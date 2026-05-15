H ταινία «The Batman - Part II» αναμένεται να κυκλοφορήσει την 1η Οκτωβρίου 2027.

H ταινία «The Batman - Part II» μπαίνει επίσημα σε παραγωγή αυτό το καλοκαίρι και ο σκηνοθέτης Ματ Ριβς άρχισε επιτέλους να αποκαλύπτει το καστ της πολυαναμενόμενης συνέχειας της DC.

Αφού ο σκηνοθέτης παρουσίασε τις πρώτες εικόνες από το επερχόμενο σίκουελ, οι θαυμαστές περίμεναν με ανυπομονησία να δουν τι άλλο έχει ετοιμάσει και πράγματι δεν τους απογοήτευσε. Τις τελευταίες ώρες, η συνέχεια του «The Batman» κατακλύζει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς ο Ριβς αποκαλύπτει σιγά-σιγά αλλά σταθερά το λαμπερό καστ της ταινίας.

Ο Ριβς ξεκίνησε να μοιράζεται στο X, GIF με τα μέλη του καστ που επιστρέφουν στην ταινία, ξεκινώντας από τον Ρόμπερτ Πάτινσον. Έκτοτε, έχει επιβεβαιώσει το μεγαλύτερο μέρος του βασικού καστ της ταινίας του 2022, ενώ έχει υποσχεθεί να αποκαλύψει και άλλα ονόματα στη συνέχεια. Φυσικά, όπως έχει ήδη αναφερθεί, η επερχόμενη ταινία περιλαμβάνει αρκετούς νέους κακούς, μεταξύ των οποίων και τον Harvey Dent / Two-Face.

Με την ταινία να αναμένεται να εμβαθύνει στη ζωή του Bruce Wayne με απροσδόκητους τρόπους, θα είναι ενδιαφέρον να δούμε πώς θα ταιριάξει το νέο καστ στο τελευταίο παζλ.

Δείτε την επίσημη λίστα του καστ μέχρι στιγμής:

Robert Pattinson ως Bruce Wayne / The Batman

Andy Serkis ως Alfred Pennyworth

Jeffrey Wright ως James Gordon

Colin Farrell ως Oz Cobb / The Penguin

Jayme Lawson ως Bella Reál

Gil Perez-Abraham ως Officer Martinez

Scarlett Johansson (φερεται να είναι η Gilda Dent)

Sebastian Stan ως Harvey Dent / Two-Face

Charles Dance ως Christopher Dent

Sebastian Koch

Brian Tyree Henry

Μέχρι τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές, οι επίσημες λεπτομέρειες για την πλοκή της ταινίας «The Batman - Part II» είναι ελάχιστες. Σύμφωνα με πρόσφατες πληροφορίες, η συνέχεια της ταινίας της DC φέρεται να περιστρέφεται γύρω από τον Bruce Wayne, ο οποίος καλείται να αντιμετωπίσει μια νέα απειλή που τον αναγκάζει να αναμετρηθεί με το δικό του παρελθόν. Ο κακός αυτή τη φορά φαίνεται να είναι ο Harvey Dent, γνωστός και ως Two-Face, καθώς και η σύζυγός του, Gilda Dent, και ο βίαιος πατέρας του, Christopher Dent.

Κρίνοντας από το πρόγραμμα γυρισμάτων, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα η συνέχεια του «The Batman» να είναι εμπνευσμένη από το «The Long Halloween», στο οποίο οι Dents είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο σε ένα διεστραμμένο μυστήριο δολοφονίας.