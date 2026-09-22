Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Νέο επεισόδιο, απόψε στις 22:00.

Η νέα δραματική σειρά του MEGA, «Δύο μαύρα πουκάμισα», με πρωταγωνιστές τους Βασίλη Μπισμπίκη, Αντώνη Μυριαγκό και Μαριάννα Κιμούλη, έκανε τη θριαμβευτική της πρεμιέρα το βράδυ της Κυριακής, κερδίζοντας πολύ γρήγορα την προσοχή και το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού.

Η νέα σειρά του μεγάλου καναλιού είναι βασισμένη στο ομότιτλο βιβλίο του Μένιου Σακελλαρόπουλου, ενώ το σενάριο επιμελήθηκε και υπογράφει η Εμμανουέλα Αλεξίου και τη σκηνοθεσία ο Μάριος Καραμάνης και ο Κώστας Κιμούλης.

Μια μεγάλη αγάπη γεννιέται. Ένα ένοχο μυστικό θάβεται για χρόνια. Δεκαετίες αργότερα, η μοίρα ετοιμάζεται να παίξει το πιο σκληρό της παιχνίδι.

Η πλοκή της ιστορίας έχει ήδη αρχίσει να ξετυλίγεται.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dllkxeq948ox?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Δύο Μαύρα Πουκάμισα»: Απόσπασμα από το σημερινό επεισόδιο

Το πρωί της Τρίτης 22 Σεπτεμβρίου ο Βασίλης Μπισμπίκης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» και με αφορμή την είσοδό του στο πλατό, προβλήθηκε ένα αποκλειστικό απόσπασμα από το σημερινό επεισόδιο της σειράς.

Στο σημερινό επεισόδιο, μυστικά, φόβοι και απωθημένα αρχίζουν να βγαίνουν στην επιφάνεια, και ο Μανούσος παραμένει αμετάπειστος από την απόφασή του να φύγει στην Ιταλία.

Η Μαρκέλλα δέχεται να βγει με το Σήφη και η Ελπίδα περνά για πρώτη φορά το κατώφλι του σπιτιού του Νικήτα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dllqwy7hv0gx?integrationId=40599y14juihe6ly}

Τα «Δυο Μαύρα Πουκάμισα» επιστρέφουν κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 22:00.