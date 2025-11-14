«Μου μένουν 1.800 ευρώ. Αυτή είναι μία σκληρή πραγματικότητα», είπε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.

Σε μία προκλητική δήλωση προχώρησε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κυριαζίδης, ο οποίος δήλωσε ότι δεν τα βγάζει πέρα με τα 5.000 ευρώ που λαμβάνει ως βουλευτική αποζημίωση.

«Έχουμε την αίσθηση για τους βουλευτές ότι έχουν μία βουλευτική αποζημίωση που τους διασφαλίζει τα πάντα. Η βουλευτική αποζημίωση είναι 5.000 ευρώ, 1.000 ευρώ κρατάει το κόμμα. Έχω πολιτικό γραφείο στη Δράμα, δηλαδή νοίκια, ρεύμα, θέρμανση. Η Βουλή καλύπτει το γραφείο μου στην Αθήνα, όχι στη Δράμα. Το χιλιάρικο έχει "φύγει". Πάμε στο τριχίλιαρο. Βάλτε βενζίνες, πάω κι έρχομαι Δράμα - Θεσσαλονίκη...», είπε ο Δημήτρης Κυριαζίδης.

«Ζω στην Αθήνα. Δεν θα πρέπει να φάω; Μου μένουν 1.800 ευρώ. Αυτή είναι μία σκληρή πραγματικότητα. (...) Ευτυχώς η σύζυγός μου δουλεύει», συμπλήρωσε ο βουλευτής της ΝΔ.

