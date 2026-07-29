«Δεν τίθεται θέμα διαγραφής του γιατί χθες ήθελε να εξηγήσει τον λόγο, δεν έκανε επανάληψη», είπε ο Θάνος Πλεύρης για τον Δημήτρη Κυριαζίδη.

Ο Θάνος Πλεύρης άδειασε εκ νέου τον Δημήτρη Κυριαζίδη για τη χθεσινή του τοποθέτηση για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, ωστόσο τονίζει ότι δεν τίθεται θέμα διαγραφής του.

«Ο κ. Κυριαζίδης επανέφερε το προηγούμενο περιστατικό για το οποίο υπήρχαν ξεκάθαρες τοποθετήσεις και τότε. Ήθελε να αναφερθεί στην ευρύτερη συμπεριφορά της κ. Κωνσταντοπούλου, κάτι που δεν μπορούμε να απομονώνουμε. Έχει μια πολιτική αυθάδεια, μας έχει πει δολοφόνους, έχει πει ότι καλύπτουμε παιδεραστές. Να καταλάβουμε τι κάνει», είπε αρχικά ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου και πρόσθεσε: «Δεν έπρεπε ο κ. Κυριαζίδης να αιτιολογήσει τι εννοούσε τότε. Είχε κλείσει το θέμα. Σε καμία γυναίκα δεν πρέπει να λέγεται αυτό. Είναι ξεκάθαρο. Χθες ο κ. Κυριαζίδης είπε ότι «εγώ δεν ήθελα να την προσβάλω, το είπα με έναν άλλον τρόπο». Για μένα αυτό δεν λέγεται με κανέναν τρόπο. Τελεία και παύλα. Δεν λέγεται καθόλου».

Ο Θάνος Πλεύρης τόνισε, ωστόσο, στη συνέχεια ότι δεν τίθεται θέμα διαγραφής του. «Δεν τίθεται θέμα διαγραφής του γιατί χθες ήθελε να εξηγήσει τον λόγο, δεν έκανε επανάληψη. Δεν τίθεται θέμα διαγραφής. Ήταν ατυχές ότι ήθελε να επαναφέρει το όλο το θέμα. Θα αξιολογηθεί από τον πρόεδρο της Βουλής», συνέχισε.

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Ο Κακλαμάνης στέλνει τον Κυριαζίδη στην Επιτροπή Δεοντολογίας

Στην Επιτροπή Δεοντολογίας παραπέμπει ο Νικήτας Κακλαμάνης τον βουλευτή Δημήτρη Κυριαζίδη, για τη χθεσινή τοποθέτηση που άναψε φωτιές στη Βουλή.

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Ο Πρόεδρος της Βουλής, ζήτησε από την Επιτροπή να ερευνήσει εάν συνάδει η συμπεριφορά του βουλευτή με τις υποχρεώσεις των μελών του Κοινοβουλίου όπως αυτές περιγράφονται στον Κώδικα Δεοντολογίας.

Θυμίζουμε πως ο βουλευτής που είχε διαγραφεί για το «κάνε κανένα παιδί» που είχε εκστομίσει στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, επανήλθε στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας μετά από λίγο καιρό.

Σήμερα επανήλθε σε εκείνο το επεισόδιο, χαρακτηρίζοντας «ευχή» προς την πρόεδρο της Πλεύσης την επίμαχη αναφορά, προκαλώντας σάλο και την ομόθυμη καταδίκη του από όλες τις πτέρυγες του Κοινοβουλίου.

Η νέα σύγκρουση στη Βουλή μετά τις δηλώσεις Κυριαζίδη

Νωρίτερα, νέος γύρος έντασης σημειώθηκε στη Βουλή για τον Δημήτρη Κυριαζίδη και την αναφορά πως ήταν «ευχή» το «πήγαινε κάνε κανένα παιδί» που είχε εκστομίσει εναντίον της Ζωής Κωνσταντοπουλου.

Η «φωτιά» της έντασης ξεκίνησε αυτή τη φορά από την παρέμβαση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ Δημήτρη Καιρίδη ο οποίος ανέφερε ότι είναι «απόλυτη καταδίκη κάθε κακοποιητικής συμπεριφοράς από όπου και εάν προέρχεται» και κατηγόρησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου για «φασίζουσα», «επαναλαμβανόμενη κακοποιητική» και «υβριστική συμπεριφορά».

Παράλληλα είπε για τον Δημήτρη Κυριαζίδη: «Όποιος δίνει δικαίωμα στον κατηγορούμενο να προσποιείται και να εμφανίζεται ως κατήγορος, δεν προσφέρει υπηρεσία ούτε στη Βουλή ούτε στην πατρίδα».

«Τα ήθελες, αυτό μου λέει!», διαμαρτυρήθηκε έντονα η Ζωή Κωνσταντοπούλου, με τον Δημήτρη Καιρίδη να επανέρχεται: «Είστε ο τελευταίος που δικαιούται να μιλά για κακοποιητική συμπεριφορά, είστε ο τελευταίος που μπορεί να καταδικάζει την έμφυλη βία, εφόσον δεν καταδικάζετε τη βία στο σύνολό της. Δεν ανήκετε στο δημοκρατικό κόσμο, μιλήσατε για προβοκάτσια όσον αφορά στην πρόσφατη επίθεση στη Θεσσαλονίκη, αλλά και τη Marfin. Χαϊδεύετε τη βία! Μην υποκρίνεστε!».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου φώναζε από τη θέση της στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ: «Δεν ντρέπεστε λίγο;». Παράλληλα κάλεσε τον πρωθυπουργό, να διαγράψει και τους δύο βουλευτές της ΝΔ, σημειώνοντας: «Δικαιολογήσατε τον Δημήτρη Κυριαζίδη, ανεβήκατε στο βήμα για να μου πείτε πως πήγαινα γυρεύοντας!».

Πάντως οι Ιάσων Φωτήλας και Γιώργος Αμυράς πήραν αποστάσεις από τον Δημήτρη Καιρίδη. Ο υφυπουργός Πολιτισμού ανέφερε πως καταδικάζει ξεκάθαρα τη συμπεριφορά του Δημήτρη Κυριαζίδη. «Η συμπεριφορά του δεν τιμά τον ίδιο, το θεσμικό του ρόλο, όλους εμάς, τη Βουλή και τον ιερό χώρο της Δημοκρατίας. Δεν χωρούν ούτε ναι μεν, ούτε αλλά, μόνο τελεία και παύλα!», επισήμανε χαρακτηριστικά.

«Δεν μπορούμε να ανεχτούμε πουθενά εδώ μέσα ή στην κοινωνία τέτοια κακοποιητική συμπεριφορά. Είμαι σίγουρος πως εκφράζω το σύνολο των βουλευτών της ΝΔ», είπε ο Γιώργος Αμυράς από την πλευρά του, καλώντας τον Δημήτρη Κυριαζίδη να ζητήσει συγνώμη.