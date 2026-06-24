Η εκδήλωση φιλοξενείται στο Πάρκο Ελευθερίας, έναν ιστορικό χώρο άρρηκτα συνδεδεμένο με τη μνήμη του αγώνα για τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ατομικές ελευθερίες.

Από τη διάβρωση των θεσμών και τα σκάνδαλα μέχρι την απαξίωση της ζωής στα Προσφυγικά, τις επιθέσεις στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την ανοχή στα εγκλήματα κατά των Παλαιστινίων, η συζήτηση για το Κράτος Δικαίου μεταφέρεται από τις Βρυξέλλες στην Αθήνα.

Μετά την υπερψήφιση της Έκθεσης που εισηγήθηκε ο Κώστας Αρβανίτης για το Κράτος Δικαίου 2025 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τη δημόσια συζήτηση που άνοιξε στις Βρυξέλλες με την εκδήλωση «ΑΝΟΧΥΡΩΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΕ ΚΡΙΣΗ» με πρωτοβουλία της Left και του Αντιπροέδρου της, ο διάλογος συνεχίζεται αύριο, Πέμπτη 25 Ιουνίου στις 19:30, στο Πάρκο Ελευθερίας στο κέντρο της ελληνικής πρωτεύουσας.

Οι συγκυρίες καθιστούν για μία ακόμη φορά επίκαιρη αυτήν την εκδήλωση, καθώς στα ανοιχτά ζητήματα έρχεται να προστεθεί η αναγνώριση εκ μέρους της Κομισιόν προβλημάτων, που αναδεικνύουν τις αντιφάσεις των ευρωπαϊκών θεσμών.

Απαντώντας σε ερώτηση του Κώστα Αρβανίτη, η Κάγια Κάλας αναγνώρισε ότι η επιβολή της θανατικής ποινής σε Παλαιστινίους συνιστά οπισθοδρόμηση χωρίς ωστόσο η Ένωση να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα απέναντι στην κυβέρνηση Νετανιάχου.

Την ίδια ώρα απαντώντας στον Αντιπρόεδρο της Left σχετικά με τις κυβερνητικές επιθέσεις που δέχεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ο Επίτροπος McGrath αναγκάζεται να υπενθυμίσει την ανάγκη σεβασμού στο θεσμό, ενώ λίγες εβδομάδες πριν απέδιδε τα εύσημα στην ελληνική κυβέρνηση για την πρόοδο σε θέματα Κράτους δικαίου μη λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που είχε ψηφιστεί λίγες μέρες πριν.

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Στο προσκήνιο ζητήματα προστασίας θεμελιωδών δικαιωμάτων

Παράλληλα, η δραματική επιδείνωση της υγείας του απεργού πείνας Αριστοτέλη Χαντζή, ο οποίος βρίσκεται πλέον στην 139η ημέρα απεργίας πείνας, επαναφέρει στο προσκήνιο ζητήματα προστασίας θεμελιωδών δικαιωμάτων, κοινωνικής δικαιοσύνης και σεβασμού των τοπικών κοινοτήτων. Η κατάσταση της υγείας του καθιστά επιτακτική την ανάληψη πολιτικών και θεσμικών πρωτοβουλιών για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και των δικαιωμάτων των κατοίκων των Προσφυγικών.

Σε αυτό το περιβάλλον, η συζήτηση για το κράτος δικαίου δεν αφορά μόνο θεσμούς και διαδικασίες. Αφορά τη λειτουργία της δημοκρατίας, τη λογοδοσία της εξουσίας, την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, την προστασία των δικαιωμάτων και την εμπιστοσύνη των πολιτών στους δημοκρατικούς θεσμούς.

Όχι τυχαία η εκδήλωση φιλοξενείται στο Πάρκο Ελευθερίας (πρώην ΕΑΤ–ΕΣΑ), έναν ιστορικό χώρο άρρηκτα συνδεδεμένο με τη μνήμη του αγώνα για τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ατομικές ελευθερίες.

Στην εκδήλωση συμμετέχουν:

Χρήστος Ράμμος, τ. Πρόεδρος ΑΔΑΕ – Αντιπρόεδρος ΣτΕ ε.τ.

Χάρης Δούκας, Δήμαρχος Αθηναίων – Καθηγητής ΕΜΠ

Ιφιγένεια Καμτσίδου, Ομότιμη Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου ΑΠΘ

Δρ. Κατερίνα Παπανικολάου, Δικηγόρος – π. Μέλος Ολομέλειας ΑΔΑΕ

Θανάσης Κουκάκης, Δημοσιογράφος

Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026 | 19:30 Πάρκο Ελευθερίας (πρ. ΕΑΤ–ΕΣΑ)

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω YouTube https://www.youtube.com/live/HW8oHKoGyuQ και από τη σελίδα του Κώστα Αρβανίτη στο Facebook.