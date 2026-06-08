Τα κλιμάκια διενήργησαν ελέγχους σε κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους και δημόσια κτίρια που έχουν υποστεί βλάβες από τους σεισμούς που έπληξαν τη Βόρεια Εύβοια.

Από το πρωί, δύο τετραμελή κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.), υπό τον συντονισμό της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, πραγματοποίησαν αυτοψίες στις περιοχές του Προκοπίου, της Δαφνούσας και των Σπαθαραίων Καλυβίων στη Βόρεια Εύβοια.

Αυτοψίες στις πληγείσες περιοχές από τους σεισμούς στη Βόρεια Εύβοια πραγματοποίησαν κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ) υπό τον συντονισμό της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής.

Πιο συγκεκριμένα, οι έλεγχοι έγιναν από δύο τετραμελή κλιμάκια στις περιοχές του Προκοπίου, της Δαφνούσας και των Σπαθαραίων Καλυβιών.

Κατά τη διάρκεια των αυτοψιών, τα κλιμάκια διενήργησαν ελέγχους σε κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους και δημόσια κτίρια που έχουν υποστεί βλάβες, με στόχο την άμεση αποτύπωση της έκτασης των ζημιών και τη δρομολόγηση των προβλεπόμενων διαδικασιών αποκατάστασης και κρατικής αρωγής.

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Η σημασία των ενδείξεων

Πράσινα Κτίρια: Έχουν υποστεί επιφανειακές, ήπιες ή μηδαμινές βλάβες (π.χ. τριχοειδείς ρωγμές σε τοίχους). Η αντισεισμική τους ικανότητα δεν έχει μειωθεί και είναι κατοικήσιμα/ασφαλή για άμεση χρήση.

Κίτρινα Κτίρια: Έχουν υποστεί βλάβες (π.χ. εμφανείς ρωγμές σε σοβάδες ή και σε δομικά στοιχεία) και η αντισεισμική τους ικανότητα έχει μειωθεί. Είναι προσωρινά ακατάλληλα για χρήση και δεν πρέπει να κατοικηθούν μέχρι να επισκευαστούν πλήρως και να ελεγχθούν ξανά

Από τους ελέγχους που διενεργήθηκαν προέκυψαν τα εξής στοιχεία:

Κατοικίες

Προκόπι: 6 κατοικίες χαρακτηρίστηκαν «πράσινες» και 8 «κίτρινες».

Δαφνούσα: 4 κατοικίες χαρακτηρίστηκαν «πράσινες» και 4 «κίτρινες».

Σπαθαραίοι Καλυβίων: 4 κατοικίες χαρακτηρίστηκαν «πράσινες» και 3 «κίτρινες».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dj3rzm457dw1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Συνολικά έχουν καταγραφεί:

14 «πράσινες» κατοικίες.

15 «κίτρινες» κατοικίες.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dj3tr9v92081?integrationId=40599y14juihe6ly}

Επαγγελματικοί χώροι

Στη Δαφνούσα καταγράφηκε 1 επαγγελματικό κτίριο με χαρακτηρισμό «κίτρινο».

Δημόσια κτίρια

Στη Δαφνούσα έχουν ελεγχθεί και καταγραφεί 2 δημόσια κτίρια, τα οποία χαρακτηρίστηκαν «πράσινα».

Τα κλιμάκια βρίσκονται σε συνεχή συνεργασία με τον Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ταχύτερη δυνατή καταγραφή των επιπτώσεων και η αποτελεσματική υποστήριξη των πληγέντων.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dj3t8k6cx549?integrationId=40599y14juihe6ly}

Παράλληλα, έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία καταγραφής και υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης οικοσκευής στους πληγέντες κατοίκους. Οι αυτοψίες και οι έλεγχοι θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες, με στόχο την ολοκλήρωση της καταγραφής των ζημιών και την άμεση ενεργοποίηση όλων των προβλεπόμενων μέτρων στήριξης και αποκατάστασης.