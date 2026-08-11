«Είμαι η Erika από το "Baywatch" εδώ και δεκαετίες, αλλά το OnlyFans αποκτά μια πλευρά μου που ο κόσμος δεν έχει δει» λέει η Erika Eleniak.

Δεν είναι ούτε η πρώτη, ούτε η τελευταία. Η 56χρονη πρωταγωνίστρια του «Baywatch» Erika Eleniak υπόσχεται πολλές φωτογραφίες με τα πόδια της καθώς γίνεται μέλος του OnlyFans.

Η πρωταγωνίστρια του «Baywatch» δεσμεύτηκε με βίντεο που ανάρτησε στο Instagram πως θα ανταποκριθεί στα συχνά αιτήματα που της ζητούν φωτογραφίες των ποδιών της.

«Ουσιαστικά μεγάλωσα στην παραλία με κόκκινο μαγιό, οπότε αυτό μοιάζει σαν να κλείνει τον κύκλο - εκτός από το ότι τώρα εγώ κρατώ τα ηνία» είπε στο TMZ μιλώντας για την απόφασή της να γίνει μέλος του Only Fans.

«Οι φανς βλέπουν την πραγματική μου ζωή, τις προσωπικές μου φωτογραφίες και βίντεο, πολλές μέρες στην παραλία και, ναι, τα πόδια που όλοι ρωτούν συνεχώς».

Υποσχέθηκε δε «αφιλτράριστο» περιεχόμενο.

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«Είμαι η Erika από το "Baywatch" εδώ και δεκαετίες, αλλά το OnlyFans αποκτά μια πλευρά μου που ο κόσμος δεν έχει δει. Είναι προσωπικό, παιχνιδιάρικο και χωρίς φιλτράρισμα, και αν ήρθατε για τα ξυπόλυτα πόδια μου στην άμμο, σας υπόσχομαι ότι δεν θα απογοητευτείτε».

Η Eleniak δημοσίευσε τα νέα στο Instagram τη Δευτέρα και αναφέρθηκε στο παρελθόν της, συμπεριλαμβανομένης της εμφάνισής της στο περιοδικό «Playboy».

«Στα 56 μου, αγκαλιάζω ακριβώς αυτό που είμαι σήμερα», έγραψε. «Από το «Baywatch» μέχρι το «Playboy» και όλα τα ενδιάμεσα, ήσασταν μαζί μου σε τόσα πολλά κεφάλαια της ζωής και της καριέρας μου. Τώρα ανοίγω ένα ολοκαίνουργιο».

«Πρόκειται για τη διασκέδαση, την αφιλτράριστη ζωή, την κοινοποίηση αποκλειστικών φωτογραφιών και βίντεο και, το πιο σημαντικό, την άμεση σύνδεση με εσάς».

Η Eleniak εμφανίστηκε στο «Baywatch» από το 1989 έως το 1992, υποδυόμενη τη ναυαγοσώστη Shauni McClain στην 1η και 2η σεζόν της εμβληματικής σειράς.

Θα κάνει μια σύντομη εμφάνιση και στο reboot του «Baywatch» στο Fox, που θα κυκλοφορήσει τον Ιανουάριο, με πρωταγωνιστές τους Brooks Nader, Stephen Amell, Livvy Dunne και άλλους.

Ο χαρακτήρας της είναι τώρα δημοτική σύμβουλος της Σάντα Μόνικα που επιστρέφει στην παραλία για να βοηθήσει στην έναρξη των ετήσιων «Beach Games» μεταξύ των νυν πρωταθλητών του Baywatch και της Ακτοφυλακής, όπως ανέφερε το Deadline τον Απρίλιο.