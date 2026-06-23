Πριν από λίγες μέρες διαπίστωσε ότι η βίλα δεν υπήρχε, ούτε στο λινκ από όπου είχε γίνει η κράτηση ούτε φυσικά στο booking...

Απάτες με βίλες που νοικιάζονται για το καλοκαίρι στήνονται κάθε χρόνο, όμως όπως φαίνεται κάθε φορά οι επιτήδειοι γίνονται εξυπνότεροι και... πλουσιότεροι. Η Α. έκλεισε από τα τέλη Φεβρουαρίου μία βίλα για την 4μελη οικογένειά της στην Άνδρο. Ήθελε να φροντίσει από νωρίς τις καλοκαιρινές διακοπές.

Πώς κινήθηκε; Είδε το σπίτι στο booking και η πρώτη κίνηση που έκανε ήταν να επικοινωνήσει με τον ιδιοκτήτη. Η επικοινωνία έγινε και η απάντηση που πήρε από τη φερόμενη ως ιδιοκτήτρια ήταν να κλείσει απευθείας μέσω link από το επίσης γνωστό tripadvisor, με στόχο να γλιτώσουν τις προμήθειες. Μάλιστα το link ήρθε απευθείας στο κινητό. «Δεν της είπα εγώ να βγω εκτός booking , γιατί το ποσό ήταν μεγάλο και φοβήθηκα το εκτός πλατφόρμας. Αυτή μου είπε ότι μέσω booking δεν γίνεται το transaction και να μου στείλει λινκ TripAdvisor γιατί μόνο από εκεί κλείνει» σημειώνει το θύμα της απάτης στο Dnews.gr. Όλα έδειχναν αληθινά...

Η πληρωμή έγινε με 3.500 ευρώ να καταλήγουν σε iban ιταλικής τράπεζας.

Πριν από λίγες μέρες διαπίστωσε ότι η βίλα δεν υπήρχε, ούτε στο λινκ από όπου είχε γίνει η κράτηση ούτε φυσικά στο booking.

Σε κάθε περίπτωση είναι εξαιρετικά απίθανο να πάρει κανείς τα λεφτά του πίσω.

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Βασικοί κανόνες προστασίας

Ποτέ μην πληρώνετε εκτός πλατφόρμας: Η Booking και άλλες πλατφόρμες δεν θα σας ζητήσει ποτέ να μεταφέρετε χρήματα μέσω τραπεζικού εμβάσματος ή συνδέσμου (link) που ήρθε σε μήνυμα. Οι πληρωμές γίνονται μέσα από το περιβάλλον της εφαρμογής ή απευθείας στο κατάλυμα κατά την άφιξή σας.

Ελέγξτε τον αποστολέα: Τα γνήσια μηνύματα της εταιρείας προέρχονται πάντα από domain που καταλήγει σε booking.com.

Επιβεβαιώστε την κράτηση: Εάν λάβετε ύποπτο αίτημα πληρωμής, επικοινωνήστε απευθείας με το κατάλυμα τηλεφωνικά, χρησιμοποιώντας το επίσημο τηλέφωνο που αναγράφεται στην καταχώρισή τους, ή με την υποστήριξη της πλατφόρμας.

Η πλατφόρμα ποτέ δεν ζητά προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία μέσω WhatsApp, SMS, email ή τηλεφώνου.

Οι πελάτες καλούνται να ελέγχουν πάντα την πολιτική πληρωμών στην επίσημη κράτηση, να αγνοούν links που αποστέλλονται εκτός της πλατφόρμας και να επικοινωνούν απευθείας με την εξυπηρέτηση πελατών σε περίπτωση αμφιβολίας

Όπως προειδοποιούν ειδικοί στην κυβερνοασφάλεια, οι σύγχρονες απάτες χρησιμοποιούν πλέον τεχνητή νοημοσύνη, προσωποποιημένα μηνύματα και ψυχολογική πίεση για να αυξήσουν τα ποσοστά επιτυχίας.