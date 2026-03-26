Η 25χρονη Νοέλια πέρασε από δικαστική «Οδύσσεια» με τον πατέρα της σχετικά με την απόφασή της στην ευθανασία.

Τέλος στη ζωή της μέσω ευθανασίας έβαλε η 25χρονη Νοέλια Καστίγιο το απόγευμα της Πέμπτης, 26/03, σε μία πολύκροτη υπόθεση που είχε διχάσει την κοινή γνώμη στην Ισπανία λόγω της νομικής διαμάχης με τον πατέρα της.

Η Νοέλια Καστίγιο έμεινε παραπληγική έπειτα από τραύματα που υπέστη το 2022, όταν επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή της. Το αίτημά της για υποβοηθούμενο θάνατο εγκρίθηκε από την περιφερειακή κυβέρνηση της Καταλονίας το καλοκαίρι του 2024, ωστόσο η διαδικασία ανεστάλη την τελευταία στιγμή, έπειτα από προσφυγή του πατέρα της, με τη στήριξη της συντηρητικής οργάνωσης Abogados Cristianos (Χριστιανοί Δικηγόροι).

Ο πατέρας της υποστήριξε ότι η κόρη του πάσχει από διαταραχή προσωπικότητας που επηρεάζει την κρίση της, ενώ επικαλέστηκε και «την υποχρέωση του κράτους να προστατεύει τη ζωή των πολιτών, ιδιαίτερα των πιο ευάλωτων, όπως είναι μια νεαρή γυναίκα με προβλήματα ψυχικής υγείας».

Η υπόθεση εξελίχθηκε σε μια δικαστική μάχη διάρκειας περίπου 18 μηνών, η οποία έληξε όταν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα αποφάσισε υπέρ της Καστίγιο, ανοίγοντας τον δρόμο για την υλοποίηση της επιθυμίας της.

Μιλώντας σε ισπανικό τηλεοπτικό δίκτυο λίγες ημέρες πριν την προγραμματισμένη διαδικασία, η ίδια κατηγόρησε τον πατέρα της ότι επιχείρησε να μπλοκάρει νομικά την απόφασή της. «Δεν σεβάστηκε την επιλογή μου και δεν πρόκειται να το κάνει ποτέ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, περιέγραψε ένα δύσκολο παρελθόν, σημειώνοντας ότι πέρασε μεγάλο μέρος της παιδικής της ηλικίας σε δομές φιλοξενίας. Αναφέρθηκε επίσης σε τραυματικές εμπειρίες κακοποίησης: όπως είπε, υπέστη σεξουαλική επίθεση από πρώην σύντροφό της ενώ είχε πάρει υπνωτικά χάπια, αλλά και από ομάδα ανδρών σε νυχτερινό κέντρο.

Η ίδια τόνισε ότι ένιωθε διαρκώς μόνη και ξεκαθάρισε πως δεν είχε ποτέ αμφιβολία για την απόφασή της να προχωρήσει στην ευθανασία. «Κανείς στην οικογένειά μου δεν συμφωνεί. Εγώ φεύγω και εσείς μένετε πίσω με τον πόνο, αλλά τι γίνεται με όσα έχω υποφέρει όλα αυτά τα χρόνια; Θέλω απλώς να φύγω ήρεμα και να σταματήσει ο πόνος», είπε, προσθέτοντας πως «η ευτυχία ενός πατέρα, μιας μητέρας ή μιας αδελφής δεν πρέπει να προηγείται της ευτυχίας μιας κόρης».

Η Καστίγιο ανέφερε ότι τα μέλη της οικογένειάς της θα έχουν τη δυνατότητα να την αποχαιρετήσουν, ωστόσο η ίδια επιθυμεί να βρίσκεται μόνη με τον γιατρό της τη στιγμή της χορήγησης της θανατηφόρας ένεσης.

Η μητέρα της, Γιολάντα, δήλωσε ότι, αν και διαφωνεί με την επιλογή της κόρης της, τη σέβεται.

Η ευθανασία είναι νόμιμη στην Ισπανία από το 2021. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία των αρχών, το 2024 εγκρίθηκαν 426 αιτήματα για υποβοηθούμενο θάνατο, αριθμός που καταδεικνύει τη σταδιακή αύξηση των σχετικών περιπτώσεων στη χώρα.

Με πληροφορίες του BBC