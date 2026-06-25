Η μαθήτρια του 1ου Επαγγελματικού Λυκείου Μυτιλήνης, από τον Τομέα Δομικών Έργων, πέτυχε μία από τις υψηλότερες βαθμολογίες της φετινής χρονιάς.

Μία από τις πιο εντυπωσιακές επιδόσεις των φετινών Πανελληνίων καταγράφεται στη Μυτιλήνη, όπου η Μαρία Κουζινόγλου, μαθήτρια του 1ου ΕΠΑΛ συγκέντρωσε 19.740 μόρια, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο προετοιμασίας της και βάζοντας ισχυρή υποψηφιότητα για εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική.

Η αριστούχος μαθήτρια του Τομέα Δομικών Έργων ξεχώρισε ιδιαίτερα για την επίδοσή της στα Μαθηματικά, όπου πέτυχε το απόλυτο 20, σε ένα από τα πιο απαιτητικά μαθήματα των εξετάσεων. Η επίδοση αυτή συνέβαλε καθοριστικά στη συνολική της βαθμολογία και την ανέδειξε ανάμεσα στους φετινούς αριστούχους.

«Στα Μαθηματικά έγραψα 20 και είμαι πολύ χαρούμενη με τους βαθμούς που έχω δει μέχρι τώρα. Περιμένω ακόμη τα αποτελέσματα στα Ειδικά Σχέδια, τα οποία θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα», δήλωσε στο «Ν», περιμένοντας πλέον το τελευταίο βήμα που θα κρίνει την εισαγωγή της στη σχολή που επιθυμεί.

«Ήταν μια απαιτητική χρονιά, αλλά όχι τόσο δύσκολη όσο ίσως περίμενα», ανέφερε, τονίζοντας ότι η προετοιμασία της στηρίχθηκε σε ένα ισχυρό δίκτυο ανθρώπων που στάθηκαν δίπλα της. «Είχα μεγάλη στήριξη από τους καθηγητές μου, τους φίλους μου και την οικογένειά μου», είπε, αναγνωρίζοντας ότι η επιτυχία στις Πανελλήνιες αποτελεί μόνο προσωπική υπόθεση, αλλά και αποτέλεσμα της εμπιστοσύνης, της ενθάρρυνσης και της καθημερινής στήριξης που προσφέρει το περιβάλλον ενός μαθητή.

Με 19.740 μόρια και την ανακοίνωση των βαθμολογιών στα Ειδικά Σχέδια να απομένει, η Μαρία Κουζινόγλου βρίσκεται πλέον ένα βήμα πριν από την υλοποίηση του στόχου της, αποδεικνύοντας ότι τα Επαγγελματικά Λύκεια μπορούν να ανοίξουν τον δρόμο προς τις πιο απαιτητικές πανεπιστημιακές σχολές, όταν συνδυάζονται με σκληρή δουλειά, επιμονή και πίστη στις δυνατότητες των μαθητών.