Ποιος βγάζει εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια τον μήνα στο OnlyFans και ποιος παλεύει για 24 δολάρια

Η «rich list» του OnlyFans αποκαλύπτει μια εντυπωσιακή αλλά και σκληρή πραγματικότητα: η συντριπτική πλειονότητα των δημιουργών κερδίζει ελάχιστα, ενώ μια ελίτ στην κορυφή συγκεντρώνει σχεδόν όλα τα έσοδα.

Σύμφωνα με έρευνα της OnlyGuider, που ανέλυσε τα δεδομένα περισσότερων από 1 εκατομμύριο χρηστών και σχεδόν 59 εκατομμυρίων συναλλαγών, τα νούμερα μιλούν από μόνα τους. Μόλις το 4,2% των συνδρομητών πληρώνει για περιεχόμενο, αφήνοντας το 95,8% να παραμένει… τζαμπατζής. Αυτό σημαίνει ότι κατά μέσο όρο οι δημιουργοί κερδίζουν μόλις 2,06 δολάρια ανά συνδρομητή, με πολλούς να περιορίζονται σε εισοδήματα κάτω των 25 δολαρίων τον μήνα.

Την ίδια στιγμή, η κορυφή της πλατφόρμας ζει σε άλλον οικονομικό πλανήτη. Το 0,1% των πιο δημοφιλών δημιουργών αποσπά το 76% του συνολικού τζίρου, με μηνιαία έσοδα που φτάνουν – και σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνούν – τα 146.000 δολάρια. Οι λεγόμενοι «φάλαινες» του OnlyFans, ένα απειροελάχιστο 0,01% των συνδρομητών, συνεισφέρουν μόνοι τους το 20,2% των συνολικών πληρωμών.

Η ανάλυση δείχνει και κάτι ακόμη: η πραγματική «χρυσή φλέβα» του OnlyFans δεν είναι οι συνδρομές – που αντιστοιχούν μόλις στο 4,11% των εσόδων – αλλά οι προσωπικές συνομιλίες μέσω chat, που φέρνουν σχεδόν το 70% των κερδών. Οι περισσότερες συναλλαγές γίνονται τις πρώτες 48 ώρες, ενώ τα Σαββατοκύριακα συγκεντρώνουν το 30% του τζίρου.

Η έρευνα καταλήγει ότι οι υψηλές αξιολογήσεις οδηγούν σε υψηλότερα έσοδα και πως για να είναι κερδοφόροι οι δημιουργοί, το κόστος απόκτησης κάθε νέου συνδρομητή πρέπει να μένει κάτω από τα 2 δολάρια.