Η πρώτη πανσέληνος του φθινοπώρου έρχεται το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, οι συμβολισμοί του φεγγαριού και οι παραδόσεις για την ιδιαίτερη ονομασία του.

Διανύουμε αισίως τα τέλη Σεπτέμβρη και πλέον μετράμε αντίστροφα για την καθηλωτική πρώτη φθινοπωρινή πανσέληνο που αναμένεται να φωτίσει τον ελληνικό ουρανό το βράδυ του Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου, λίγες ημέρες μετά τη φθινοπωρινή ισημερία.

Πρόκειται για την πρώτη πανσέληνο του φθινοπώρου και, σύμφωνα με την αστρολογική παράδοση, θα πραγματοποιηθεί στο ζώδιο του Κριού. Παράλληλα, η συγκεκριμένη πανσέληνος είναι γνωστή ως «Φεγγάρι του Θερισμού» (Harvest Moon), μια ονομασία που έχει τις ρίζες της στις αγροτικές παραδόσεις του βόρειου ημισφαιρίου. Η Σελήνη θα φτάσει στην πλήρη φάση της στις 19:49, ώρα Ελλάδας, προσφέροντας έτσι την ευκαιρία για παρατήρηση από νωρίς το βράδυ, εφόσον φυσικά οι καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές.

Πότε θα δούμε την πανσέληνο του Σεπτεμβρίου

Η κορύφωση της πανσελήνου θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 19:49. Η ώρα αυτή δεν σημαίνει ότι η Σελήνη θα εμφανιστεί ξαφνικά στον ουρανό εκείνη τη στιγμή. Η πανσέληνος αποτελεί μια συγκεκριμένη αστρονομική φάση και η Σελήνη θα είναι ήδη ορατή γύρω από την ώρα της κορύφωσης, ανάλογα και με την τοποθεσία του παρατηρητή. Με καθαρό ουρανό, το φεγγάρι αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα πιο εντυπωσιακά φυσικά θεάματα του φθινοπωρινού ουρανού, καθώς θα παραμένει ορατό για μεγάλο μέρος της νύχτας.

Γιατί ονομάζεται «Φεγγάρι του Θερισμού»

Η πανσέληνος του Σεπτεμβρίου είναι ευρέως γνωστή ως Harvest Moon, δηλαδή «Φεγγάρι του Θερισμού». Η ονομασία προέρχεται από παλιές αγροτικές παραδόσεις κοινωνιών του βόρειου ημισφαιρίου και συνδέεται με την πανσέληνο που βρίσκεται χρονικά πιο κοντά στη φθινοπωρινή ισημερία. Η συγκεκριμένη ονομασία έχει ιστορική σχέση με την εποχή του θερισμού. Πριν από την ευρεία χρήση του ηλεκτρικού φωτισμού, το φως της πανσελήνου μετά τη δύση του Ηλίου προσέφερε στους αγρότες επιπλέον φυσικό φωτισμό, επιτρέποντάς τους να συνεχίζουν για περισσότερες ώρες τις εργασίες συγκομιδής. Έτσι, το συγκεκριμένο φεγγάρι απέκτησε ιδιαίτερη σημασία στις αγροτικές κοινωνίες. Το βράδυ του Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου, λίγο μετά τη δύση του Ήλιου, τα βλέμματα στρέφονται προς τον ουρανό για την πρώτη πανσέληνο του φθινοπώρου.

Πανσέληνος Σεπτεμβρίου 2026: Το φεγγάρι θα πάρει ένα πορτοκαλοκίτρινο χρώμα

Επειδή το «Φεγγάρι τoυ Θερισμού» βρίσκεται χαμηλά στον ορίζοντα κατά την ανατολή του, μπορεί να εμφανιστεί με κιτρινωπή, πορτοκαλί ή ακόμη και ελαφρώς κοκκινωπή απόχρωση. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το φως της Σελήνης διανύει μεγαλύτερη απόσταση μέσα από την ατμόσφαιρα της Γης, με αποτέλεσμα να διασκορπίζονται περισσότερο τα μικρότερα μήκη κύματος του φωτός και να φτάνουν στα μάτια μας κυρίως οι κιτρινωπές και πορτοκαλί αποχρώσεις.