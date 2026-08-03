Πέντε νεκροί, πάνω από 190.000 στρέμματα καμένα, ανύπαρκτη πρόληψη, ανεξέλεγκτα μέτωπα και η κυβέρνηση συζητάει - ενόψει των εκλογών - για τις... αποζημιώσεις στους πληγέντες.

«Κράτος- οπερέτα» - αντιγράφουμε από την ΑΙ: «Η φράση "κράτος-οπερέτα" είναι μια πολιτική και μειωτική έκφραση. Χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια χώρα ή μια κυβέρνηση που λειτουργεί επιφανειακά, άτεχνα και χαοτικά, θυμίζοντας κωμική θεατρική παράσταση (οπερέτα) αντί για σοβαρό και οργανωμένο θεσμό». Αυτό ακριβώς το κράτος, αυτή την κυβέρνηση έχουμε και στις πυρκαγιές.

- Η κυβέρνηση έχασε τη μάχη με τις φλόγες κατά κράτος! Αυτή τη φορά «γιατί ο χειμώνας ήταν βροχερός και είχαμε αύξηση της βλάστησης». Πέρυσι όμως η μάχη χάθηκε «γιατί ο χειμώνας ήταν ξηρός και είχαμε ξηρασία»! Βρέξει δεν βρέξει τον χειμώνα, δηλαδή, το κάψιμο της Ελλάδος δεν το γλυτώνουμε!

- Ο πρωθυπουργός επικαλέστηκε παλαιότερα πυροσβέστες για να μας πείσει πως «οι φωτιές του καλοκαιριού σβήνονται τον χειμώνα». Πρώτον, οι πυροσβέστες εννοούσαν τον... προηγούμενο και όχι τον... επόμενο χειμώνα, αφού κατακάψουν τα πάντα! Όμως πέρυσι, σε μια «καλή χρονιά», είχαμε 477.000 στρέμματα καμένα, ενώ φέτος μέσα σε μια εβδομάδα η χώρα μετράει 190.000 καμένα στρέμματα! Δεύτερον, η επίκληση της κλιματικής κρίσης δεν αποτελεί επίκληση «επί πάσαν νόσον και πάσαν μαλακίαν», καθώς π.χ. υπήρχαν δάση που κατακάηκαν επειδή δεν ήταν καθαρισμένα παρότι ήταν χαρακτηρισμένα ως περιοχές Natura.

- Το Μαξίμου επιμένει συνεχώς για το πόσο έτοιμη είναι η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος στο «Βήμα της Κυριακής» τα προβλήματα στον μηχανισμό δασοπυρόσβεσης είναι σημαντικά: «Παρότι η χώρα μας διαθέτει τυπικά 10 Canadair 215 και 7 Canadair 415, πολλά εκ του πρώτου τύπου, ηλικίας 45 ετών, τίθενται εκτός λειτουργίας ή απαιτούν συχνότερα συντηρήσεις». Επιπλέον αρνητικός παράγοντας είναι ο μεγάλος μέσος όρος ηλικίας των πυροσβεστών - 47 χρόνια! Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου, δεν έχει υλοποιηθεί ο σχεδιασμός για τη δημιουργία της «Μονάδας 7» για την επονομαζόμενη πυρομετεωρολογία σε συνεργασία με το Αστεροσκοπείο Αθηνών για την υποβοήθηση των ενεργειών του Κέντρου Επιχειρήσεων.

Ταυτόχρονα τονίζεται πως «παρότι ότι υπήρχε σχετική πρόταση, δεν εφαρμόστηκε φέτος η προγραμματισμένη καύση, δηλαδή μια τεχνική διαχείρισης της βλάστησης όπου οι αρμόδιες υπηρεσίες βάζουν σκόπιμα ελεγχόμενη φωτιά σε συγκεκριμένη περιοχή (βάση ειδικών σχεδιασμών και χαρτογραφήσεων και κάτω από αυστηρές καιρικές και επιχειρησιακές προϋποθέσεις) ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος μιας ανεξέλεγκτης μεγάλης δασικής πυρκαγιάς».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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- Το κράτος-οπερέτα συλλαμβάνει υπευθύνους για το ότι μια πυρκαγιά ξεκίνησε από παράνομη χωματερή. Ερώτηση: Γιατί επιτρέπει τη λειτουργία παράνομων χωματερών, ενώ χρόνια τώρα θριαμβολογεί ότι τις έχει απαγορεύσει και τις έχει καταργήσει; Φταίει μήπως το... 2015 και ο...Τσίπρας; Το κράτος-οπερέτα συλλαμβάνει υπεύθυνους του ηλεκτρικού δικτύου γιατί κάποια πυρκαγιά ξεκίνησε από κακοσυντηρημένα δίκτυα, αλλά δεν απαντά γιατί τα δίκτυα είναι κακοσυντηρημένα!

Το επόμενο διάστημα, όταν ολοκληρωθεί η μάχη με τις φλόγες η οποία και προέχει, θα έχουμε να πούμε πολλά για το κράτος-παρωδία.

ΥΓ: Πριν καν τελειώσουν οι μάχες με τις φλόγες η κυβέρνηση προπαγανδίζει το «πακέτο» που «θα δώσει» (λες και είναι δικά της λεφτά) στους πληγέντες. Εκλογές έρχονται, αλλά ας δούμε και τι έγινε με τις περιοχές που επλήγησαν από τις φωτιές τα προηγούμενα χρόνια!