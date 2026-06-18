Ο συνιδρυτής της 4WiseMonkeys μιλά για την επιχειρηματική του διαδρομή, τον ρόλο του EO Greece και τη σημασία της διαρκούς εξέλιξης.

Η επιχειρηματικότητα δεν είναι μια ευθεία διαδρομή αλλά μια συνεχής διαδικασία μάθησης, προσαρμογής και λήψης αποφάσεων σε ένα περιβάλλον που αλλάζει διαρκώς. Για τον Βαγγέλη Δαβιτίδη, συνιδρυτή της 4WiseMonkeys και μέλος του EO Greece, η πορεία αυτή ξεκίνησε πριν από δεκαετίες στον χώρο των free press εκδόσεων και συνεχίστηκε με τη δημιουργία μιας εταιρείας μέσα στην πιο δύσκολη περίοδο της οικονομικής κρίσης.

Στη συνέντευξη που ακολουθεί, μιλά για τις αποφάσεις που διαμόρφωσαν την επαγγελματική του πορεία, τα μαθήματα που πήρε από την επιτυχία και τις προκλήσεις, αλλά και τον καθοριστικό ρόλο που έπαιξε η συμμετοχή του στον EO Greece στην εξέλιξή του ως επιχειρηματία.

- Το 2013, μέσα στην καρδιά της οικονομικής κρίσης, αποφασίσατε να κάνετε ένα επιχειρηματικό βήμα που πολλοί θα χαρακτήριζαν ριψοκίνδυνο. Τι ήταν αυτό που σας έκανε να πιστέψετε ότι ήταν η σωστή στιγμή και τι κρατάτε σήμερα από εκείνη την περίοδο;

To 2013 όταν ιδρύσαμε τη 4WiseMonkeys με τον Mark Aris υπήρχε μια πραγματική ανάγκη στην ελληνική αγορά την οποία ήρθαμε να καλύψουμε. Ο Mark κατέχοντας κορυφαίες international θέσεις στο marketing της Diageo ως Marketing Manager Johnnie Walker Western Europe και Marketing Director S.Europe White Spirits είχε διαπιστώσει ότι οι καμπάνιες που λάμβανε από τις διαφημιστικές με τις οποίες συνεργαζόταν δεν ήταν πραγματικά αυτό που λέμε στο χώρο μας 360 (three sixty). Δηλαδή η ιδέα της καμπάνιας και το μήνυμα να έρχεται στη ζωή across σε όλα τα touchpoints είτε είναι τηλεόραση είτε digital.

Από την άλλη εγώ, έχοντας τον ρόλο του Director of Innovation σε ένα μεγάλο πολυεθνικό advertising agency, βίωνα στην καρδιά της κρίσης το «you cannot teach an old dog new things». Ήταν η περίοδος που όλοι έπρεπε να αφήσουν πίσω το comfort zone τους και να τολμήσουν νέα πράγματα. Έτσι αποφασίσαμε να κάνουμε το δικό μας creative agency. Ήταν τόσο επίκαιρη η πρότασή μας και η φιλοσοφία μας πάνω στην επικοινωνία που σχεδόν όλες μας οι καμπάνιες διακρίθηκαν στα βραβεία. Πολύ γρήγορα κορυφαίες εταιρείες όπως η Coca Cola HBC, η Mondelez, η Nissan, τα Μπισκότα Παπαδοπούλου, η Campari, η Barilla κ.ά. έγιναν μέρος του πελατολογίου μας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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- Πολλοί επιχειρηματίες θεωρούν ότι οι πιο σημαντικές γνώσεις αποκτώνται μέσα από την εμπειρία. Υπήρξε κάποιο λάθος ή μία δύσκολη περίοδος στην πορεία σας που τελικά λειτούργησε ως πολύτιμο μάθημα;

Η 4WiseMonkeys έχει γνωρίσει 13 χρόνια συνεχούς ανάπτυξης. Στον EO έχουμε δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, το Accelerator, στο οποίο κάνουμε mentoring σε νεότερους επιχειρηματίες. Μιλώντας τους λοιπόν πρόσφατα μοιράστηκα μαζί τους τον μεγαλύτερο κίνδυνο που δεν είναι άλλος -παραδόξως- από την επιτυχία. Γιατί είναι η επιτυχία εκείνη που μεγαλώνει το ego, «τυφλώνει», δημιουργεί comfort zone και εφησυχασμό, εμποδίζει την κουλτούρα καινοτομίας και μια πλαστή αίσθηση ότι «τα κάνουμε όλα σωστά».

Για παράδειγμα όταν κάναμε την εξαιρετικά επιτυχημένη καμπάνια «Novibet θέλω», έπρεπε η ομάδα να συνεχίσει να βάζει τον πήχη ψηλά και να ζητά από τον εαυτό της ακόμη περισσότερα. Και είμαι πολύ περήφανος που κατανοούν ότι οι προηγούμενες επιτυχίες δεν εγγυώνται τις επόμενες. Γιατί αυτή η δίψα για συνεχή εξέλιξη μας κρατά στο σωστό δρόμο.

