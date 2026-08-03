«Έχουμε μπροστά μας ακόμα 3-4 επικίνδυνες εβδομάδες», προειδοποιεί ο διευθυντής Ερευνών του Αστεροσκοπείων Αθηνών.

«Είχαμε μια ακραία συμπεριφορά μελτεμίων», τόνισε ο διευθυντής Ερευνών του Αστεροσκοπείων Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι «είχε ανακοινωθεί ότι θα έχουμε ανέμους 110 και 120 χλμ/ώρα».

«Ευτυχώς, είμαστε σε μια φάση με τους ανέμους να έχουμε πολύ καλές προγνώσεις, λεπτομερείς. Βλέπουμε 2-3 ημέρες μπροστά πόσο ισχυροί θα είναι», πρόσθεσε μιλώντας στην ΕΡΤ.

«Σε αυτή την περίπτωση φαινόταν, πριν ξεκινήσει, ότι θα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση, όσον αφορά το ανεμολογικό πεδίο. Όπως ακριβώς έγινε, με τα τραγικά, βέβαια, αποτελέσματα που είδαμε», επεσήμανε.

«Οι ταχύτητες που είδαμε κυρίως χθες και προχθές ήταν από τις μεγαλύτερες που έχουμε δει τα τελευταία 10-15 χρόνια», τόνισε. Πιο συγκεκριμένα είπε πως ήταν «στις τρεις πιο ισχυρές περιπτώσεις μελτεμιών της τελευταίας δεκαπενταετίας».

Η δύσκολη περίοδος είναι μπροστά μας

Αναφορικά με τις πυρκαγιές, ο ίδιος επεσήμανε ότι «έχουμε μπροστά μας ακόμα 3-4 επικίνδυνες εβδομάδες».

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Καταγραφές του δικτύου μετεωρολογικών σταθμών της μονάδας ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών

Μετά από επιλογή σταθμών της μονάδας ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, με σχετικά μεγάλο χρόνο λειτουργίας σε περιοχές της Αττικής και της Νότιας Κρήτης, και με έμφαση στους 3 καλοκαιρινούς μήνες, οπότε και εμφανίζεται η μεγαλύτερη συχνότητα ετησίων/μελτεμιών, η ομάδα του Κ. Λαγουβάρδου συγκέντρωσε τα παρακάτω δεδομένα:

- Φουρφουράς Αμαρίου Ρεθύμνου (αρχή λειτουργίας 2010). Μέγιστη ριπή 111 km/h στις 29/07/2026, η μεγαλύτερη ριπή καλοκαιρινών μηνών που έχει καταγραφεί ποτέ στο σταθμό.

- Πλακιάς Αγ. Βασιλείου Ρεθύμνου (αρχή λειτουργίας 2012). Μέγιστη ριπή 114 km/h στις 30/07/2026, η μεγαλύτερη ριπή καλοκαιρινών μηνών που έχει καταγραφεί ποτέ στο σταθμό.

- Πεντέλη-εγκαταστάσεις ΕΑΑ (αρχή λειτουργίας 2013). Μέγιστη ριπή 108 km/h στις 31/07/2026, η δεύτερη μεγαλύτερη ριπή καλοκαιρινών μηνών που έχει καταγραφεί ποτέ στο σταθμό (μεγαλύτερη τιμή: 113 km/h στις 20/07/2022).

Σημειώνεται ότι δεύτερος σταθμός μας στην κορυφή Πεντέλης κατέγραψε στις 31/07/2026 μέγιστη ριπή 150 km/h αλλά επειδή ο σταθμός λειτουργεί ένα έτος δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία του παρελθόντος.

- Πάρνηθα (αρχή λειτουργίας 2010). Μέγιστη ριπή 109 km/h στις 31/07/2026, η δεύτερη μεγαλύτερη ριπή καλοκαιρινών μηνών που έχει καταγραφεί ποτέ στο σταθμό (μεγαλύτερη τιμή: 111 km/h στις 08/08/2025 και η ίδια τιμή στις 21/07/2024).

Παξιμάδα Καρύστου (αρχή λειτουργίας 2013). Μέγιστη ριπή 150 km/h στις 31/07/2026, η μεγαλύτερη ριπή καλοκαιρινών μηνών που έχει καταγραφεί ποτέ στο σταθμό.

Συμπερασματικά ήταν ένα από τα ισχυρότερα μελτέμια των τελευταίων 15 ετών.

Ανάλυση

Τις τελευταίες δεκαετίες, η κλιματική αλλαγή, που έχει επηρεάσει την ατμοσφαιρική κυκλοφορία της Ευρώπης και κυρίως των δυτικών και των κεντρικών περιοχών της, επηρεάζει και την ατμοσφαιρική κυκλοφορία της περιοχής μας που συνδέεται με τα μελτέμια. Πιο συγκεκριμένα παρατηρείται τάση ενίσχυσης της βαροβαθμίδας μεταξύ των Β-ΒΔ Βαλκανίων και των περιοχών ΝΑ Αιγαίου - Δωδεκανήσων, με συνέπεια τη συχνότερη επικράτηση ενισχυμένων Β-ΒΑ ανέμων στη ζώνη που ξεκινά από την Αλεξανδρούπολη και διαμέσου της κεντρονότιας Εύβοιας και της Αττικοβοιωτίας καταλήγει στη Ν-ΝΔ Πελοπόννησο.

Οι άνεμοι αυτοί έχουν μεγάλη διάρκεια, συνήθως δεν εξασθενούν πολύ τη νύχτα και κατά κανόνα είναι θερμότεροι από το κλασικού τύπου μελτέμι. Πέρα από αυτά, στις υπήνεμες περιοχές της ζώνης που προαναφέρθηκε, οι συγκεκριμένοι άνεμοι ενισχύονται, θερμαίνονται και γίνονται εξαιρετικά ριπαίοι λόγω του ανάγλυφου και των θερμοδυναμικών αιτίων που συνδέονται με αυτό.

Αναφορικά με το μείζον θέμα της αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών, επιβαρυντικό είναι το γεγονός της αύξησης της ταχύτητας και της έντασης της εξάτμισης του εδάφους λόγω της ανόδου της θερμοκρασίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Ελλάδα η θερμοκρασία της ξηράς έχει ανέλθει κατά 1,5 βαθμούς Κελσίου το διάστημα 1991-2020

Επιπροσθέτως σήμερα σε παγκόσμια κλίμακα η θερμοκρασία της ξηράς είναι κατά 1,8 βαθμούς Κελσίου υψηλότερη από το 1965.