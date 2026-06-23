Το περιστατικό αφορά παιδί με ανίατη νόσο και χωρίς ελπίδα θεραπείας, προκαλώντας νέο γύρο συζητήσεων για τα ηθικά και νομικά όρια της διαδικασίας.

Για πρώτη φορά στην Ολλανδία εφαρμόστηκε η νομοθεσία που επιτρέπει την ευθανασία σε παιδί κάτω των 12 ετών, δύο χρόνια μετά την επέκταση του σχετικού πλαισίου. Η υπόθεση, που αφορά ανίατα ασθενές παιδί χωρίς ελπίδα θεραπείας, αναμένεται να επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για τα όρια της ιατρικής παρέμβασης στο τέλος της ζωής.

Την αποκάλυψη έκανε η υπουργός Υγείας της χώρας, Σόφι Χέρμανς, ενημερώνοντας το ολλανδικό κοινοβούλιο ότι η διαδικασία πραγματοποιήθηκε στα τέλη του περασμένου έτους και αφορούσε παιδί που έπασχε από ανίατη ασθένεια, χωρίς καμία προοπτική ανάρρωσης.

Πρόκειται για την πρώτη καταγεγραμμένη περίπτωση μετά την επέκταση του νομοθετικού πλαισίου πριν από δύο χρόνια, η οποία έδωσε τη δυνατότητα εφαρμογής ευθανασίας και σε παιδιά ηλικίας από ενός έως 12 ετών υπό εξαιρετικά αυστηρές προϋποθέσεις.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, η διαδικασία μπορεί να προχωρήσει μόνο όταν το παιδί βιώνει αβάσταχτο πόνο που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά, η ασθένεια θεωρείται μη αναστρέψιμη και οι γονείς συμμετέχουν στη λήψη της απόφασης.

Όπως μεταδίδει η Telegraph, η υπουργός ανέφερε ότι η ειδική επιτροπή που έχει αναλάβει τον έλεγχο των σχετικών υποθέσεων εξέτασε το περιστατικό και συνομίλησε με τον γιατρό που συμμετείχε στη διαδικασία. Τα συμπεράσματα της έρευνας διαβιβάστηκαν στις εισαγγελικές αρχές, οι οποίες θα κρίνουν εάν τηρήθηκαν πλήρως οι προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες.

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Το νομοθετικό πλαίσιο για παιδιά έως 12 ετών

Μέχρι την αλλαγή της νομοθεσίας δεν υπήρχε σαφής πρόβλεψη για παιδιά ηλικίας μεταξύ ενός και 12 ετών, καθώς θεωρούνταν ότι δεν μπορούσαν να λάβουν τα ίδια μια τόσο κρίσιμη απόφαση. Αντίθετα, υπήρχαν ήδη ειδικές ρυθμίσεις τόσο για βρέφη έως ενός έτους όσο και για ανηλίκους άνω των 12 ετών.

Η μεταρρύθμιση υιοθετήθηκε έπειτα από πολυετείς εκκλήσεις γιατρών και επιστημονικών φορέων, οι οποίοι ζητούσαν ένα ξεκάθαρο νομικό πλαίσιο για περιπτώσεις παιδιών που βρίσκονται στο τελικό στάδιο σοβαρών και ανίατων ασθενειών.

Κατά την έναρξη εφαρμογής του νόμου, οι ολλανδικές αρχές είχαν εκτιμήσει ότι οι περιπτώσεις αυτές θα κυμαίνονται μεταξύ πέντε και δέκα ετησίως.

Πρωτοπόρος η Ολλανδία στην ευθανασία

Η Ολλανδία υπήρξε η πρώτη χώρα παγκοσμίως που νομιμοποίησε την ευθανασία το 2002 για ασθενείς που υποφέρουν από ανίατες παθήσεις και βιώνουν αφόρητο σωματικό ή ψυχικό πόνο. Η πρακτική επιτρέπεται μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και εξακολουθεί να διαθέτει σημαντική κοινωνική αποδοχή στη χώρα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Βέλγιο προχώρησε ακόμη ένα βήμα παραπέρα το 2014, καθώς έγινε η πρώτη χώρα στον κόσμο που επέτρεψε την ευθανασία σε παιδιά ανεξαρτήτως ηλικίας, υπό αυστηρές ιατρικές και νομικές προϋποθέσεις.