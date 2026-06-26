«Νομίζεις ότι βρήκες τον σωστό τρόπο, τη σωστή ρουτίνα, τη σωστή θεραπεία...και μετά έρχεται η έξαρση και έτσι ξαφνικά τίποτα πια δεν είναι σωστό ξανά» έγραψε η Μπέλα Χαντίντ.

Σε ένα σπαρακτικό instastory η 29χρονη Μπέλα Χαντίντ αποκαλύπτει πώς είναι να ζεις με τη νόσο του Lyme.

Την Πέμπτη 25 Ιουνίου, το διάσημο μοντέλο έκανε σειρά αναρτήσεων, όπου έδειξε πως είναι όταν έχει έξαρση το πρόσωπό της, κάτι που προκαλείται από τη νόσο του Lyme από την οποία πάσχει. Το πρώτο της μήνυμα ήταν ένα κείμενο όπου εξηγούσε πόσο «τρομακτικό» είναι για εκείνη να περιγράψει τα συμπτώματα του πόνου, της κόπωσης, της εξάντλησης, του άγχους, τους χάους που επικρατεί στο κεφάλι της και του τραύματος και του πώς αυτά έχουν οδηγήσει σε σκληρή απομόνωση και κατάθλιψη, για μεγάλες περιόδους όπως ανέφερε.

«Ειδικά όταν έχεις προσπαθήσεις να κάνεις τα πάντα» έγραψε εξηγώντας ότι διάβασε βιβλία για να κατανοήσει την ασθένεια και τα συμπτώματα. «Απαιτείς απαντήσεις που κανείς δεν μπορεί να σου δώσει. Παλεύεις. Τελικά έχεις καναδυό καλές μέρες, Νομίζεις ότι βρήκες τον σωστό τρόπο, τη σωστή ρουτίνα, τη σωστή θεραπεία...και μετά έρχεται η έξαρση και έτσι ξαφνικά τίποτα πια δεν είναι σωστό ξανά».

Η Μπέλα Χαντίντ εξήγησε πως λόγω των εξάρσεων των συμπτωμάτων, ακυρώνει σχέδια που είχε κάνει και είναι αδύνατο να πάρει αποφάσεις γιατί δεν ξέρει πώς θα είναι την επόμενη μέρα. «Ξυπνάς με άγχος, που ήδη ζει στο σώμα σου. Φυσικό πόνο πριν ακόμα τα πόδια σου ακουμπήσουν στο έδαφος. Και κάπως έτσι, πρέπει ακόμα να βρεις τη δύναμη να τα καταφέρεις για μία ακόμα μέρα μέσα σε ένα σώμα και ένα μυαλό που είναι σε πλήρη εξάντληση».

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Το διάσημο μοντέλο είπε πως έχει μάθει να κρύβει τα ανεξήγητα συναισθήματά της. «Κάποιες φορές νιώθεις ότι εκτός κι αν έχεις ζήσει κάτι παρόμοιο, ή αν έχει αγαπήσει κάποιον που ζει με κάτι ανάλογο, είναι αδύνατο να καταλάβεις τελείως».

Υπενθύμισε στους followers της που παλεύουν επίσης με την ίδια ή ανάλογες νόσους πως «υπάρχει κάπου ένα φως, ακόμα και αν δεν το έχεις δει σήμερα. Υπάρχει ελπίδα». Στη συνέχεια η Μπέλα Χαντίντ έγραψε ότι αυτό λέει στον εαυτό της όταν δεν αισθάνεται καλά.

«Ο Θεός ας βάζει βάρη, που μπορούμε να κουβαλήσουμε»

«Όπως λένε αρκετοί... πρέπει να θυμίζω στον εαυτό μου ότι η θεραπεία δεν είναι μία ευθεία γραμμή. Πιστεύω ότι ο Θεός μας βάζει τα βάρη, με κάποιον τρόπο που μπορούμε να κουβαλήσουμε, ακόμα και αν τη στιγμή που συμβαίνουν δεν τα καταλαβαίνουμε» έγραψε σημειώνοντας πως «υπάρχει ένας πιο βαθύς σκοπός σε όλα τα πράγματα στη ζωή».

Η Χαντίντ αναγνώρισε πως παρά το γεγονός ότι είναι σκληρό, πιστεύει πως «σε όλα υπάρχει ένα μάθημα ή η δύναμη ότι ποτέ δεν ξέραμε ότι είχαμε. Αυτό μας οδηγεί σε μέρη και ανθρώπους και εμπειρίες που έχουμε τώρα. Έχω τεράστια ευγνωμοσύνη για τη ζωή, αλλά χωρίς να ζω σε ένα σώμα που έχει πιο σκληρές μέρες από ό,τι καλές. Είναι σκληρό να βρεις χαρά ή σκοπό ή λόγο ακόμα και για να βγεις έξω αλλά θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε. Πάντα», έγραψε Χαντίντ.

Έκλεισε την αρχική της ανάρτηση με ένα μήνυμα για τους υποστηρικτές της που ίσως βιώνουν ανάλογες σκληρές εμπειρίες. «Σας αγαπούν. Σας χρειάζονται. Η ζωή σου έχει σκοπό. Και θα τα καταφέρεις ό,τι και αν σου φέρει η ζωή....σας αγαπώ».

Σε μία νέα φωτογραφία που ανάρτησε στη συνέχεια, η Μπέλα Χαντίντ ανέφερε πως βρίσκει τη χαρά σε μικρά πράγματα. Ανάρτησε μία φωτογραφία της με μία ρόμπα Star Wars και έγραψε «Αν και αυτή η ρόμπα για παιδιά κάνει τα πάντα λίγο καλύτερα».

Ανάρτησε επίσης και ένα InstaStory με το άρωμά της Orebella και ευχαρίστησε την ομάδα της που τη βοηθά. «Αυτό με κάνει ιδιαίτερα συναισθηματική. Ευχαριστώ στην ομάδα μου που κρατάει στην επιφάνεια».

«Έκανα ό,τι μου έχουν πει όλοι οι γιατροί»

Η Μπέλα Χαντίντ συνέχισε με μία νέα ανάρτησή της με κοντινό στο κλαμένο της πρόσωπο όπου εξηγούσε πως η έξαρση δεν έχει ηρεμήσει ενώ τόνισε ότι είχε κοιμηθεί 11 ώρες και συνεχίζει να το κάνει.

«Έκανα ότι μου έχουν πει όλοι οι γιατροί που έχω επισκεφθεί. Τίποτα ακόμα δεν έχει βοηθήσει» έγραψε και παραδέχθηκε πως «πλέον έκαναν διάγνωση για τον εαυτό μου για 12 ακόμα πράγματα, άρα αυτό είναι καλό» και αποκάλυψε πως της κόπηκε η ανάσα ενώ πήγαινε προς την κουζίνα.

«Δεν νομίζω ότι δουλεύει ούτε ένα εγκεφαλικό κύτταρο και τα δύο τελευταία που έχουν μείνει τσακώνονται. Έκανα ντους χωρίς να λιποθυμήσω όμως, έτσι ξανά, αν ξέρεις γνωρίζεις πως αυτό το αισθάνομαι σαν ένα τεράστιο επίτευγμα για μένα σήμερα».

Με πληροφορίες του People





