Πώς σχολίασε η Ντόρα Μπακογιάννη την επανένταξη του Δημήτρη Κυριαζίδη στη Νέα Δημοκρατία.

Το να πει ένας εκλεγμένος βουλευτής σε μία εκλεγμένη βουλεύτρια «κάνε κανένα παιδί» - και μάλιστα εντός του ελληνικού κοινοβουλίου - «εντάξει, δεν είναι και έγκλημα», σύμφωνα με τη Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία σχολίασε (θετικά) την επιστροφή του Δημήτρη Κυριαζίδη στη ΝΔ, μετά την ολιγόμηνη τιμωρία του για το χυδαίο σχόλιό του προς τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η βουλεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, μιλώντας στο Mega, αρχικά χαρακτήρισε «απαράδεκτο» το σχόλιο του κ. Κυριαζίδη προς την επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας, που τον έθεσε εκτός «γαλάζιας» ΚΟ - για λίγους μήνες.

Ερωτηθείσα αν ήταν «αναγκαία» η επανένταξή του στη ΝΔ, η κ. Μπακογιάννη σχολίασε ότι «στην πολιτική δεν είναι μόνιμα τα πράγματα, παράδειγμα ο κ. Σαμαράς έρχεται, φεύγει, έρχεται...».

«Εντάξει, βρε παιδιά, το μετάνιωσε ο άνθρωπος. Ζήτησε συγγνώμη, είπε λυπάμαι, δεν το εννοούσα... Ε, εντάξει, δεν έκανε και κανένα έγκλημα. Είπε μια κουβέντα, τον βρίσαμε όλοι εκείνη την ημέρα», ανέφερε η Ντόρα Μπακογιάννη.

Υπενθυμίζεται ότι τότε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από το βήμα της Βουλής, είχε ζητήσει συγγνώμη από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, εκ μέρους της ΝΔ, για την «απρεπέστατη αναφορά την οποία έκανε ο κ. Κυριαζίδης προς το πρόσωπό σας».

Στη συνέχεια η επιτροπή δεοντολογίας της ΝΔ αποφάσισε τη διαγραφή του.

Αυτό τον Μάρτιο του 2025.

Τον Οκτώβριο του ίδιου έτους αποφασίστηκε η επανένταξή του στη ΝΔ.

Γιατί στην πολιτική τίποτα δεν είναι «μόνιμο». Και ό,τι δεν είναι «έγκλημα», συγχωρείται (;).

