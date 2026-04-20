Ένας στους τρεις φορολογούμενους έχει ήδη υποβάλει την εφετινή φορολογική δήλωση, καθώς, μετά και την αυτόματη οριστικοποίηση 889.036 προεκκαθαρισμένων δηλώσεων από την ΑΑΔΕ, ο συνολικός αριθμός των υποβληθέντων δηλώσεων ξεπερνά τα 2,3 εκατομμύρια σε σύνολο περίπου 6,9 εκατομμυρίων.

Τα πρώτα στοιχεία από την εκκαθάριση των δηλώσεων σκιαγραφούν μια εικόνα όπου η πλειονότητα των φορολογουμένων δεν επιβαρύνεται με πρόσθετο φόρο. Πάνω από επτά στους δέκα είτε δεν πληρώνουν καθόλου φόρο είτε δικαιούνται επιστροφή για τα εισοδήματα που απέκτησαν το 2025. Ωστόσο, περίπου μία στις τέσσερις δηλώσεις είναι χρεωστική, με τους φορολογούμενους να έρχονται αντιμέτωποι με εκκαθαριστικά που συνεπάγονται μέσο πρόσθετο φόρο κοντά στα 1.000 ευρώ.

Την ίδια ώρα, σχεδόν τέσσερις στους δέκα φορολογούμενους που έχουν ήδη περάσει την ηλεκτρονική πύλη της ΑΑΔΕ δικαιούνται επιστροφή φόρου. Το συνολικό ποσό των επιστροφών ανέρχεται σε 194,2 εκατ. ευρώ, με τον μέσο όρο να διαμορφώνεται στα 222 ευρώ ανά δικαιούχο, ενώ το 38,4% των δηλώσεων που έχουν υποβληθεί είναι μηδενικές.

Ήδη 319.592 φορολογούμενοι έχουν δει τα ποσά των επιστροφών στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, με την ΑΑΔΕ να έχει καταβάλει 65,81 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, για 126.976 φορολογούμενους πραγματοποιήθηκαν συμψηφισμοί οφειλών με επιστροφές φόρου εισοδήματος, συνολικού ύψους 28,8 εκατ. ευρώ.

Οι επιστροφές φόρου εξελίσσονται σε «ζεστό χρήμα» για τους δικαιούχους, καθώς οι διαδικασίες επιταχύνονται σημαντικά. Όσοι δεν έχουν φορολογικές ή ασφαλιστικές εκκρεμότητες ή δεσμεύσεις ενημερότητας λαμβάνουν τα ποσά εντός μίας εβδομάδας από την υποβολή της δήλωσης. Αντίθετα, σε περιπτώσεις οφειλών, η ΑΑΔΕ προχωρά σε αυτόματο συμψηφισμό, ο οποίος πραγματοποιείται κεντρικά σε εβδομαδιαία βάση ή, όπου απαιτείται, μέσω των ΔΟΥ ή του ΚΕΒΕΙΣ, χωρίς να απαιτείται αίτηση από τον φορολογούμενο. Προϋπόθεση για την καταβολή της επιστροφής αποτελεί η ορθή δήλωση του ΙΒΑΝ στην ψηφιακή πύλη myAADE. Επιπλέον, οφειλές από φόρο εισοδήματος συμψηφίζονται κατά προτεραιότητα με επιστροφές που υφίστανται ή θα προκύψουν έως τις 31 Ιουλίου 2026, με τους φορολογούμενους να διατηρούν το δικαίωμα έκπτωσης 2% έως 4% εφόσον η εξόφληση γίνει μέσω συμψηφισμού.

Σε ό,τι αφορά τις χρεωστικές δηλώσεις, αυτές αντιστοιχούν στο 24% του συνόλου, με το συνολικό ποσό φόρου να προσεγγίζει τα 545 εκατ. ευρώ. Ο φόρος καταβάλλεται είτε σε οκτώ μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη να λήγει στις 31 Ιουλίου 2026 και τις υπόλοιπες να ακολουθούν έως το τέλος των επόμενων επτά μηνών, είτε εφάπαξ με κλιμακωτή έκπτωση. Συγκεκριμένα, προβλέπεται έκπτωση 4% για δηλώσεις που υποβάλλονται έως τις 15 Μαΐου, 3% έως τις 15 Ιουνίου και 2% έως τις 15 Ιουλίου.

Ιδιαίτερη πρόβλεψη ισχύει και για τις τροποποιητικές δηλώσεις. Σε περίπτωση εμπρόθεσμης υποβολής που οδηγεί σε επιπλέον φόρο και επιλογής εφάπαξ εξόφλησης έως τις 31 Ιουλίου 2026, η έκπτωση εφαρμόζεται ξεχωριστά: στο αρχικό ποσό με βάση τον χρόνο υποβολής της αρχικής δήλωσης και στο πρόσθετο ποσό με βάση τον χρόνο υποβολής της τροποποιητικής.