O αγωγός βρίσκεται ήδη υπό κατασκευή και αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το 2027.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα θα επιταχύνουν την κατασκευή ενός νέου αγωγού πετρελαίου, με στόχο να διπλασιάσουν τη δυνατότητα εξαγωγών μέσω του Φουτζάιρα από το 2027, ανακοίνωσε σήμερα το Γραφείο Μέσων Ενημέρωσης της κυβέρνησης του Αμπού Ντάμπι (ADMO). Το έργο αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τη δυνατότητα της χώρας να παρακάμπτει τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με το Reuters.

Ο πρίγκιπας διάδοχος του θρόνου του Άμπου Ντάμπι, σεΐχης Χάλεντ μπιν Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ, έδωσε εντολή στην Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου του Αμπού Ντάμπι (Abu Dhabi National Oil Company) να επιταχύνει το έργο του αγωγού West. Σύμφωνα με το ADMO, ο αγωγός βρίσκεται ήδη υπό κατασκευή και αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το 2027, χωρίς όμως να διευκρινίζεται το αρχικό χρονοδιάγραμμα.

Ο υπάρχων αγωγός αργού πετρελαίου των ΗΑΕ, γνωστός ως ADCOP, μπορεί να μεταφέρει έως και 1,8 εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο ημερησίως. Έχει αποδειχθεί κρίσιμος για τη χώρα, καθώς επιτρέπει την απευθείας εξαγωγή πετρελαίου από την ακτή του Κόλπου του Ομάν, παρακάμπτοντας τα Στενά του Ορμούζ.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Σαουδική Αραβία είναι οι μόνοι παραγωγοί στον Κόλπο που διαθέτουν αγωγούς μέσω των οποίων εξάγουν αργό πετρέλαιο εκτός του Στενού του Ορμούζ, ενώ το Ομάν έχει εκτεταμένη ακτογραμμή στον Κόλπο του Ομάν.

Το στενό πέρασμα μεταξύ Ιράν και Ομάν έχει ουσιαστικά αποκλειστεί από την Τεχεράνη, ως απάντηση στις επιθέσεις των ΗΠΑ–Ισραήλ που ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου, διακόπτοντας τη ροή του 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου που κατευθύνεται κυρίως προς την Ασία.

Το Κουβέιτ, το Ιράκ, το Κατάρ και το Μπαχρέιν εξαρτώνται σχεδόν πλήρως από τα Στενά για τις μεταφορές πετρελαίου.

Οι τιμές της ενέργειας έχουν αυξηθεί λόγω των διαταραχών στην προσφορά, οδηγώντας κυβερνήσεις σε μέτρα περιορισμού της κατανάλωσης καυσίμων και ενισχύοντας τους φόβους για οικονομική ύφεση καθώς αυξάνεται ο πληθωρισμός.

Με πληροφορίες από Reuters