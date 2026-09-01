Με τη σημερινή συλλογική ηγεσία εκτιμούν Ρένα Δούρου και Νίκος Παππάς, εκλογή ηγεσίας από Συνέδριο θέλει ο Π. Πολάκης - Γιατί αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο υποψηφιότητας στον Δήμο Χανίων.

Η βεβαιότητα που πλέον επικρατεί ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν στα τέλη της άνοιξης δημιουργεί στον ΣΥΡΙΖΑ ένα βασικό δίλημμα: Θα πορευτεί σε αυτές με τη σημερινή συλλογική ηγεσία, τη λεγόμενη τρόικα (Ρένα Δούρου, Νίκος Παππάς, Παύλος Πολάκης) ή θα εκλέξει πρόεδρο από τη βάση, όπως προβλέπει το Καταστατικό του;

Όσο το ενδεχόμενο των εκλογών το φθινόπωρο ήταν ανοιχτό, ήταν φυσιολογικό το κόμμα να μην έχει την πολυτέλεια εκλογής ηγεσίας, πολύ περισσότερο καθώς ήταν ένα κόμμα σχεδόν υπό διάλυση. Τώρα όμως, με εννιά μήνες μπροστά του, έχει τη δυνατότητα να εκλέξει πρόεδρο με εκλογή από τα μέλη και τους φίλους του, εφόσον φυσικά το επιλέξει.

Η Ρένα Δούρου και ο Νίκος Παππάς τάσσονται υπέρ της συνέχισης της σημερινής συλλογικής ηγεσίας, εκτιμώντας πως η «τρόικα» που διοικεί σήμερα το κόμμα πρέπει να είναι αυτή που θα το οδηγήσει στις κάλπες. Ο Παύλος Πολάκης εκτιμά αντιθέτως πως ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να εκλέξει πρόεδρο με την ψήφο των μελών και των φίλων, θεωρώντας πως η καθαρή αυτή λύση είναι η πλέον αποτελεσματική για την Κουμουνδούρου.

Το ερώτημα είναι αν θα επιμείνει γι’ αυτό, ερχόμενος σε αντιπαράθεση με τα άλλα δυο μέλη της «τρόικας», ή θα συμβιβαστεί προκειμένου να μην δημιουργηθεί εσωκομματικό πρόβλημα στον ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς ρόλο θα παίξουν και τα γκάλοπ που θα δείξουν αν σώζεται ο ΣΥΡΙΖΑ, τι δυναμική αποκτά ή δεν αποκτά κοκ.

Εντύπωση, πάντως, προκαλεί το γεγονός ότι ο Παύλος Πολάκης στην τελευταία του συνέντευξη άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να διεκδικήσει τον Δήμο Χανίων. Η αγάπη του και το ενδιαφέρον του για την Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι γνωστά, αλλά προφανώς δεν θα αφήσει την κεντρική πολιτική σκηνή για την αυτοδιοίκηση. Περισσότερο σαν plan b μοιάζει αυτή του η δήλωση, αν δεν εκπροσωπηθεί κοινοβουλευτικά ο ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές…