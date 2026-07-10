Σήμερα ή το αργότερο αύριο θα παρουσιαστούν στον εισαγγελέα οι συλληφθέντες. Θα αντιμετωπίσουν την κατηγορία της δολοφονίας με ενδεχόμενο δόλο.

Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται τρία άτομα – ένα ζευγάρι και ένας άνδρας - για την τριπλή επίθεση στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, μία από τις οποίες είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα.Οι συλλήψεις έγιναν έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, με τη συνδρομή και άλλων υπηρεσιών της Αστυνομίας.

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Σύμφωνα με τα όσα μετέφερε αποκλειστικά ο Βασίλης Σκουρής στην εκπομπή «Απέναντι Μικρόφωνα» του Παραπολιτικά 90,1, το ζευγάρι που συνελήφθη θεωρείται ο επιχειρησιακός βραχίονας των επιθέσεων και φέρεται να προέρχεται από τον αντιεξουσιαστικό χώρο. Η γυναίκα, μάλιστα, έχει καταδικαστεί και στο παρελθόν για παρόμοια υπόθεση.

Κατά την επιχείρηση σύλληψης του άνδρα, όταν οι αστυνομικοί εισέβαλαν στο διαμέρισμά του, εκείνος πέταξε το κινητό του τηλέφωνο από το μπαλκόνι. Η συσκευή, ωστόσο, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε, προκειμένου να εξεταστεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς εκτιμάται ότι μπορεί να οδηγήσει σε νέα στοιχεία για την υπόθεση και όχι μόνο.

Ο τρίτος συλληφθείς φέρεται να είχε υποστηρικτικό ρόλο στις επιθέσεις.

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Αμφότεροι αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα σήμερα το απόγευμα ή, το αργότερο, αύριο, προκειμένου να απολογηθούν. Μέχρι τότε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από την ΕΛ.ΑΣ.

Αρμόδιες πηγές, μάλιστα, χαρακτήριζαν τη δικογραφία που σχηματίστηκε ως «την καλύτερη που έχει γίνει μετά τη 17 Νοέμβρη», εκτιμώντας ότι είναι ιδιαίτερα ισχυρά τεκμηριωμένη. Όπως ανέφερε ο Βασίλης Σκουρής, οι τρεις ύποπτοι είχαν τεθεί στο μικροσκόπιο των Αρχών ήδη από τη δεύτερη ημέρα μετά τις επιθέσεις, ενώ η συμμετοχή τους φέρεται να επιβεβαιώθηκε από την τρίτη ημέρα της έρευνας.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, αδίκημα που επισύρει ακόμη και την ποινή της ισόβιας κάθειρξης.