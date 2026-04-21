Δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να μεταφέρουμε το κόστος αυτή τη στιγμή στους πελάτες, λέει ο CEO της μεγαλύτερης εταιρείας προφυλακτικών στον κόσμο.

Η κορυφαία εταιρεία κατασκευής προφυλακτικών στον κόσμο, Karex, αναμένεται να αυξήσει απότομα τις τιμές της, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν επιβαρύνει την αλυσίδα εφοδιασμού.

Η Karex Bhd η κορυφαία εταιρεία παραγωγής προφυλακτικών στον κόσμο, από τη Μαλαισία σχεδιάζει να αυξήσει τις τιμές κατά 20% έως 30% και πιθανώς ακόμη περισσότερο, εάν οι διαταραχές στην αλυσίδα εφοδιασμού συνεχιστούν λόγω του πολέμου στο Ιράν, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλός της την Τρίτη.

Η εταιρεία καταγράφει άνοδο στη ζήτηση προφυλακτικών, καθώς το αυξανόμενο κόστος μεταφοράς και οι καθυστερήσεις στην αποστολή έχουν αφήσει πολλούς από τους πελάτες της με λιγότερα αποθέματα από το συνηθισμένο, δήλωσε ο CEO Goh Miah Kiat σε συνέντευξή του στο Reuters.

«Η κατάσταση είναι σίγουρα πολύ εύθραυστη, οι τιμές είναι ακριβές. Δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να μεταφέρουμε το κόστος αυτή τη στιγμή στους πελάτες», δήλωσε ο Goh.

Η Karex παράγει πάνω από 5 δισ. προφυλακτικά ετησίως και είναι προμηθευτής κορυφαίων εμπορικών σημάτων όπως η Durex και η Trojan, καθώς και κρατικών συστημάτων υγείας όπως το βρετανικό NHS και προγράμματα παγκόσμιας βοήθειας που διαχειρίζονται τα Ηνωμένα Έθνη.

Η εταιρεία εντάσσεται πλέον σε μια συνεχώς αυξανόμενη λίστα εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων των κατασκευαστών ιατρικών γαντιών, που προετοιμάζονται για προβλήματα στην αλυσίδα εφοδιασμού, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν επιβαρύνει τις ροές ενέργειας και πετροχημικών από τη Μέση Ανατολή, διαταράσσοντας την προμήθεια πρώτων υλών.

Από την έναρξη του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου, η Karex έχει δει αύξηση του κόστους για τα πάντα, από το συνθετικό καουτσούκ και το νιτρίλιο που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή προφυλακτικών έως τα υλικά συσκευασίας και τα λιπαντικά όπως τα αλουμινόχαρτα και το σιλικονούχο λάδι, δήλωσε ο Goh.

Πρόσθεσε πως η Karex έχει αρκετές προμήθειες για τους επόμενους μήνες και επιδιώκει να αυξήσει την παραγωγή για να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση, αφού τα παγκόσμια αποθέματα προφυλακτικών έχουν μειωθεί σημαντικά μετά από τις μεγάλες περικοπές δαπανών στην εξωτερική βοήθεια, ιδίως από την Υπηρεσία Διεθνούς Ανάπτυξης των ΗΠΑ πέρυσι.

Η ζήτηση για προφυλακτικά έχει αυξηθεί κατά περίπου 30% φέτος, με τις διακοπές στις αποστολές να επιδεινώνουν περαιτέρω τις ελλείψεις, υπογράμμισε ο CEO της εταιρείας.

Οι αποστολές της Karex σε προορισμούς όπως η Ευρώπη και οι ΗΠΑ, χρειάζονται πλέον σχεδόν δύο μήνες για να φτάσουν, σε σύγκριση με έναν μήνα πριν. «Βλέπουμε πολύ περισσότερα προφυλακτικά να βρίσκονται σε πλοία που δεν έχουν φτάσει στον προορισμό τους, αλλά είναι απαραίτητα», είπε ο CEO και πρόσθεσε πως πολλές αναπτυσσόμενες χώρες δεν έχουν αρκετό απόθεμα επειδή χρειάζεται χρόνος για να φτάσουν τα προϊόντα σε αυτές.

Με πληροφορίες του Reuters