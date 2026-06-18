Η αστάθεια υποχωρεί και η θερμοκρασία αρχίζει να ανεβαίνει, πού θα δούμε τα πρώτα 35άρια.

Σε καλοκαιρινό ρυθμό θα μπει για τα καλά ο καιρός των επόμενων ημερών σύμφωνα με την νέα πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου. Τα μελτέμια θα έχουν την τιμητική τους όπως τονίζεται και στο ιστολόγιο του με την υποσημείωση όμως ότι δεν θα επηρεάσουν την θερμοκρασία.

Όπως φαίνεται αναμένουμε ένα άκρως καλοκαιρινό σκηνικό με τα μελτέμια να ενισχύονται σημαντικά στο Αιγαίο. Οι βόρειοι άνεμοι θα επικρατήσουν κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, φτάνοντας τα 6–7 μποφόρ και τοπικά ενισχυμένοι σε περιοχές του Αιγαίου, δημιουργώντας ένα τυπικό αλλά έντονο καλοκαιρινό μοτίβο. Παράλληλα, η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, με τις μέγιστες τιμές να αγγίζουν τους 33–35 βαθμούς στα ηπειρωτικά την Κυριακή , ενώ στα νησιά η ζέστη θα είναι πιο ήπια αλλά αισθητή, λόγω της ξηρής ατμόσφαιρας και της έντασης των ανέμων. Μάλιστα τονίζει ότι «την Κυριακή το νέο στοιχείο στην εξέλιξη του καιρού θα είναι η μικρή άνοδος της θερμοκρασίας στο Ιόνιο και την ηπειρωτική Ελλάδα (μέγιστες τιμές 33 με 35 βαθμοί).»

Τοπική αστάθεια ενδέχεται να εμφανιστεί τις απογευματινές ώρες κυρίως σε ορεινές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας, χωρίς όμως να αλλάζει σημαντικά το γενικό καλοκαιρινό σκηνικό. Με τα δεδομένα αυτά μπαίνουμε δυναμικά στο κλασικό ελληνικό καλοκαίρι με τα δυνατά μελτέμια, την θερμοκρασία σε άνοδο και έντονη ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές.

Η πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου

Η χώρα επηρεάζεται από τον ισχυρό συνδυασμό των υψηλών πιέσεων στα Β. Βαλκάνια με τις χαμηλές πιέσεις στην Α. Μεσόγειο, με συνέπεια την επικράτηση πολύ ενισχυμένων Β-ΒΑ ανέμων στις ανατολικές και νότιες περιοχές. Εκτιμάται ότι το νέο εικοσιτετράωρο (Παρασκευή) η βασική ένταση των βοριάδων στις προαναφερθείσες περιοχές θα είναι 6 με 7 μποφόρ και ότι η μεγαλύτερη ένταση (8 μποφόρ) θα παρατηρηθεί στο Ν-ΝΑ Αιγαίο, το Καρπάθιο πέλαγος και στη Ν. Κρήτη στα ανοίγματα μεταξύ των βουνών του νησιού (καταβάτες άνεμοι). Κατά τα άλλα, η απογευματινή αστάθεια θα είναι περιορισμένη και η θερμοκρασία θα φθάσει τους 33 βαθμούς.

Το Σάββατο (20/6), μόνο το απόγευμα στα ορεινά της Μακεδονίας, της Ηπείρου και της Θεσσαλίας είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν Β-ΒΑ με ένταση στα δυτικά 3 με 5 και στα ανατολικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά.

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Την Κυριακή (21/6), το νέο στοιχείο στην εξέλιξη του καιρού θα είναι η μικρή άνοδος της θερμοκρασίας στο Ιόνιο και την ηπειρωτική Ελλάδα (μέγιστες τιμές 33 με 35 βαθμοί).

Τη Δευτέρα (22/6), η απογευματινή αστάθεια θα περιοριστεί στα ορεινά της κεντρικής και της βόρειας Ελλάδας, οι άνεμοι στο Αιγαίο οριακά θα φθάνουν τα 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά.

Την Τρίτη (23.6), θα επικρατήσουν περίπου οι ίδιες καιρικές συνθήκες, ενώ τις υπόλοιπες ημέρες της εβδομάδας φαίνεται ότι τα νέα στοιχεία στην εξέλιξη του καιρού θα είναι η μικρή εξασθένηση των ανέμων και η άνοδος της θερμοκρασίας κατά 1 με 2 βαθμούς.