυπηρετείται με άλλα μέσα, όμως ο φορολογούμενος έχει πλέον ελεύθερο το ακίνητο από την κατάσχεση.