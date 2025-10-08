Ο κ. Μητσοτάκης τότε «μιλούσε για "απρεπέστατη αναφορά" και "ευπρέπεια της παράταξης"», σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφάσισε σήμερα να επαναφέρει τον Δημήτρη Κυριαζίδη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, εφτά μήνες (ακριβώς!) μετά την άθλια συμπεριφορά τού βουλευτή του με τους απαράδεκτους, σεξιστικούς, μισογυνικούς χαρακτηρισμούς κατά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας που οδήγησαν στη διαγραφή του», υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε ανακοίνωσή του.

«Εμείς υπενθυμίζουμε απλώς τις φλογερές διατυπώσεις του κ. Μητσοτάκη τότε, που μιλούσε για "απρεπέστατη αναφορά" και "ευπρέπεια της παράταξης" και πρόσθετε ότι "έχουμε υποχρέωση να συντρίψουμε στερεότυπα τα οποία έρχονται από το παρελθόν"», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ και σχολιάζει: «Τι υποκριτής…».