- Είστε ενεργό μέλος του EO Greece εδώ και χρόνια, έχοντας αναλάβει και διάφορους ρόλους στον οργανισμό. Πώς έχει επηρεάσει η συμμετοχή σας στον EO τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεστε, λαμβάνετε αποφάσεις και αντιμετωπίζετε τις προκλήσεις της επιχειρηματικότητας;

Ξέρετε, χωρίζω τη ζωή μου σε δύο φάσεις, την πριν τον EO και τη μετά. Η αξία που παίρνουμε από το peer to peer learning το οποίο κάνουμε οι επιχειρηματίες-μέλη του EO μεταξύ μας, οι exclusive εκπαιδεύσεις σε πεδία όπως το company culture, το πώς αναπτύσσεις τα στελέχη σου, οι διαδικασίες και τα «μυστικά» του πώς πετυχαίνεις το scaling up έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο και στην προσωπική μου ανάπτυξη αλλά και στο πόσο η εταιρεία μου έχει μεγαλώσει. Επίσης η πρόσβαση που έχουμε οι EOers σε tailor made προγράμματα business πανεπιστημίων του εξωτερικού όπως για παράδειγμα το Harvard, το οποίο παρακολούθησα, προσφέρει ανεκτίμητη αξία. Χωρίς υπερβολή, όποιος επιχειρηματίας θέλει να εξελιχθεί σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο μπορεί να κάνει δώρο στον εαυτό του και να κάνει μια αίτηση για να γίνει μέλος ενός διεθνούς business οργανισμού όπως ο EO.

- Σε έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς, από την τεχνητή νοημοσύνη έως τις νέες συνθήκες εργασίας, ποια θεωρείτε ότι είναι τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει σήμερα ένας επιχειρηματίας για να εξελίσσεται;

Καταρχάς ζούμε σε έναν κόσμο όπου η μη κανονικότητα είναι η νέα κανονικότητα. Και η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει όλους τους τομείς ριζικά. Αν δεν έχεις τη διάθεση να είσαι σε συνεχή κατάσταση μάθησης, αν δεν είσαι «ανήσυχος», σε ένα μόνιμο restless mode, είναι πολύ πιθανό οι εξελίξεις να σε προσπεράσουν. Η καινοτομία του σήμερα είναι το mainstream του αύριο. Άρα ο επιχειρηματίας οφείλει να έχει την απαραίτητη απόσταση από το day to day ώστε να είναι πάνω στο κατάρτι και να βλέπει στρατηγικά τι έρχεται αύριο και από την άλλη να είναι ο πρώτος που θα εμφυσήσει ένα πνεύμα καινοτομίας εφαρμόζοντας τεχνικές, στρατηγικές και διαδικασίες που μπορεί να κάνουν disrupt ακόμη και το ίδιο του το επιχειρησιακό μοντέλο.

- Αν μπορούσατε να δώσετε μία συμβουλή στον εαυτό σας όταν κάνατε τα πρώτα επιχειρηματικά σας βήματα, ποια θα ήταν αυτή και γιατί;

Ο τρόπος με τον οποίο ενεργώ και σκέφτομαι πια είναι η μέρα με τη νύχτα. Ξέρετε, ένας επιχειρηματίας και ειδικά κάποιος που ξεκινά μια εταιρεία από το μηδέν στην αρχή θα πρέπει να κάνει τα πάντα μόνος του. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη συνθήκη να τα καταφέρεις γιατί σημαίνει ότι θα μεγαλώσεις. Και για να μεγαλώσεις θα πρέπει να παραχωρήσεις έλεγχο.

Θα πρέπει να μετατραπείς από doer σε leader. Να ασπάζεσαι ότι για να πας μακριά θα πας παρέα με άλλους. Και θα πρέπει να αποδεχθείς ότι ο καθένας έχει τον δικό του τρόπο να κάνει τα πράγματα, που συνήθως απέχει από τον τρόπο που τα έκανες εσύ. Ότι οι άνθρωποι που σε έφτασαν κάπου δεν είναι οι ίδιοι με εκείνους που θα σε πάνε παραπέρα. Και ότι αρκετές φορές ένας ικανός manager μπορεί να είναι diminisher των ικανοτήτων της ομάδας του αντί για multiplier των δυνατοτήτων της. Άρα η συμβουλή που θα έδινα στον νεότερο εαυτό μου θα ήταν: «Μην είσαι diminisher».

Η επιχειρηματική εξέλιξη δεν είναι μοναχική διαδρομή

«Χωρίζω τη ζωή μου σε δύο φάσεις, την πριν τον EO και τη μετά», λέει ο Βαγγέλης Δαβιτίδης, συνοψίζοντας ίσως με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο την επίδραση που είχε ο οργανισμός στην επαγγελματική του πορεία. Μέσα από την ανταλλαγή εμπειριών με άλλους επιχειρηματίες, την πρόσβαση σε εξειδικευμένη γνώση και τη συνεχή εκπαίδευση, ο EO Greece αποτέλεσε για τον ίδιο έναν καταλύτη εξέλιξης. Και αν κάτι αναδεικνύεται από τη διαδρομή του, είναι ότι η επιχειρηματικότητα δεν είναι μια μοναχική πορεία, αλλά μια συνεχής διαδικασία μάθησης, συνεργασίας και προσωπικής ανάπτυξης.

Σε ένα περιβάλλον όπου οι αλλαγές είναι διαρκείς και οι προκλήσεις ολοένα πιο σύνθετες, η δύναμη μιας κοινότητας επιχειρηματιών που μοιράζονται εμπειρίες και γνώση μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική όχι μόνο για την ανάπτυξη μιας επιχείρησης, αλλά και για την εξέλιξη του ίδιου του επιχειρηματία.