«Ο κ. Μητσοτάκης διέψευσε τις δεσμεύσεις του το 2019. Αντί για κοινωνική κινητικότητα, έφερε μείωση της αγοραστικής δύναμης και του βιοτικού επιπέδου», είπε ο Κώστας Τσουκαλάς.

Για «μήνα του μέλιτος» σχετικά με τα ποσοστά που λαμβάνουν στις δημοσκοπήσεις τα νεοϊδρυθέντα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού έκανε λόγο ο Κώστας Τσουκαλάς, εκτιμώντας ότι «όταν κάτσει η σκόνη από την επικοινωνία και το μάρκετινγκ, και μπουν τα πραγματικά διλήμματα πάνω σε σχέδια, προγράμματα και πολιτικό προσωπικό, εκεί ο κόσμος θα επιλέξει με ένα κριτήριο: ποιος μπορεί να διασφαλίσει καλύτερο βιοτικό επίπεδο και ταυτόχρονα σταθερότητα και ασφάλεια. Αυτά θεωρούμε ότι τα εγγυάται το ΠΑΣΟΚ».

«Η ιδιαιτερότητα του 2023 με την πολύ μεγάλη πολιτική ασυμμετρία λόγω της κατάρρευσης της αντιπολίτευσης έχει διαμορφώσει όρους, ώστε το ρεζερβουάρ της κυβέρνησης να μην έχει τελειώσει ακόμα, παρά τις αποτυχίες της στην οικονομική, την κοινωνική πολιτική και τους θεσμούς», είπε στον Real FM.

Αναφέρθηκε, δε, στην πολύ μεγάλη αντίφαση μεταξύ δημοσκοπήσεων που κατέδειξε το ΠΑΣΟΚ την περασμένη εβδομάδα, υποστηρίζοντας πως «μία μέτρηση, όταν επικοινωνηθεί, ενδεχομένως να στείλει και ένα μήνυμα και αυτό να μεταφραστεί μετά και σε άλλες δημοσκοπήσεις. Δεν κάνουμε δίκη προθέσεων, όμως υπήρχε μια αντίφαση».

«Η συνέπεια και η αξιοπιστία στο τέλος ανταμείβονται»

«Το ΠΑΣΟΚ έχει επιλέξει έναν δρόμο συνέπειας και αξιοπιστίας. Και η συνέπεια και η αξιοπιστία σε έναν μαραθώνιο, στο τέλος, ανταμείβονται. Δεν επιλέξαμε τον εύκολο δρόμο να τάξουμε τα πάντα στους πάντες, αλλά έχουμε μετρήσιμους στόχους για την αύξηση παραγωγικότητας της εργασίας και της οικονομίας, ώστε αυτό να μπορεί να αποτυπώνεται σε ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος», πρόσθεσε ο κ. Τσουκαλάς.

«Πρώτοι με μία ψήφο διαφορά»

Όσον αφορά στους στόχους των κομμάτων ενόψει των εθνικών εκλογών, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ εκτίμησε ότι το κόμμα «βάζει πολύ πιο ρεαλιστικό στόχο από τη Νέα Δημοκρατία, το ΕΛΑΣ και το κόμμα της κας. Καρυστιανού που βάζουν στόχο τον αυτοδυναμία. Εμείς λέμε να είμαστε πρώτοι με μια ψήφο διαφορά, γιατί μόνο έτσι μπορεί να υπάρξει πολιτική αλλαγή, και εκεί να δούμε αν υπάρχει πεδίο συνεργασίας με δυνάμεις που μπορούν να συμφωνήσουν στο πρόγραμμά μας, το οποίο επειδή είναι ριζικά αντιπαραθετικό με αυτό της κυβέρνησης, προφανώς εξαιρεί τη Νέα Δημοκρατία.

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Αν το ΠΑΣΟΚ είναι δεύτερο και η Νέα Δημοκρατία πρώτη, εκεί το ΠΑΣΟΚ θα ασκήσει αντιπολίτευση, όπως θα είναι και η εντολή της κοινωνίας. Γιατί, για εμάς, η πολιτική αλλαγή έχει ως προϋπόθεση να εφαρμοστεί το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ».

Τόνισε, δε, ότι «η φρασεολογία των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στο δημόσιο λόγο αποδεικνύει ξεκάθαρα ότι προτιμούν να έχουν απέναντί τους το νέο κόμμα ΕΛΑΣ, γιατί τους επανασυσπειρώνει».

