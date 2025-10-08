«Η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη συνεχίζει να δίνει μαθήματα πολιτικής παρακμής, σχολιάζει το Κίνημα Δημοκρατίας.

Για μαθήματα πολιτικής παρακμής κατηγορεί την κυβέρνηση το Κίνημα Δημοκρατίας με αφορμή την επιστροφή Κυριαζίδη.

«Η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη συνεχίζει να δίνει μαθήματα πολιτικής παρακμής. Μετά τον «Υπουργό του φραπέ και του χασάπη» Λευτέρη Αυγενάκη, μαζεύει πίσω και τον Δημήτρη Κυριαζίδη» σχολιάζει και προσθέτει πως «το κυβερνών κόμμα λειτουργεί ως καταφύγιο για κάθε πρόσωπο που συμβολίζει την αλαζονεία, τη χυδαιότητα και την κατάχρηση της εξουσίας».

Το Κίνημα Δημοκρατίας προσθέτει ακόμα πως η «επιστροφή» Κυριαζίδη είναι μία ακόμη ομολογία αδυναμίας του Κ. Μητσοτάκη. Αδυναμίας να εμπνεύσει, να σταθεί όρθιος χωρίς να στηρίζεται στα πιο παρωχημένα και ντροπιαστικά στοιχεία πολιτικής. Αδυναμίας που αποκαλύπτει ότι είναι πλέον ένας πρωθυπουργός σε αποδρομή».