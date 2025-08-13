Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Life

Ποιος βγάζει εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια τον μήνα στο OnlyFans και ποιος παλεύει για 24 δολάρια

Ποιος βγάζει εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια τον μήνα στο OnlyFans και ποιος παλεύει για 24 δολάρια
Η ανάλυση δείχνει και κάτι ακόμη: η πραγματική «χρυσή φλέβα» του OnlyFans δεν είναι οι συνδρομές.

Η «rich list» του OnlyFans αποκαλύπτει μια εντυπωσιακή αλλά και σκληρή πραγματικότητα: η συντριπτική πλειονότητα των δημιουργών κερδίζει ελάχιστα, ενώ μια ελίτ στην κορυφή συγκεντρώνει σχεδόν όλα τα έσοδα.

Σύμφωνα με έρευνα της OnlyGuider, που ανέλυσε τα δεδομένα περισσότερων από 1 εκατομμύριο χρηστών και σχεδόν 59 εκατομμυρίων συναλλαγών, τα νούμερα μιλούν από μόνα τους. Μόλις το 4,2% των συνδρομητών πληρώνει για περιεχόμενο, αφήνοντας το 95,8% να παραμένει… τζαμπατζής. Αυτό σημαίνει ότι κατά μέσο όρο οι δημιουργοί κερδίζουν μόλις 2,06 δολάρια ανά συνδρομητή, με πολλούς να περιορίζονται σε εισοδήματα κάτω των 25 δολαρίων τον μήνα.

Την ίδια στιγμή, η κορυφή της πλατφόρμας ζει σε άλλον οικονομικό πλανήτη. Το 0,1% των πιο δημοφιλών δημιουργών αποσπά το 76% του συνολικού τζίρου, με μηνιαία έσοδα που φτάνουν – και σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνούν – τα 146.000 δολάρια. Οι λεγόμενοι «φάλαινες» του OnlyFans, ένα απειροελάχιστο 0,01% των συνδρομητών, συνεισφέρουν μόνοι τους το 20,2% των συνολικών πληρωμών.

Η ανάλυση δείχνει και κάτι ακόμη: η πραγματική «χρυσή φλέβα» του OnlyFans δεν είναι οι συνδρομές – που αντιστοιχούν μόλις στο 4,11% των εσόδων – αλλά οι προσωπικές συνομιλίες μέσω chat, που φέρνουν σχεδόν το 70% των κερδών. Οι περισσότερες συναλλαγές γίνονται τις πρώτες 48 ώρες, ενώ τα Σαββατοκύριακα συγκεντρώνουν το 30% του τζίρου.

Η έρευνα καταλήγει ότι οι υψηλές αξιολογήσεις οδηγούν σε υψηλότερα έσοδα και πως για να είναι κερδοφόροι οι δημιουργοί, το κόστος απόκτησης κάθε νέου συνδρομητή πρέπει να μένει κάτω από τα 2 δολάρια.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Πρόλαβε το επίδομα των 750€ – Αν έχεις λάβει ΚΑΥΑΣ, δες τι πρέπει να κάνεις άμεσα

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Η ζωή στη Βόρεια Εύβοια ξαναρχίζει από την κυψέλη

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Από το check-in μέχρι την αξιολόγηση: Τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν όσοι ασχολούνται με τη βραχυχρόνια μίσθωση

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Το απόλυτο gadget του φετινού καλοκαιριού έχει χρώμα ροζ

Αυτό είναι το μετρό έκπληξη που αναμένεται να ανακοινωθεί στη ΔΕΘ

Αυτό είναι το μετρό έκπληξη που αναμένεται να ανακοινωθεί στη ΔΕΘ

Πότε χτυπάει «κόκκινο» στην εφορία για τα τιμολόγια - Τι να προσέξετε

Πότε χτυπάει «κόκκινο» στην εφορία για τα τιμολόγια - Τι να προσέξετε

«Αδειάζουν» τα νησιά μετά τον Δεκαπενταύγουστο – Παγωμένες οι τουριστικές εισπράξεις

«Αδειάζουν» τα νησιά μετά τον Δεκαπενταύγουστο – Παγωμένες οι τουριστικές εισπράξεις

Τι είναι η μέθοδος «αντιπύρ» που χρησιμοποιήθηκε στη Ζάκυνθο

Τι είναι η μέθοδος «αντιπύρ» που χρησιμοποιήθηκε στη Ζάκυνθο

Φωτιά στην Πάτρα: Στον αστικό ιστό οι φλόγες - Έφτασαν σε Τσουκαλέικα και Βραχνέϊκα

Φωτιά στην Πάτρα: Στον αστικό ιστό οι φλόγες - Έφτασαν σε Τσουκαλέικα και Βραχνέϊκα

