Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση σήμερα το μεσημέρι χάρη στην άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Οριοθετήθηκε η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή των Σπάτων, η οποία ξέσπασε γύρω στις 14:40 και έκαψε ξερά χόρτα και χαμηλή βλάστηση. Από την πρώτη στιγμή υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής, με 120 πυροσβέστες να επιχειρούν στο σημείο, ενισχυμένοι από 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 35 πυροσβεστικά οχήματα. Σημαντική ήταν και η συνδρομή από αέρος, με 4 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη να πραγματοποιούν ρίψεις νερού, υποστηρίζοντας τις επίγειες δυνάμεις στην προσπάθεια περιορισμού του μετώπου. Παράλληλα, στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν εθελοντές καθώς και υδροφόρες των ΟΤΑ, ενισχύοντας την επιχείρηση σε κρίσιμα σημεία, ιδιαίτερα κατά τις πρώτες ώρες που οι συνθήκες ήταν δυσκολότερες λόγω της εξάπλωσης της φωτιάς και των ανέμων. Η πυρκαγιά πλέον έχει οριοθετηθεί, ωστόσο οι δυνάμεις παραμένουν στο σημείο για πλήρη έλεγχο και αντιμετώπιση τυχόν μικροεστιών, μέχρι να διασφαλιστεί οριστικά η ασφάλεια της περιοχής.

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Η κινητοποίηση των αρχών ήταν μεγάλη καθώς στην περιοχή πνέουν δυνατοί άνεμοι έως 5 μποφόρ οι οποίοι ενισχύουν την ένταση και την ταχύτητα εξάπλωσης της φωτιάς, ενώ ο καπνός στην περιοχή ήταν ιδιαίτερα έντονος, περιορίζοντας την ορατότητα και καθιστώντας ακόμα πιο δύσκολες τις επιχειρήσεις κατάσβεσης.

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Σπάτα: Κοντά στο προπονητικό κέντρο της ΑΕΚ έφτασαν οι φλόγες

Να σημειωθεί ότι οι φλόγες έφτασαν κοντά στο προπονητικό κέντρο της ΑΕΚ γεγονός προκάλεσεέντονη ανησυχία. Η παρουσία εναέριων μέσων ήταν ιδιαίτερα σημαντική στα αρχικά στάδια, καθώς συνέβαλε στον περιορισμό της εξάπλωσης σε δύσβατα σημεία και στην προστασία παρακείμενων εκτάσεων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, η κατάσταση παρακολουθείται στενά από το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων, το οποίο συντονίζει τις δυνάμεις και αξιολογεί συνεχώς την εικόνα στο πεδίο, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική διαχείριση της πυρκαγιάς και η αποτροπή τυχόν νέων αναζωπυρώσεων.

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Στάλθηκε και μήνυμα 112 στους κατοίκους για την φωτιά - «Μείνετε σε ετοιμότητα»

Λίγο μετά τις 15:00 είχε σταλεί προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 προς τους κατοίκους της περιοχής, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών, καθώς η εξέλιξη της φωτιάς και οι καιρικές συνθήκες δεν επέτρεπαν εφησυχασμό. «Ενεργοποίηση 112.Αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή των #Σπάτων της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» είναι η ειδοποίηση που στάλθηκε στα κινητά των κατοίκων. Αυτή τη στιγμή, η φωτιά βρίσκεται σε ύφεση, ωστόσο οι δυνάμεις παραμένουν στο σημείο σε αυξημένη επιφυλακή, συνεχίζοντας τις επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση διάσπαρτων μικροεστιών που ενδέχεται να ενεργοποιηθούν εκ νέου λόγω των συνθηκών μέχρι την πλήρη κατάσβεση.

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Αντιδήμαρχος Σπάτων Αρτέμιδας στο Dnews: Καλύτερη η εικόνα από το μέτωπο της φωτιάς

Ο αντιδήμαρχος Σπάτων Αρτέμιδας, Παναγιώτης Λάμπρου μιλώντας στο Dnews, ανέφερε ότι η εικόνα της φωτιάς είναι σαφώς βελτιωμένη σε σχέση με το αρχικό συμβάν. Όπως σημείωσε, οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο και επιχειρούν εντατικά, χωρίς μέχρι στιγμής να απειλούνται κατοικίες. Τόνισε ότι οι δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή για τυχόν αναζωπυρώσεις, ειδικά λόγω των καιρικών συνθηκών και των ανέμων που εξακολουθούν να επηρεάζουν την περιοχή.