Συνταγματική Αναθεώρηση

Αναφορικά με τη Συνταγματική Αναθεώρηση, ο Κώστας Τσουκαλάς επανέλαβε ότι «δεν υπάρχει κεφάλαιο αξιοπιστίας στην κυβέρνηση, προκειμένου να είναι πειστική η πρότασή της» και τόνισε: «Με κάποιες από τις προτάσεις, όπως είναι η άρση της μονιμότητας, έχουμε πλήρη διαφωνία. Διαφωνούμε επίσης με αυτήν που έχει διατυπώσει για το άρθρο 86, γιατί παραμένει το δικαίωμα άσκησης ποινικής δίωξης στη Βουλή, ενώ εμείς θέλουμε να είναι σε ένα όργανο, το οποίο θα είναι πολύ πιο θεσμικά αντιπροσωπευτικό και ανεξάρτητο. Και, βέβαια, και στο ζήτημα της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, εμείς έχουμε μια άλλη πρόταση.

Όσο για τα πανεπιστήμια, εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει αναθεώρηση του άρθρου 16 για την ίδρυση μη κρατικών-μη κερδοσκοπικών πανεπιστήμιων, η οποία όμως θα έχει μια διατύπωση που θα οριοθετεί ότι είναι προτεραιότητα η ενίσχυση του δημοσίου πανεπιστήμιου και θα βάζει και τα κριτήρια ώστε να υπάρχει πραγματικά ένα καλό μη κρατικό πανεπιστήμιο και όχι η σημερινή εικόνα ιδιωτικών κολεγίων του ενός ορόφου να μετατρέπονται σε πανεπιστήμια».

Για τη φωτογραφία Ανδρουλάκη με Γεωργιάδη και Κωνσταντοπούλου

Ερωτηθείς για την περιβόητη φωτογραφία που απεικονίζει τον Νίκο Ανδρουλάκη στο ίδιο τραπέζι με τον Άδωνι Γεωργιάδη, ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε: «Ο ίδιος ο κ. Γεωργιάδης, με την ανάρτηση του στην ουσία, ομολόγησε ότι πήγε και έκατσε εκεί για να βγει αυτή η φωτογραφία και να γίνει viral. Φαίνεται ότι μόνο έτσι αντιλαμβάνεται την πολιτική ο κ. Γεωργιάδης. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, νομίζω ότι τα είπε μόνος του».

«Καμία αμφισβήτηση Ανδρουλάκη»

Σε ερώτηση των δημοσιογράφων με την οποία κλήθηκε να σχολιάσει δημοσιεύματα που αναφέρονται σε επικείμενη αμφισβήτηση του Νίκου Ανδρουλάκη εντός του ΠΑΣΟΚ, απάντησε «αυτά τα σενάρια είναι εκτός πραγματικότητας. Είναι μύχιοι πόθοι συγκεκριμένων οικονομικών συμφερόντων».

Πληθωρισμός

Τοποθετούμενος επί της οικονομίας, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι «είναι έβδομος συνεχόμενος μήνας, όπου ο πληθωρισμός μας τρέχει πολύ παραπάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Άρα, είναι ξεκάθαρο ότι, ενώ υπάρχει μια διεθνής κρίση, υπάρχουν στρεβλώσεις στη δική μας αγορά που οδηγούν σε αυτήν την πολύ μεγάλη αποτυχία που φτάνει στις τσέπες όλων μας».

Παρέθεσε, παράλληλα, τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ τις οποίες απορρίπτει συνεχώς η κυβέρνηση:

«Εμείς λέμε να γίνονται έλεγχοι σε κάθε κρίκο της προμηθευτικής αλυσίδας, από το χωράφι στο ράφι. Σήμερα γίνονται μόνο γραφειοκρατικοί έλεγχοι στο ράφι στο τέλος.

Δεύτερον, είχαμε θέσει το ζήτημα του ελέγχου των εσωτερικών υπερτιμολογήσεων στις πολυεθνικές. Σε αυτό πάλι η κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα.

Τρίτον, είχαμε πει ότι το πλαφόν δεν αρκεί να είναι μόνο στις τιμές, αλλά πρέπει να είναι και στα διυλιστήρια. Και είδαμε μια υπερκερδοφορία των διυλιστηρίων το τελευταίο διάστημα, ήδη στο πρώτο τρίμηνο του 2026.

