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Τα επίσημα στοιχεία της Τροχαία για την 51η εβδομάδα της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους».

Για 51η εβδομάδα συνεχίζεται η εκστρατεία της Τροχαίας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», με σκοπό την πρόληψη και τη συμμόρφωση των οδηγών και επιβατών μοτοσικλετών και ηλεκτρικών πατινιών.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ., κατά το διάστημα 15 έως 21 Ιουνίου 2026 πραγματοποιήθηκαν 23.898 έλεγχοι, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν 2.136 παραβάσεις σε οδηγούς (από τις οποίες 45 σε εργαζόμενους σε υπηρεσίες διανομής), καθώς και 192 παραβάσεις σε επιβάτες.

Πιο συγκεκριμένα, οι 1.364 παραβάσεις αφορούσαν οδηγούς δικύκλων, 175 επιβάτες, 747 οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών και 20 οδηγούς οχημάτων ATV.

Αναλυτικότερα, ανά περιφέρεια, βεβαιώθηκαν οι παρακάτω παραβάσεις:

831 στην Αττική,

389 στο Νότιο Αιγαίο,

180 στα Ιόνια Νησιά,

158 στη Θεσσαλονίκη,

154 στην Δυτική Ελλάδα,

147 στην Κρήτη,

128 στη Θεσσαλία,

95 στην Κεντρική Μακεδονία,

64 στην Πελοπόννησο,

59 στη Στερεά Ελλάδα,

47 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,

45 στην Ήπειρο,

24 στο Βόρειο Αιγαίο και

7 στη Δυτική Μακεδονία.

Επισημαίνεται ότι, με τη θέσπιση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), η Πολιτεία δίνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στη μη χρήση κράνους, μέσω της αυστηροποίησης των ποινών, ως εξής:

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350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για -30- ημέρες για τον οδηγό δικύκλων (Οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για τον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη).

350 ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλων.

30 ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό Ε.Π.Η.Ο.

Σε περιπτώσεις υποτροπής, οι ποινές αυξάνονται σημαντικά.

Η εκστρατεία δεν αποσκοπεί στην επιβολή κυρώσεων, αλλά στην αλλαγή της αντίληψης των οδηγών και επιβατών σχετικά με την υποχρεωτική χρήση πιστοποιημένου κράνους, ως στοιχειώδους μέτρου προστασίας της ζωής.