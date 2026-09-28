Ο Γκέιτς ένωσε τη φωνή του με εκείνους που ζητούν παρεμβάσεις, λέγοντας ότι η κυβέρνηση πρέπει να εμπλακεί.

Η τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) απαιτεί δικλείδες ασφαλείας πέραν της αυτορρύθμισης, δήλωσε ο συνιδρυτής της Microsoft, Μπιλ Γκέιτς, σε συνέντευξή του που μεταδόθηκε χθες, ζητώντας από το Κογκρέσο να υπερψηφίσει ένα νομοσχέδιο προς αυτήν την κατεύθυνση.

«Πρέπει οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου και οι πολιτικοί να συμμετάσχουν στη συζήτηση σχετικά με το πώς πρέπει να είναι οι δικλείδες ασφαλείας και η επίβλεψη» της ΤΝ, είπε ο Γκέιτς σε μαγνητοσκοπημένη συνέντευξη στην εκπομπή "Meet the Press" του δικτύου NBC. «Και αυτό πρέπει να είναι υποχρεωτικό».

Ένα αιφνίδιο κύμα στήριξης υπέρ της παρέμβασης του ομοσπονδιακού κράτους έχει αναδυθεί αφότου η εταιρεία OpenAI επιβεβαίωσε τον Ιούλιο ότι ένα αυτόνομο πρόγραμμα ΤΝ ξέφυγε από τον έλεγχό της κατά τη διάρκεια μιας δοκιμής ασφαλείας και εισέβαλε σε άλλη εταιρεία, παρακάμπτοντας τον ανθρώπινο έλεγχο. Ο Γκέιτς ένωσε τη φωνή του με εκείνους που ζητούν παρεμβάσεις, λέγοντας ότι η κυβέρνηση πρέπει να εμπλακεί. «Κανείς δεν πιστεύει ότι η αυτορρύθμιση αρκεί», ανέφερε.

Σε μια σπάνια επίδειξη ενότητας, οι διευθύνοντες σύμβουλοι των ανταγωνιστριών εταιρειών Anthropic, OpenAI, DeepMind (Google), Microsoft και xAI ζήτησαν να επιβραδυνθεί η ανάπτυξη συστημάτων ΤΝ που γίνονται όλο και πιο «έξυπνα». Ωστόσο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και άλλοι λένε ότι οι περιορισμοί απλώς θα δώσουν στην Κίνα το πάνω χέρι στην επανάσταση της ΤΝ. Ο Τραμπ έχει απορρίψει δημοσίως τις εκκλήσεις για νέους νόμους σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη χαρακτηρίζοντάς τους κινδύνους «φάρσα».

Ο Γκέιτς υποστήριξε ότι οι δικλείδες ασφαλείας δεν θα εμποδίσουν δραματικά τη βιομηχανία και ότι οι κίνδυνοι από τη μη εφαρμογή τους είναι πραγματικοί.

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«Δεν είναι καθόλου φάρσα», είπε στο NBC.

Εντονη συζήτηση

Οι προειδοποιήσεις σχετικά με τους κινδύνους της ΤΝ δεν είναι καινούργιες. Εντάθηκαν όμως αυτόν τον μήνα, αφού ερευνητές σε κορυφαία εργαστήρια εξέφρασαν σοβαρές ανησυχίες για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Ο Τζέικομπ Κοξον, πρώην ερευνητής στην Anthropic, είπε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να μας σκοτώσει όλους έως το τέλος της δεκαετίας και προέτρεψε το Κογκρέσο να υιοθετήσει νέους κανόνες. Ο Έβαν Χάμπινγκερ, επίσης της Anthropic, έκρινε ότι υπάρχει πιθανότητα άνω του 10% για ένα τέτοιο συμβάν εντός της επόμενης δεκαετίας.

Ορισμένοι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πρότειναν την καθιέρωση ενός «διακόπτη διακοπής λειτουργίας» που θα επιτρέπει στις ομοσπονδιακές αρχές να σταματούν τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης. Ο Γκέιτς δήλωσε ότι, αν και δεν είναι αντίθετος σε κάποιο είδος διακόπτη, πιστεύει ότι δεν αρκεί κάτι τέτοιο αν δεν εφαρμοστούν παράλληλα και άλλες δικλείδες ασφαλείας.

Οι ΗΠΑ και η Κίνα συμφώνησαν να ξεκινήσουν έναν διάλογο για την ΤΝ κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ στην Ουάσιγκτον.

Με πληροφορίες από Reuters