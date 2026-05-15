Εξαιρετικά ενδιαφέροντα συμπεράσματα εξάγει κανείς από την ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, μετά τη συνάντηση που είχαν με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, κ. Φλωρίδη.

Σύμφωνα με το επίσημο δελτίο Τύπου που εξέδωσε το Δ.Σ. της Ένωσης, μεταξύ των αιτημάτων που υπέβαλαν στον αρμόδιο Υπουργό είναι και η «τροποποίηση του άρθρου 61 παρ. 3 Ν. 4194/2013 «περί Δικηγόρων»: ώστε να προβλέπεται απαλλαγή από προκαταβολές εισφορών και κρατήσεων σε περιπτώσεις νομικής εκπροσώπησης δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών σε υποθέσεις που συνδέονται με την άσκηση των καθηκόντων τους». Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η εν λόγω ρύθμιση αποσκοπεί «στην ενίσχυση των θεσμικών εγγυήσεων και στην αποτελεσματική νομική προστασία των λειτουργών της Δικαιοσύνης, χωρίς να εισάγει προνομιακή μεταχείριση αλλά λειτουργική εγγύηση υπέρ της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης».

Ποιον έχει στο μυαλό της η Ένωση Εισαγγελέων και ζητά τέτοιου είδους εξαίρεση από δικαστικά έξοδα για την περίπτωση που δικαστικός ή εισαγγελέας βρεθεί σε δίκη για ζήτημα που συνδέεται «με την άσκηση των καθηκόντων του»;

Πονηρός πληροφοριοδότης της στήλης, πάντως, μας υπενθύμισε πως η πρωτοβουλία της Ένωσης έλαβε χώρα λιγότερο από έναν μήνα μετά τις σφοδρές αντιδράσεις διαδίκων και δικηγορικών συλλόγων για την αρχειοθέτηση του σκανδάλου των υποκλοπών και την προαναγγελία υποβολής μηνύσεων.

Ν.Α.