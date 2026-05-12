Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση ο παίκτης του Survivor, από την ομάδα των Επαρχιωτών, τραυματίστηκε όταν τουριστικό σκάφος, τον χτύπησε ενώ έκανε ψαροντούφεκο, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται σοβαρή.

Σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο νοσηλεύεται το τελευταίο εικοσιτετράωρο ο παίκτης του Survivor, Σταύρος Φλώρος, καθώς τραυματίστηκε από ταχύπλοο την ώρα που βρισκόταν στη θάλασσα κάνοντας ψαροντούφεκο.

Η εταιρία παραγωγής AcunMedya στην σχετική ανακοίνωση επισήμανε ότι το περιστατικό σημειώθηκε εκτός αγωνιστικής διαδικασίας και γυρισμάτων.

Η ανακοίνωση της AcunMedya

«Σε συνέχεια της αρχικής μας ανακοίνωσης σχετικά με το σοβαρό ατύχημα που είχε παίκτης του Survivor στον Άγιο Δομίνικο και με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινή γνώμη αλλά και πρωτίστως απέναντι στον ίδιο τον παίκτη, κρίνουμε αναγκαίο να παραθέσουμε διευκρινίσεις αναφορικά με τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το ατύχημα φέρεται να έλαβε χώρα όταν τουριστικό σκάφος τραυμάτισε τον παίκτη, ο οποίος ψάρευε με ψαροντούφεκο εκτός της διαγωνιστικής διαδικασίας του ριάλιτι.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Από την πρώτη στιγμή υπήρξε άμεση κινητοποίηση για την παροχή βοήθειας και την ασφαλή μεταφορά του τραυματία, ενώ οι αρμόδιες λιμενικές αρχές διερευνούν τα αίτια του συμβάντος προκειμένου να εξακριβωθούν πλήρως οι συνθήκες.

Ο παίκτης παραμένει στο νοσοκομείο σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση εκτός κινδύνου. Με σεβασμό προς τον τραυματία και την οικογένειά του, παρακαλούμε για υπευθυνότητα και αποφυγή αναπαραγωγής ανακριβών πληροφοριών μέχρι την ολοκλήρωση της επίσημης διερεύνησης. Δεσμευόμαστε για την άμεση ενημέρωσή σας σε σχέση με την εξέλιξη και διαλεύκανση του περιστατικού».

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά ο παίκτης τραυματίστηκε την ώρα που βρισκόταν στη θάλασσα από τουριστικό ταχύπλοο ενώ διερευνούνται τα αίτια.

Η μητέρα του παίκτης μίλησε στην εκπομπή «Live News» του MEGA, αποκαλύπτοντας ότι υπήρχε σημαδούρα στο σημείο που ο 22χρονος βρισκόταν, ενώ το σκάφος παραβίασε τα όρια.

«Θα σας πω μόνο δύο λόγια για το τί έγινε γιατί δεν βγαίνει η φωνή μου. Τον χτύπησε το τουριστικό σκάφος. Απ’ ότι έμαθα εγώ, υπήρχε σημαδούρα και τα παιδιά ήταν μέσα στα όρια. Το σκάφος ήταν αυτό που μπήκε μέσα στα όρια που δεν έπρεπε. Χτύπησε, χτύπησε πολύ. Η κατάστασή του είναι ακόμα κρίσιμη αλλά σταθερή. Το το ποδαράκι του δυστυχώς το αριστερό από το γόνατο και κάτω ακρωτηριάστηκε. Δύσκολα τα πράγματα».

«Πέρασε ένα βαρύ και δύσκολο χειρουργείο. Έχασε πολύ αίμα. Είχε όμως τις αισθήσεις του το παιδί. Για το άλλο πόδι που τραυματίστηκε χρειάζονται πολλά χειρουργεία αλλά άμα δε μιλήσω με τους γιατρούς δεν μπορώ να ξέρω. Περιμένουμε και ελπίζουμε», σημείωσε χαρακτηριστικά η μητέρα του 22χρονου, επιβεβαιώνοντας ότι ο νεαρός ακρωτηριάστηκε από το γόνατο και κάτω στο αριστερό κάτω άκρο, ενώ υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο δεξί του πόδι.

{https://exchange.glomex.com/video/v-digr3zim0315?integrationId=40599y14juihe6ly}

Αντίστοιχα ο πατέρα του νεαρού παίκτης, δήλωσε στο «Live News»:

«Το παιδί ήταν για ψαροντούφεκο με το Μάνο Μαλλιαρό. Είχαν και τη σημαδούρα. Ο Μάνος το είδε το σκαφάκι. Ο Σταύρος ήταν μέσα στη θάλασσα. Το σκάφος χτύπησε τη σημαδούρα και μετά χτύπησε και το Σταύρο με την προπέλα από δύο μεγάλες μηχανές. Μας είπαν ότι το σκάφος μπήκε σε μέρη που δεν έπρεπε να μπει».

«Κινδύνεψε η ζωή του γιατί έχασε αρκετό αίμα. Προσπάθησαν όσο πιο γρήγορα να τον πάνε σε νοσοκομείο. Τον πήγαν με τη βάρκα 20 λεπτά σε μία παραλία που είχε ένα ασθενοφόρο ευτυχώς και μετά από εκεί άλλα 20 λεπτά μέχρι το νοσοκομείο. Έξι ώρες κράτησε το χειρουργείο. Ήταν δύσκολη η κατάσταση και παραμένει ακόμη δύσκολη. Ακρωτηριάστηκε το αριστερό του πόδι και είναι χτυπημένος αρκετά και ο αστράγαλος από το δεξί του. Μπροστά στα χειρότερα λέμε και δόξα τω Θώ. Η ζωή είναι το πιο σημαντικό από όλα».