Ανεξέλεγκτη η φωτιά τώρα σε Φιλιππιάδα, Πάτρα και Χίο

Ανεξέλεγκτη η φωτιά τώρα σε Φιλιππιάδα, Πάτρα και Χίο

Οι 8 τροφές που μειώνουν τον κίνδυνο του καρκίνου

Οι 8 τροφές που μειώνουν τον κίνδυνο του καρκίνου

Οι φωτιές κατακαίνε την χώρα: Μάχη και από το ΕΚΑΒ - 62 άνθρωποι στα νοσοκομεία

Οι φωτιές κατακαίνε την χώρα: Μάχη και από το ΕΚΑΒ - 62 άνθρωποι στα νοσοκομεία

Πώς η εργασία σας μπορεί να επηρεάσει τη μακροζωία και την ευτυχία σας

Πώς η εργασία σας μπορεί να επηρεάσει τη μακροζωία και την ευτυχία σας

Λάδι αβοκάντο vs. Ελαιόλαδο - Ποιο είναι το καλύτερο για την καρδιά σας

Λάδι αβοκάντο vs. Ελαιόλαδο - Ποιο είναι το καλύτερο για την καρδιά σας

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Η υπερπαραγωγή των ΑΠΕ ρίχνει τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Τι θα συμβεί με τους λογαριασμούς

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο 2025: Ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

Έρχεται το τέλος για τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

HELLENIQ ENERGY: Αποτελέσματα Β’ Τριμήνου / Α’ Εξαμήνου 2025

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

Ο Τραμπ καταργεί επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά - Τέλος το φθηνό ρεύμα σε υποβαθμισμένες περιοχές

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΔΕΗ: Στα 4,646 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών – Στα 200 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

ΥΠΕΝ: 206 οι δικαιούχοι του προγράμματος του «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους»

Σχετικά Άρθρα

«Στο σφυρί» το Only Fans

«Στο σφυρί» το Only Fans

Διεθνή
Θρίλερ με μοντέλο από την Ουκρανία: Βρέθηκε ετοιμοθάνατο σε δρόμο στο Ντουμπάι

Θρίλερ με μοντέλο από την Ουκρανία: Βρέθηκε ετοιμοθάνατο σε δρόμο στο Ντουμπάι

Life
Λουάνα Αλόνσο: Από τους Ολυμπιακούς στο Only Fans

Λουάνα Αλόνσο: Από τους Ολυμπιακούς στο Only Fans

Αθλητισμός
Καθηγήτρια άνοιξε λογαριασμό στο Onlyfans, τέθηκε σε διαθεσιμότητα και τώρα οι μαθητές της μαζεύουν υπογραφές για να επιστρέψει στο σχολείο

Καθηγήτρια άνοιξε λογαριασμό στο Onlyfans, τέθηκε σε διαθεσιμότητα και τώρα οι μαθητές της μαζεύουν υπογραφές για να επιστρέψει στο σχολείο

Διεθνή

NETWORK

Πυρκαγιά σε διυλιστήριο της Ρωσίας έπειτα από επιδρομή drones της Ουκρανίας

Πυρκαγιά σε διυλιστήριο της Ρωσίας έπειτα από επιδρομή drones της Ουκρανίας

ienergeia.gr
Λάδι αβοκάντο vs. Ελαιόλαδο - Ποιο είναι το καλύτερο για την καρδιά σας

Λάδι αβοκάντο vs. Ελαιόλαδο - Ποιο είναι το καλύτερο για την καρδιά σας

healthstat.gr
Οι φωτιές κατακαίνε την χώρα: Μάχη και από το ΕΚΑΒ - 62 άνθρωποι στα νοσοκομεία

Οι φωτιές κατακαίνε την χώρα: Μάχη και από το ΕΚΑΒ - 62 άνθρωποι στα νοσοκομεία

healthstat.gr
Οι 4 πιο υγιεινές επιλογές για πρωινό των γιατρών

Οι 4 πιο υγιεινές επιλογές για πρωινό των γιατρών

healthstat.gr
Γιάννης Τριήρης: Εκ του αποτελέσματος, αποτυχία και στην δασοπροστασία και δασοπυρόσβεση

Γιάννης Τριήρης: Εκ του αποτελέσματος, αποτυχία και στην δασοπροστασία και δασοπυρόσβεση

ienergeia.gr
Πώς η εργασία σας μπορεί να επηρεάσει τη μακροζωία και την ευτυχία σας

Πώς η εργασία σας μπορεί να επηρεάσει τη μακροζωία και την ευτυχία σας

healthstat.gr
Διακοπή λειτουργίας μονάδων στον πυρηνικό σταθμό Γκραβελίν της Γαλλίας, λόγω μεδουσών

Διακοπή λειτουργίας μονάδων στον πυρηνικό σταθμό Γκραβελίν της Γαλλίας, λόγω μεδουσών

ienergeia.gr
Δήλωση των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ουκρανία

Δήλωση των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ουκρανία

ienergeia.gr