Τέταρτον, το ζήτημα της έμμεσης φορολογίας. Στην Ισπανία, ο κ. Σάντσες ανακοίνωσε στις 20 Μαρτίου μια μείωση προσωρινή της έμμεσης φορολογίας και πράγματι τον Απρίλιο η Ισπανία ήταν από τις χώρες όπου μειώθηκε το πληθωρισμός, ενώ πράγματι πάλι ευρωπαϊκά έχει μια αυξητική τάση.

Πέμπτον, το ζήτημα της ενίσχυσης της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Χρειάζεται διάθεση και πρόθεση σύγκρουσης με οργανωμένα συμφέροντα και πολιτικές που δεν θα είναι μόνο επικοινωνία».

Ακρίβεια

Έκανε λόγο για χαμένη μάχη της κυβέρνησης στο μέτωπο της ακρίβειας, όπως ακριβώς συνέβη και με το στεγαστικό, εξηγώντας: «Τα μέτρα που παίρνει έρχονται πολύ αργά, είναι για τα μάτια του κόσμου και το αποτέλεσμα είναι οι τιμές να αυξάνονται συνεχώς. Και έχουμε το παράδοξο για την οικονομική επιστήμη: ενώ είχαμε ρυθμούς ανάπτυξης, αυτοί δεν διαχύθηκαν στην κοινωνία με αποτέλεσμα η αγοραστική δύναμη να καταβαραθρώνεται. Αυτό το παράδοξο που πέτυχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι και η μεγάλη διάψευση των δικών του δεσμεύσεων το 2019 για κοινωνική κινητικότητα και αυτορρύθμιση της αγοράς με τον παραγόμενο πλούτο να φτάνει παντού. Δεν έγινε αυτό. Είδαμε πράγματι να υπάρχει ένας ρυθμός ανάπτυξης, ένα 20% μέρος της κοινωνίας να ζει πραγματικά καλύτερα και το υπόλοιπο μέρος να ζει πραγματικά καθηλωμένο ή και χειρότερα».

ΟΠΕΚΕΠΕ

Σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε: «Η άρση ασυλίας είναι η απόλυτη προστασία των πολιτικών προσώπων, ώστε να συνεχίζει η διερεύνηση. Δεν είναι ούτε απόδειξη ενοχής, ούτε άσκηση ποινικής δίωξης. Αφού ήρθε μια δικογραφία από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, θα έπρεπε να αρθεί η ασυλία, να προχωρήσει η διερεύνηση, για εκείνους που θα αποδειχθεί ότι δεν έχουν κάποια ευθύνη στη φάση της προδικασίας η υπόθεση να μπει στο αρχείο, και για εκείνους που θα υπάρξουν οι αποχρώσες ενδείξεις, μπορεί και να ασκηθεί ποινική δίωξη. Άρα δεν βλέπω το παράδοξο.

Εδώ αντιθέτως, το ότι υπήρξε και το πόρισμα της κας. Τυχεροπούλου, δείχνει ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ήταν αμερόληπτη και αντί να μείνει στην αρχική δικογραφία, έδωσε τη δυνατότητα μιας παράλληλης έρευνας. Άρα, αυτό επιβεβαιώνει ότι η σύγκρουση την οποία έχει επιλέξει η κυβέρνηση με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είναι αποπροσανατολιστική και υποκριτική».

Εξωδικαστικός Μηχανισμός

Κλείνοντας, ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ τοποθετήθηκε επί της αναφοράς του Κ. Μητσοτάκη για τον εξωδικαστικό μηχανισμό: «Πριν δύο εβδομάδες είχε κάνει μια ανάρτηση ο Πρωθυπουργός που έλεγε ότι ο εξωδικαστικός μηχανισμός πάει καλύτερα γιατί εφαρμόζεται ήδη η διάταξη που προβλέπει ότι μπορείς στον εξωδικαστικό, αν έχεις δύο ακίνητα, το ένα να το παραδώσεις και να βγει το κούρεμα με βάση το ένα ακίνητο. Αυτή η συγκεκριμένη διάταξη, μπήκε σε διαβούλευση σήμερα. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωνε ως μέτρο που ήδη ισχύει, μέτρο που δεν είχε καν ψηφιστεί και μόλις σήμερα μπήκε σε διαβούλευση. Το λέω για να αντιληφθούμε, ότι είναι μια κυβέρνηση η οποία διακινεί τα fake news. Οι συνεργάτες του δεν προστατεύουν καν τον Πρωθυπουργό της χώρας».