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Συνεχίζονται οι ρίψεις για την αποτροπή αναζωπυρώσεων

Ο Ειδικός Σύμβουλος Προστασίας του Πολίτη και Οδικής Ασφάλειας Δήμου Σπάτων Αρτέμιδας και Υπεύθυνος Επικοινωνίας της Ένωσης Αστυνομικών Βορειανατολικης Αττικής Δημήτρης Αποστολόπουλος δήλωσε στο Dnews ότι «Η φωτιά στην περιοχή Άγιος Πέτρος στα Σπάτα βρίσκεται σε πλήρη κατάσβεση. Προληπτικα γίνονται ρίψεις νερού για τυχόν αναζωπυρώσεις. Η Π.Υ με πεζοπόρα και εναέρια μέσα από την αρχή ρίχτηκε στην κατάσβεση ενώ δυνάμεις της Πολιτικής προστασίας του Δήμου με εθελοντές αλλά και όμορων δήμων συνέδραμαν. Η τροχαία και ομάδες ΔΙ.ΑΣ φτάνοντας άμεσα πραγματοποίησαν απομάκρυνση πεζών και οχημάτων και πραγματοποίησαν εκτροπές.Να ευχαριστήσω συναδέρφους Αστυνομικούς που πριν αναλάβουν υπηρεσία αλλά και αμέσως μετα την λήξη προσήλθαν/παρέμειναν στο σημείο.Καθώς και συναδέρφους Αυτοδιοικητικούς που χωρίς να ενοχλούν βοήθησαν μοιράζοντας νερό.

Στην συνέχεια δυνάμεις της τάξης και της Α.Δ συνεπικουρούσαν το έργο. Το έργο είχε βαθμό δυσκολίας λόγω ανέμων που έπνεαν στην περιοχή και ξερών που βρίσκονταν σε χωράφια καθώς ήταν χορτολιβαδική έκταση. Δυνάμεις της Π.Υ θα παραμείνουν στο σημείο.»

{https://exchange.glomex.com/video/v-djfkwnxv8e6h?integrationId=40599y14juihe6ly}

Πού έχει κλείσει ο δρόμος λόγω της φωτιάς

Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή των Σπάτων προχώρησε η Αστυνομία, λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη. Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ρεθύμνης, από το ύψος της επαρχιακής οδού Παιανίας-Σπάτων, καθώς και στη συμβολή των οδών Δημάρχου Χρήστου Μπέκα και Βασιλέως Παύλου.

Πώς ξεκίνησε η φωτιά στα Σπάτα

Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 14:30 το μεσημέρι της Δευτέρας. Στο σημείο έσπευσαν οχήματα της Πυροσβεστικής από την Αρτέμιδα, το Κορωπί το Μαρκόπουλο, την Παιανία και την Παλλήνη με στόχο την άμεση οριοθέτηση τoυ μετώπου αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο μέσο για την ταχύτερη δυνατή αντιμετώπιση του περιστατικού. Παράλληλα, σημαντική ήταν και η συνδρομή από εθελοντές καθώς και υδροφόρες των ΟΤΑ, που συμβάλλουν στο έργο της κατάσβεσης και στην υποστήριξη των επίγειων δυνάμεων. Οι επιχειρήσεις συνεχίζονται με στόχο τον άμεσο περιορισμό του μετώπου και την αποτροπή εξάπλωσης προς κατοικημένες περιοχές.

{https://www.facebook.com/vasilis.zermpoglou/posts/pfbid02pY2qxXaurvtKxWJ2QhzFoqF37ShSq14v87sFNmon92VrEVBRotf4yaXs1DJiJgPyl}

H ανάρτηση της Πυροσβεστικής για τη φωτιά

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στα Σπάτα Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 45 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, 3 Ε/Π και 2 Α/Φ. Συνδρομή από εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ. {https://x.com/pyrosvestiki/status/2069029153689489733}

{https://exchange.glomex.com/video/v-djfkq0d8iqux?integrationId=40599y14juihe6ly}

{https://www.facebook.com/watch/?v=1626109155911396}

{https://exchange.glomex.com/video/v-djfl3uf7nug9?integrationId=40599y14juihe6ly}

{https://www.facebook.com/watch/?v=1545396757185751}

Πηγή: Παναγιώτης Λάμπρου

Παρά την ύφεση, οι αρχές παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς η περιοχή έχει παρουσιάσει έντονη δραστηριότητα τις προηγούμενες ώρες και απαιτείται συνεχής παρακολούθηση μέχρι να θεωρηθεί πλήρως ασφαλής. Η συνολική εικόνα, ωστόσο, δείχνει ότι η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο σε μεγάλο βαθμό, με τις δυνάμεις να επικεντρώνονται πλέον κυρίως σε εργασίες επιτήρησης και διασφάλισης της περιοχής.