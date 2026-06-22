Υπάρχουν δύο ενεργά μέτωπα φωτιάς σε Ελαιώνα Θηβών και Ακραίφνιο.

Οι δύο μεγάλες φωτιές που μαίνονται στη Βοιωτία από το μεσημέρι της Δευτέρας (22/06) οδήγησαν στην προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας από Κάστρο έως Θήβα, καθώς οι φλόγες πλησίασαν επικίνδυνα τον αυτοκινητόδρομο.

Λόγω της επικίνδυνης προσέγγισης των φλογών στον άξονα της Εθνικής Οδού Αθηνών–Λαμίας, αποφασίστηκε η προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στο τμήμα από το Κάστρο έως τη Θήβα, για λόγους ασφαλείας οδηγών και πληρωμάτων, καθώς η ένταση του μετώπου και η μεταφορά καπνού καθιστούσαν ιδιαίτερα δύσκολη την ορατότητα και την ασφαλή διέλευση των οχημάτων. Η παρέμβαση των αρχών κρίθηκε άμεση και αναγκαία, προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω κίνδυνοι. Οι συνθήκες στο πεδίο παραμένουν ιδιαίτερα δύσκολες, καθώς οι ισχυροί άνεμοι ευνοούν τη γρήγορη μεταβολή της κατεύθυνσης της φωτιάς καθιστώντας το έργο των πυροσβεστών εξαιρετικά απαιτητικό.

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Η ανακοίνωση της Αστυνομίας για τα σημεία που έκλεισε η Εθνική Οδός

Λόγω πυρκαγιάς σε εξέλιξη στην περιοχή του Ακραιφνίου Βοιωτίας αποφασίστηκε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων και στα δυο ρεύματα της ΠΑΘΕ. Η κυκλοφορία των οχημάτων για το ρεύμα πορείας προς Αθήνα εκτρέπεται από Α/Κ Κάστρου (115 Χ.Θ.) μέχρι τον Α/Κ Θηβών (90 Χ.Θ.). Για το ρεύμα πορείας προς Λαμία η κυκλοφορία των οχημάτων εκτρέπεται από τον Α/Κ Θηβών (90 Χ.Θ.) έως τον Α/Κ Κάστρου (115 Χ.Θ.).

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Νέα Οδός: Η ανακοίνωση στους οδηγούς για το κλείσιμο της Εθνικής Οδού - Ελεύθερη η διέλευση από τα διόδια Θήβας

Η Νέα Οδός ενημερώνει τους οδηγούς ότι, έχει τεθεί σε ισχύ αμφίπλευρη εκτροπή κυκλοφορίας από τον Ανισόπεδο Κόμβο (Α/Κ) Θήβας έως και τον Α/Κ Κάστρου, (89ο χλμ. – 114ο χλμ.) λόγω πυρκαγιάς. Λόγω της άνω εκτροπής, η διέλευση των οχημάτων από τον Μετωπικό και τον Πλευρικό Σταθμό Διοδίων Θήβας πραγματοποιείται χωρίς την καταβολή διοδίων τελών. Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις έχουν τοποθετηθεί με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.

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Μαίνεται με ένταση η φωτιά στο Ακραίφνιο

Στο μέτωπο της φωτιάς στο Ακραίφνιο έχει σημειωθεί μεγάλη κινητοποίηση των δυνάμεων πυρόσβεσης, με 110 πυροσβέστες να επιχειρούν στο σημείο, ενισχυμένοι από 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 21 πυροσβεστικά οχήματα. Παράλληλα, από αέρος συνδράμουν 12 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, σε μια συντονισμένη προσπάθεια περιορισμού του μετώπου και αποτροπής περαιτέρω εξάπλωσης. Η έντονη παρουσία εναέριων μέσων κρίνεται καθοριστική, καθώς οι συνθήκες στο πεδίο είναι δύσκολες και οι άνεμοι συμβάλλουν στην ταχεία μεταβολή της συμπεριφοράς της φωτιάς. Οι επίγειες δυνάμεις συνεχίζουν αδιάκοπα τις επιχειρήσεις κατάσβεσης, δίνοντας προτεραιότητα στην προστασία του οδικού δικτύου και των κοντινών περιοχών. Οι αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κατάστασης και βρίσκονται σε συνεχή συντονισμό, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών και να αποκατασταθεί η κυκλοφορία μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες.

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Ήχησε 112 για την φωτιά - «Μείνετε σε ετοιμότητα»

Λόγω της φωτιάς ήχησε 112 στα κινητά των κατοίκων για να είναι σε ετοιμότητα. Το μήνυμα ανέφερε «Ενεργοποίηση 112. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Ακραίφνιο της Περιφερειακής Ενότητας #Βοιωτίας Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών»

{https://x.com/112Greece/status/2069038476167692397}

Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Ελαιώνα Θηβών

Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε γεωργική έκταση στον Ελεώνα Θήβας, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Πυροσβεστικής. H φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 13:25 χωρίς να απειλήσει κατοικημένη περιοχή.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2069039304668590413}

Στο σημείο επιχειρούν 37 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 11 οχήματα κι από αέρος 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Στη μάχη για την κατάσβεση της φωτιάς συμμετέχουν επίσης δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ.