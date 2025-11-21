Θυμίζοντας ότι «ο Κ. Βελόπουλος στηρίζει ανοιχτά τη Ρωσία» που έχει στηρίξει τα ακροδεξιά κόμματα στη Γαλλία και τη Γερμανία.

Η πρώην υπουργός Εξωτερικών Ντόρα Μπακογιάννη είναι το πρώτο στέλεχος του κυβερνώντος κόμματος που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας υβριδικής επίθεσης στις εκλογές.

«Aπό τη στιγμή που χρησιμοποιούμε νατοϊκά όπλα στην Ουκρανία, είμαστε σε έναν υβριδικό πόλεμο με τη Ρωσία», είπε η βουλευτής Χανίων της ΝΔ στον Γ. Κουβαρά (ΕΡΤnews, «Στο Κέντρο»). Στην ερώτηση αν θεωρεί ότι μπορεί να έχουμε στην Ελλάδα προσπάθεια επηρεασμού του αποτελέσματος των εκλογών «μέσω social media, μέσω υβριδικού πολέμου απέξω ή από μέσα», ανέφερε ότι «είναι ένα ανοιχτό ενδεχόμενο», δίνοντας έμφαση στη μεγάλη απόσταση της νέας γενιάς από την εκλογική διαδικασία και στην ανάγκη να εξηγηθεί η σημασία της δημοκρατίας.

Ο διοικητής της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας Μ. Μπλέτσας, μιλώντας στην ίδια εκπομπή, είπε ότι "η χώρα είναι πολύ ευάλωτη" γιατί η Ελλάδα έχει πανευρωπαϊκή πρωτιά στο ποσοστό των πολιτών που ενημερώνονται από τα social media και δεν υπάρχει διαφάνεια στο διαδίκτυο.

Μπορεί να πέρασε «στα ψιλά», αλλά για πρώτη φορά γίνεται δημόσια συζήτηση για τον κίνδυνο κυβερνοεπιθέσεων και χρησιμοποίησης των social media από ξένη χώρα με σκοπό τον επηρεασμό του εκλογικού αποτελέσματος.

Ε.Σ.