«Ανεμελιά τέλος» καθώς στην εξωτερική σκηνή πια τα πράγματα έχουν αλλάξει, είναι το μήνυμα που έστειλε η Ντόρα Μπακογιάννη σε παρέμβασή της στην επιτροπή Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων.

«Το μήνυμα είναι καθαρό. Είτε είσαι στην Ταϊβάν ή τη Ν. Κορέα, ακόμη και στην Κύπρο και την Ελλάδα, μην περιμένεις κανένας τρίτος να σταθεί ανάμεσα σε σένα και εκείνον που σε απειλεί. Οφείλουμε να είμαστε ειλικρινείς. Ζήσαμε μια περίοδο ανεμελιάς γεωπολιτικής που μας επέτρεπε η σιγουριά της αμερικανικής ομπρέλας», σημείωσε με νόημα.

Με λίγα λόγια, η κ. Μπακογιάννη που έχει μεγάλη εμπειρία από θέματα εξωτερικής πολιτικής κατέστησε σαφές πως σε μια περίοδο με έντονες γεωπολιτικές αναταράξεις που ελλοχεύουν πολλούς κινδύνους, πρέπει να στηριζόμαστε στις δικές μας δυνάμεις.

«Με ανεμελιά επέλεξε ο πρωθυπουργός τη σιωπή για το Διεθνές Δίκαιο ενώ δεν έχουμε εγγυήσεις ασφαλείας απέναντι στην μόνιμη απειλή», ήταν το σχόλιο του Μιχάλη Κατρίνη για τα όσα είπε η Ντόρα Μπακογιάννη, αναφερόμενος στη στάση που κράτησε η ελληνική κυβέρνηση για την απαγωγή και κράτηση του Μαδούρο από δυνάμεις των ΗΠΑ.

Στ. Σ.