Ερώτημα αν εστάλη βιβλίο με αφιέρωση στον Φάμελλο.

Δεν ήταν βεβαίως μόνο ο Άδωνις που έλαβε βιβλίο με αφιέρωση από τον Αλέξη Τσίπρα.

Ούτε μόνο -και- η Ντόρα, όπως ομολόγησε η ίδια.

Ήταν και ο Γιώργος Παπανδρέου, με μια ιδιαίτερα προσεκτική και ενδιαφέρουσα αφιέρωση, αλλά και ο Ευρυπίδης Στυλιανίδης- όσοι, δηλαδή, συμμετείχαν στην Κοινοβουλευτική

Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης και έκαναν παρέα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δεν έγινε δυνατό να διασταυρωθούν ο συγγραφέας της «Ιθάκης» δεν απέστειλε βιβλίο με αφιέρωση στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Νίκο Ανδρουλάκη, ούτε στον Δημήτρη Κουτσούμπα.

Και είναι ερώτημα αν απέστειλε αντίτυπο του βιβλίου με αφιέρωση στον Σωκράτη Φάμελλο...

Τ.Τε.